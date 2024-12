¡É¥Û¥¹¥È³¦¤ÎÄë²¦¡É¤¬7Ç¯°¦ÍÑ¤Î¹ñ»º¤Î°¦¼Ö¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ò¾Ò²ð¡ª¡Ö°Õ³°¤Ë¤âÇò¡ª¡×¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°¦¼Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶¿´

実業家でタレントの ROLAND が16日、自身のインスタグラムを更新し、7年以上愛用している愛車「 アルフ ァード」を紹介した。 ROLAND は「かれこれ7年以上お世話になっている アルフ ァードさん」と愛情を込めて投稿し、「This is one of the cars I own. #ALPHARD #愛車紹介」と続けて、彼のスタイルを反映した高級感あふれる一台をアピールした。この投稿に対するユーザーの反応は多様で、「意外にも白。黒やと思ってました」と驚きの声があった。また、「 ローラ ンドさん仕様ですね 上品....」と ROLAND のセンスを称賛するコメントや、「最も高級な車であり私の贅沢な上流階級のロール モデル です」「良いものは長く乗ってもイイ。ものを大切にするところによりいっそう共感が湧きました」と多くのフォロワーから支持を受けている。