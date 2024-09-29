「デススト」5周年展覧会がPARCOにて11月～順次実施！【TGS2024】渋谷、名古屋、心斎橋にて配送センター再現＆フォトスポットや物販も
【東京ゲームショウ2024】
開催期間：9月26日～9月29日
会場：幕張メッセ
【KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO“DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup”（渋谷）】
会期：11月8日～11月18日
場所：渋谷 PARCO B1F・GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15－1）
渋谷 PARCO 5F POPUP スペース（物販） 物販： 11月8日～11月25日
開催期間：9月26日～9月29日
会場：幕張メッセ
【KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO“DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup”（渋谷）】
会期：11月8日～11月18日
場所：渋谷 PARCO B1F・GALLERY X BY PARCO（東京都渋谷区宇田川町15－1）
渋谷 PARCO 5F POPUP スペース（物販） 物販： 11月8日～11月25日
コジマプロダクションは、パルコとの共同企画のもと「DEATH STRANDING（デス・ストランディング）」発売5周年を記念した展覧会・ポップアップショップイベント「DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup」を11月8日より渋谷、名古屋、心斎橋のPARCOにて順次開催する。
展覧会では、作中に登場する拠点「配送センター」をイメージした空間が再現され、これまで一般公開されていない制作資料をはじめ貴重なアーカイブの数々が展示される。また、同スタジオのシンボルである「ルーデンス」を設置したフォトスポットや物販も実施される。【PlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage！！】