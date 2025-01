Following the discovery of a metallic fragment of a space object in Mukuku Village, Makueni County, the Kenya Space Agency has issued the following statement. Read more for details on the incident, preliminary findings, and next steps. pic.twitter.com/n8gsvoKku4— Kenya Space Agency (@SpaceAgencyKE) January 1, 2025

ケニア にリング状の巨大 宇宙 物体が落下しました。物体は ロケット の部品の一部と目されていますが、詳細は分かっておらず、 ケニア 宇宙 機関(KSA)が調査を続けています。Massive piece of space junk crashes into village in Ken ya - and officials still have no idea where it came from | Live Sciencehttps://www.livescience.com/space/massive-piece-of-space-junk-crashes-into-village-in-kenya-and-officials-still-have-no-idea-where-it-came-from

While Nation Africa has posted this claim, it is important to clarify that investigations into the object’s origin are still ongoing, and no official statement has been issued linking the debris to the Indian Space Research Organisation or any specific space mission. The Kenya… pic.twitter.com/1icJgs4RIC— Kenya Space Agency (@SpaceAgencyKE) January 3, 2025

Police, Ken ya Space Agency officials say the metal object that landed in Makueni is a foreign object - YouTube リング状の 宇宙 物体は2024年12月30日に ケニア 南部のムクク村へ落下しました。落下地点付近の住民は「物体はしばらく空中に漂ったあと、大きな音を立てて地面に衝突した」「物体は最初は高温で赤色になっていたが、冷えて灰色になった」と証言しています。KSAの公式声明によると、物体の直径は約2.5mで重さは約500kgとのこと。KSAは物体が「 ロケット から分離した部品」と推測していますが、どの ロケット に由来するものなのかは明らかになっていません。 ロケット の部品が地球へと落下することは一般的な事象ですが、それらの部品は基本的に大気圏突入時に燃え尽きるように設計されているほか、海上に落下するようにコントロールされています。このため、今回のように形状を保ったまま地上へ落下することは非常に珍しいケースといえます。KSAは国際 宇宙 法の条項と照らし合せつつ詳細の解明を進めています。なお、記事作成時点では物体がどの ロケット に由来するものなのかを示す証拠は提示されていませんが、インターネット上には インド 宇宙 機関や特定の 宇宙 ミッションとの関連を主張する情報が広がっているとのこと。KSAはこれらの情報を偽情報と断定し、公式の 調査結果 を待つように呼びかけています。