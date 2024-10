モバイル充電ブランド「Anker(アンカー)」より、ポケモンデザインの充電関連製品・アクセサリーが登場!

「ピカチュウ」のシルエットを施した「Anker マグネット式ワイヤレス充電器 ピカチュウモデル」、USBケーブル、ポーチなどが販売されています。

自宅のデスクから外出先まであらゆるシーンでピカチュウと充電を楽しめるラインナップを紹介していきます☆

Anker ポケモンデザイン充電関連製品・アクセサリー

モバイル充電ブランド「Anker(アンカー)」から、ポケモンデザインの充電関連製品・アクセサリーが登場!

旅行や出張の相棒として活躍しそうなマグネット式ワイヤレス充電器「Ankerマグネット式ワイヤレス充電器 ピカチュウモデル」、USBケーブル「Anker タイプCケーブル(1.8m)ピカチュウモデル」および「Anker コンパクトポーチ ピカチュウモデル」を紹介していきます。

Anker マグネット式ワイヤレス充電器 ピカチュウモデル

価格:15,990円(税込)

「Anker マグネット式ワイヤレス充電器 ピカチュウモデル」は、3つの機能が1つになったワイヤレス充電器。

パッド型ワイヤレス充電器部分とApple Watch充電器部分は約2.5cmの薄さに折り畳むことができ、旅行や出張などの際もコンパクトで持ち歩きに便利です。

マグネット式ワイヤレス充電器、パット型ワイヤレス充電器、Apple Watch充電パッドにピカチュウのシルエットを施し、機器を充電できる場所をわかりやすく表しています。

Qi2対応のiPhoneや、

Apple Watch(アップルウォッチ)、

AirPods等のワイヤレスイヤホンの3台を置くだけで同時にワイヤレス充電できます。

マグネット式ワイヤレス充電器は従来のAnker MagGoシリーズ製品の最大7.5W出力の2倍の最大15W出力に対応。

また、Apple Watch用ワイヤレス充電器はApple Watch Series 9を0%から約50%までを最短30分で充電できるため、外出前の短時間でも充電可能です。

Anker タイプCケーブル(1.8m)ピカチュウモデル

価格:2,190円(税込)

ケーブルの長さ:約1.8m

「Anker タイプCケーブル(1.8m)ピカチュウモデル」はケーブルにそれぞれモンスターボールとピカチュウの尻尾をかたどったケーブルバンドが付属。

外装にシリコン素材を使用しているので巻いたりまとめたりしても癖がつきにくく、絡みにくいのが特長です。

「ピカチュウ」らしいイエローと、

イエローがよく映えるブラックの2種類がラインナップされています。

最大出力100Wの高出力に対応し、スマホからノートPCまで幅広い機器に急速充電が可能です。

Anker コンパクトポーチ ピカチュウモデル

価格:1,990円(税込)

サイズ:高さ約110×幅約140×奥行約60mm

シリーズ製品をまとめて持ち運ぶのにぴったりな「Anker コンパクトポーチ ピカチュウモデル」

内側にはメッシュポケットがついていて、ケーブル類の整理にも役立ちます。

表裏の両面にピカチュウのシルエットをあしらったシンプルなデザイン。

汚れにも強い素材なので、いろんな場所に一緒にお出かけできそうです。

「ピカチュウ」のシルエットやモチーフがあしらわれた充電関連製品・アクセサリー。

出張やお出かけ・旅行の頼れる相棒になりそうです。

Anker(アンカー)のポケモンデザイン充電関連製品・アクセサリーの紹介でした。

