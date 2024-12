銀河一かわいい！ スター・ウォーズシリーズの大人気キャラクター「グローグー」がポップ＆キュートなデザインで新登場 グッズやショートアニメを展開

©︎ 2024 Lucasfilm Ltd.

“銀河一可愛いフォース使い”といつでも一緒!

ミルキーボアBIGぬいぐるみ〜グローグー〜(ノーマル) \3,600(税抜)

ぬいぐるみポーチ \2,600(税抜)

フーディー 全2種類 各\8,000(税抜)

カラートート 全3種類 各\1,800(税抜)

メッシュポーチ \1,800(税抜)

アクリルカードコレクション 全10種類 各\650(税抜)

・Disney THE MARKET

【愛知】

日程:12月11日(水)〜12月24日(火)(最終日午後5時終了)

場所:松坂屋名古屋店 本館7階大催事場

【東京】

日程:2025年1月5日(日)〜1月12日(日)(最終日午後6時終了)

場所:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

※上記の掲載商品につきまして、Disney THE MARKETでは一部販売対象外となりますので、予めご了承ください。

※ミルキーボアBIGぬいぐるみ〜グローグー〜(ノーマル)の取り扱いはございません。



・STAR WARS POPUP STORE by Small Planet

日程:12月18日(水)〜1月19日(日) ※1月1日は休館

グローグーが主役のショートアニメが絶賛配信中

2025年以降も「グローグー」から目が離せない!

全世界で注目され続けている「スター・ウォーズ」シリーズから生まれた、大人気キャラクター「グローグー」を知っていますか?“完璧な「スター・ウォーズ」”と絶賛されるオリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』(ディズニープラスにてシーズン1〜3が独占配信中)で初登場し、“ベビー・ヨーダ”の愛称で人気を獲得。つぶらな瞳と大きな耳、そしていたずらっ子でおちゃめな一面にメロメロになるファンが続出しました。そんなグローグーの銀河的な愛らしさを余すところなく詰め込んだ新キャンペーン「Grogu Cutest In The Galaxy(グローグー・キューテスト・イン・ザ・ギャラクシー)」が、12月6日よりスタートしています。12月6日〜8日にて開催されていた東京コミコンでは、新商品のコレクションが初公開。ポップなデザインと色合いで、より親しみやすくなった新ビジュアルに注目が集まっています。今回のコレクションでは、グローグーを「“はるか彼方の銀河”で最もかわいいキャラクター」としてフィーチャー。グローグーのチャーミングさがポップでかわいらしいデザインで表現され、見ているだけで心がときめくアイテムが展開されています。編集部では、超絶キュートな新アイテムをいち早く入手。早速紹介していきます!グローグーの大きな瞳がじっとこちらを見つめる、大きめサイズのぬいぐるみ。足裏にはグローグーのイニシャル「G」が入っています。ふんわりと柔らかな手触りで、ずっと触っていたくなる心地よさに癒やされること間違いなし。手のひらサイズのキュートなぬいぐるみポーチ。グローグーのチャーミングな表情はもちろん、大きな耳もしっかり再現されています。カラビナがついているため、バッグにつけてもOK。いつでもグローグーと一緒にお出かけできます。フロントに大胆に描かれたグローグーのデザインが印象的なフーディー。デザインは2種類から選べます。寒い季節のおでかけや、お部屋でのリラックスタイムにもぴったり。女性なら大きめシルエットで着こなして、ファッションの主役にも。A4サイズが余裕で入る大きさのトートバッグ。デザインは3種類あり、どれもグローグーらしさがつまった1シーンがプリントされています。ちょっとしたお買い物やお散歩など、デイリー使いにぴったり。その日の気分でデザインを使い分けてもよさそうです。中身が見えて使いやすさ抜群のメッシュポーチ。フロント部分にはカプセルに入ったグローグーの刺繍が施されています。文房具やコスメがたっぷり入るサイズ感も嬉しいポイント。勉強や仕事の相棒として心強いアイテムです。好きな背景でグローグーと写真を撮ることができるアクリルカード。なにが出るかはお楽しみのランダム仕様となっています。デザインは10種類あり、フォースを使うグローグーや食事中のグローグーなど様々な表情が楽しめます。お気に入りをデスクや棚に飾って楽しむのもおすすめ。このほか、日常使いできるマグカップやTシャツ、スマホにはさめるキャラステッカーなどもラインナップ。グローグーのことがもっと好きになる、ファン必携のコレクションとなっています。なお、グッズの取り扱いは12月11日から楽天市場特設ページでのオンライン販売がスタートしているほか、期間限定のポップアップストアなども展開。気になるアイテムがある方は、ぜひチェックしてみてください!「Grogu Cutest In The Galaxy」のスタートにともない、特別コンテンツも展開されています。現在、公式Instagramアカウントでは、グローグーが主役のオリジナルショートストーリーが銀河のどこよりも早く公開中。グローグーのおちゃめな一面や愛らしさがたっぷり詰まったストーリーは、ファンならずとも必見の内容となっています。グローグーの魅力が爆発したショートストーリーは今後も毎月1〜2話ずつ配信予定とのこと。公式アカウントをフォローして、最新エピソードをお見逃しなく!さらに、スター・ウォーズファンにとって見逃せないのが、2025年4月に開催される公式ファンイベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」です。世界中から熱狂的なファンが集結し、「スター・ウォーズ」シリーズの今後のラインナップや最新情報が一堂に披露される、まさに究極かつ最大の祭典。日本での開催は実に17年ぶりとあって、2025年に「スター・ウォーズ」旋風が日本を席巻することが期待されます。そして、2026年には『マンダロリアン&グローグー(原題)』が劇場公開予定。7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」劇場公開作となる本作で、グローグーがどのような活躍を見せるのか、世界中が注目しています。ますます盛り上がりをみせる「スター・ウォーズ」と「グローグー」。今こそ壮大な銀河の世界に飛び込んで、グローグーとともに新たな冒険に旅立ってみませんか?