 

¡Ø¥í¡¼¥½¥ó¡¦º£½µ¤Î¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ù2024Ç¯11·î25ÆüÉÕ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª

 

¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ø²«¶â¥Á¥­¥ó¡¡¹ü¤Ä¤­¡Ù 348±ß

10¼ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ï¡¼¥Ö¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹ü¤Ä¤­¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ø¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡¡²«¶â¥Á¥­¥óÌ£¡Ù 259±ß

¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ï¡¼¥Ö¤ò¤­¤«¤»¤¿²«¶â¥Á¥­¥óÌ£¤Î¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø¡Ú¹õ¤¤¡ÛÇ»¸ü¤Ê¤á¤é¤«¥·¥ç¥³¥é¥×¥ê¥ó¡Ù 289±ß

Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥×¥ê¥ó¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨²­ÆìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï311±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø¡Ú¹õ¤¤¡Û¤â¤Á¿©´¶¥í¡¼¥ë(¥ß¥ë¥¯¡õ¥Á¥ç¥³)¡Ù 397±ß

¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¥¯¥í(Çò¹õ)¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¹õ¤¤¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢Çò¤¤¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò´¬¤¤¤¿¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥­¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨²­ÆìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø¡ÚÇò¤¤¡Û¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡Ù 211±ß

¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¥É¥ê¥ó¥¯¡Ø°û¤à¥Þ¥è¡Ù 198±ß

¥Þ¥è¥é¡¼ÂÔË¾¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£¥Þ¥è¤Î¥³¥¯¤È»ÀÌ£¤ò¥Á¥ë¥É°ûÎÁ¤ÇºÆ¸½¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¥¢¥¤¥¹¡Ø¥¦¥Á¥«¥Õ¥§¡¡¥×¥ê¥ó¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¡Ù 343±ß

ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥×¥ê¥óÌ£¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ë¾Ç¤¬¤·É÷Ì£¤Î¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

 

¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¥µ¥ó¥É¡Ù 408±ß

¥Ñ¥¤¥ó¡¢¤¤¤Á¤´¡¢Åí¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡£±ü¤Ë¤Ï¤ß¤«¤ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

 

¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É(ËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼»ÈÍÑ)¡Ù 194±ß

¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤ò¥¯¥Ã¥­¡¼À¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨²­ÆìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¥Ñ¥ó¡ØÇ½ÅÐ¶â»þ¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡¡2¸ÄÆþ¡Ù 149±ß

¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âñ²¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¤½¤¦¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨²­ÆìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¥Ñ¥ó¡Ø¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó¡¡4¸ÄÆþ¡Ù 203±ß

¿©»ö¤Ë¤â¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÄêÈÖ¤Î¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó4¸ÄÆþ¡£

¢£ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ

¢¨²­ÆìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·

 

¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹

 

¸ø¼°¥µ¥¤¥È

 

 