B-Rサーティワンアイスクリームは、期間限定フレーバー「メローバターアーモンドクッキー」を11月1日より発売する。価格は420円(シングル・レギュラーサイズ)。

「メローバターアーモンドクッキー」はローストアーモンド香るフレーバーにクッキーが入ったバタークッキー風味のフレーバー。サーティワン初の発酵バターを使用され、ミルキーで風味豊かなコク、とろけるくちどけが魅力となっている。

