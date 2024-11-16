ÅÚ²°ÂÀË±¤Î»Ð¡¦±ê²À¡ÖÂÀË±¤Ï¿§¡¹¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢1¤Ä¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê72ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§Á°¤Ë¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤Î»Ð¡¦±ê²À¤¬¡ÖÂÀË±¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¿§¡¹¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢1¤Ä¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚ²°ÂÀË±¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÄáÉÓ¤¬¤¢¤ë»þ¡¢ÂÀË±¤Î³Ú²°¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÂÀË±¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë±ê²À¤¬¡¢ÂÀË±¤ÎÌ¼¤òÊú¤¤¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÂÀË±¤Ï¡Ö»Ð¤È¤«¡¢Éã¤âÊì¤â¡¢²ÈÂ²Á´°÷¡×¤Ç°é»ù¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
ÄáÉÓ¤Ï±ê²À¤Ë¤âÂÀË±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢±ê²À¤¬¡ÖÂÀË±¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¿§¡¹¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢1¤Ä¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚ²°ÂÀË±¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÄáÉÓ¤¬¤¢¤ë»þ¡¢ÂÀË±¤Î³Ú²°¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÂÀË±¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë±ê²À¤¬¡¢ÂÀË±¤ÎÌ¼¤òÊú¤¤¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÂÀË±¤Ï¡Ö»Ð¤È¤«¡¢Éã¤âÊì¤â¡¢²ÈÂ²Á´°÷¡×¤Ç°é»ù¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
ÄáÉÓ¤Ï±ê²À¤Ë¤âÂÀË±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢±ê²À¤¬¡ÖÂÀË±¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¿§¡¹¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢1¤Ä¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£