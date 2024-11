サンリオが人型キャラクターで贈る、新世代の本格ファンタジープロジェクト『フラガリアメモリーズ』

『フラガリアメモリーズ』初の舞台化作品である、ミュージカル『フラガリアメモリーズ』〜純真の結い目〜の上演が決定しました☆

サンリオ ミュージカル『フラガリアメモリーズ』〜純真の結い目〜

上演時期:2025年5・6月

上演都市:東京・兵庫

原作:「フラガリアメモリーズ」(サンリオ)

脚本:亀田真二郎

演出:伊藤マサミ(進戯団 夢命クラシックス)

音楽:和田俊輔

振付:HIDALI

出演:<RED BOUQUET>ハルリット:酒寄楓太、メロルド:安藤夢叶、プルース:井澤勇貴、ロマリシュ:樫澤優太、リミチャ:大見拓土、サナー:山野 光 ほか

協力:一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会

主催:ミュージカル『フラガリアメモリーズ』製作委員会

公式サイト: https://fragariamemories-musical.com

サンリオの人型キャラクターが話題の新世代の本格ファンタジープロジェクト『フラガリアメモリーズ』初の舞台化作品、ミュージカル『フラガリアメモリーズ』〜純真の結い目〜の上演が決定!

「フラガリアメモリーズ」に登場する3つのブーケのうち”RED BOUQUET”を中心とした物語が、2025年5月・6月に東京・兵庫で上演されます。

舞台化にあたり、脚本は亀田真二郎さん、演出は伊藤マサミさん(進戯団 夢命クラシックス)が担当。

音楽は和田俊輔さん、振付はHIDALIさんが担当します。

キャストには、RED BOUQUETの「ハローキティ」のフラガリア「ハルリット」役を酒寄楓太さん、「マイメロディ」のフラガリア「メロルド」役を安藤夢叶さん、「ポムポムプリン」のフラガリア「プルース」役を井澤勇貴さん、「マロンクリーム」のフラガリア「ロマリシュ」役を樫澤優太さん、「KIRIMIちゃん.」のフラガリア「リミチャ」役を大見拓土さん、「ウサハナ」のフラガリア「サナー」役を山野光さんが演じます。

その他、公演日程やチケット販売等の詳細は、後日公式サイトにて公開予定です。

ボイスドラマ・楽曲MVを軸にしながら3DCGライブなど様々な展開が行なわれてきた『フラガリアメモリーズ』

そこに舞台が加わり、フラガリアたちの『存在感』を肌で感じられることで、より『フラガリアメモリーズ』の世界を立体的に楽しめます☆

ハルリット役 酒寄楓太さん コメント

主(ロード):ハローキティ

ハルリット君としてフラガリアメモリーズの世界で生きられる事、とても嬉しく光栄に思います。

素敵でキラキラしているこの作品を、より一層素敵に輝かせられる様に精一杯務めていきます。

ハルリット君とキティ様を心から愛しリスペクトと敬意を持って、生き抜きたいと思います。

よろしくお願いします!

劇場でお待ちしております!

メロルド役 安藤夢叶さん コメント

主(ロード):マイメロディ

お話をいただいた時は言葉にできない嬉しさがありました。

ハルリット役の楓太とは、お互い出演する事を知った時にハグしたのをよく覚えています(笑)。

メロルドの主(ロード)への強い想いや信念。

そして最強の名に相応しい頭脳や実力を兼ね備えた、ミステリアスで追いかけたくなる彼の良さを最大限表現出来るように。

「うんうん、メロルドならそうするよね。」と節々で思っていただけるように、愛と尊敬を込めて全力で役と向き合っていきます!

プルース役 井澤勇貴さん コメント

主(ロード):ポムポムプリン

普段話しかけづらいとよく言われる井澤が、まさかのプルースになりました。

「本当に僕で合ってますか?」と何度も聞き「はい!お願いします」と何度も言われました。

となれば自信を持って全力でこのチームを輝かせられるようにRED BOUQUETの皆と頑張っていきます。

また、主(ロード)が誰しもが知るサンリオのキャラクター達ですので、年齢層広く沢山の方にお届け出来たら幸いです。

ロマリシュ役 樫澤優太さん コメント

主(ロード):マロンクリーム

たくさんの方々から愛されているフラガリアメモリーズが遂に舞台化され、その作品に携わらせていただけることを心から幸せに思います。

まるで母のように包み込む優しさ、そして実は力持ちという魅力溢れるロマリシュを、舞台を通して皆さんにお届けできるよう精一杯演じさせていただきます。

リミチャ役 大見拓土さん コメント

主(ロード):KIRIMIちゃん.

まさかまさかでした。

他のサンリオ作品にも出演させていただいているのですが、その時もKIRIMIちゃん.推しの子を演じているので、すごく深い不思議な縁を感じました。

正直、僕とは何もかもが違うようなキャラクターなので不安もありますが、KIRIMIちゃん.と、そしてリミチャとなら楽しめるのではないかとワクワクしております。

劇場が赤く染まる時をイメージしながら、本番まで頑張りたいと思います。

サナー役 山野 光さん コメント

主(ロード):ウサハナ

初舞台はサンリオの聖地、サンリオピューロランドの中にあるフェアリーランドシアターの「MEMORY BOYS〜想い出を売る店〜」。

そして約5年後にサンリオ男子になり、そして今回遂にサンリオの騎士に舞い上がりました。

とても不思議で有難いご縁。

世界中が平等に、笑顔溢れる日々を願う僕にとってサンリオはいつも優しく、困っている誰かの傍に寄り添ってくれる素敵な世界です。

そんなサンリオの世界を彩る一員にまたなれることが本当に嬉しいです。

全力で挑みます!!

「フラガリアメモリーズ」初のLINEスタンプの販売が決定

価格:250円(税込)または100LINEコイン

販売開始日:2024年11月21日(木)

2024年11月21日(木)より、「フラガリアメモリーズ」初のLINEスタンプの販売が決定!

表情豊かな18人のフラガリアの騎士たちが、会話に彩りを添える全40種のスタンプです。

初のサンリオピューロランドでのイベント開催

2025年、初のサンリオピューロランドでの「フラガリアメモリーズ」のイベント開催が決定!

日程や出演者などの詳細は、後日発表です。

続報をお楽しみに☆

主(ロード)とフラガリアのビジュアルを解禁

「フラガリアメモリーズ」の世界でのハローキティら主(ロード)のビジュアルが解禁されました。

人気イラストレーターLAMさん描き下ろしの新キービジュアルのほか、“主×騎士道”を表現した新PVも公開されています。

それぞれのフラガリアと共通点のある衣装をまとった愛らしい主のビジュアルや、主への想いを語るフラガリアの姿は必見です!

今回、ミュージカルの中心となる「RED BOUQUET(レッドブーケ)」のビジュアルはもちろん、

「シナモロール」たちの「BLUE BOUQUET(ブルーブーケ)」、

男のコキャラクター「はぴだんぶい」が主となっている「NOIR BOUQUET(ノワールブーケ)」のビジュアルもかっこいいです!

「フラガリアメモリーズ」とは

公式サイト:https://fragariamemories.sanrio.co.jp

公式X:https://twitter.com/fragaria_sanrio

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@FRAGARIAMEMORIES

「フラガリアメモリーズ」とは、様々なメディアを横断し、サンリオが人型キャラクターで贈る、新世代の本格ファンタジープロジェクトです。

「フラガリアメモリーズ」あらすじ

「この世界を、救って!」

主(ロード)である「ハローキティ」の願いに応え、「ハルリット」は冒険の旅に出ました。

純真と愛と友情に満ちたフラガリアワールドを脅かす、謎の存在「シーズ」

不安が広がる中、赤・青・黒の3つの大陸では、それぞれの主を守るべく、フラガリアの騎士たちが独自に動き始めていました。

「ハローキティ」たちを守るフラガリアの「騎士道」を描く、サンリオが贈る新世代の本格ファンタジーです。

登場キャラクター

18体のフラガリアの騎士たちは、“ブーケ”と呼ばれる3つのユニットに分かれています。

RED BOUQUET(レッドブーケ)には、「サナー」「メロルド」「ハルリット」「プルース」「リミチャ」「ロマリシュ」の6人がいます。

「BLUE BOUQUET(ブルーブーケ)」には、「ウィルメッシュ」「クロード」「シエロモート」「クラークステラ」「ルタールステラ」「ミュンナ」の6人、

「NOIR BOUQUET(ノワールブーケ)」には、「ピケロ」「タッサム」「アルペック」「バドバルマ」「ハンギョン」「チャコ」の6人のフラガリアの騎士がいます。

「ハローキティ」や「マイメロディ」など人気のサンリオキャラクターたちを主にする「フラガリアの騎士」たちの活躍が初のミュージカルに!

「ミュージカル『フラガリアメモリーズ』〜純真の結い目〜」は、2025年5月・6月に、東京と兵庫にて公演です。

© 2024 SANRIO CO., LTD. ミュージカル『フラガリアメモリーズ』製作委員会2024

