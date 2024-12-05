¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤Î¡È°¤ÇÜÌî²ñ¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¤¤¤ëÍýÍ³
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥â¥â¥³¡Ê60ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¤Î½¸¤Þ¤ê¡È°¤ÇÜÌî²ñ¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥â¥â¥³¤Î¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö°¤ÇÜÌî²ñ Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡×¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢MC¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡ÖÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¡Ä°¤ÇÜÌî²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¡£
¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¤Û¤ó¤Þ¡¢¤Û¤ó¤Þ¡¢¤¢¤ä¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È»×¤¦¤Í¤ó¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö²È¤¬°¤ÇÜÌî¤Ç¡¢¶á½ê¤ä¤Í¤ó¡£Âçºå¤Î°¤ÇÜÌî¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¡£²È¤¬¶á½ê¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÈà½÷¤¬¤¹¤´¤¤¼ã¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é¤É¤³¤Î¤´¤Ï¤ó²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥Ï¥¤¡¼¥Ò¥ë¡¦¥â¥â¥³¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¤Æ¡£¤Ç¡¢¤¢¤ë»þ¤ËÆ±¤¸Å¹¤Î»ä¤â¿Æ¤·¤¤¿Í¤¬¡Ø¤¦¤Á¤Î¤ªÅ¹¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤è¤¦Ê¹¤¯¤ä¤ó¡£¡Ø¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡ØÅìµþ¹Ô¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£ÉñÂæ1¸Ä·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£CM1¸Ä·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤ä¤ó¡© ¡Ê¤Ç¤âÃæ¾ò¤Ï¡Ë¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
ßÀ²È¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡È°¤ÇÜÌî²ñ¡É¤ËÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤Á¤ã¤ó¤â¤ª¤ë¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«Ç¼ÆÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥â¥â¥³¤Î¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö°¤ÇÜÌî²ñ Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡×¤Î¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢MC¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡ÖÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¡Ä°¤ÇÜÌî²ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¡£
ßÀ²È¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡È°¤ÇÜÌî²ñ¡É¤ËÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤Á¤ã¤ó¤â¤ª¤ë¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«Ç¼ÆÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£