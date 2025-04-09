5月7日はコナモンの日！ 家族みんなでお好み焼きを楽しもう♪

「コモナン」とは、食卓を豊かにする粉を使った食べ物のこと。5月7日はコナモンの日ということで、キャベツが段々と安くなってきた今年のコナモ…