こだわり抜いた素材と製法！ファミリーマート「ファミマルPREMIUM」

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」は、2024年10月で誕生から3周年を迎えます。

2024年9月24日(火)から「ファミマル」の中でも素材や製法にこだわった「ファミマルPREMIUM」の7種類を、全国のファミリーマート約16,300店で発売します。

ファミリーマート「ファミマルPREMIUM」7種類

2024年9月24日(火)から「ファミマル」の中でも素材や製法にこだわった「ファミマルPREMIUM」の7種類を、全国のファミリーマート約16,300店で発売。

【商品名】口いっぱいに広がる魚介の旨み 海老のトマトクリーム

【価格】399円(税込430円)

【発売日】2024年9月24日(火)

【発売地域】全国

【内容】銀座の名店「Aromafresca銀座」の原田慎次シェフ監修の冷凍パスタ。

プリっとした食感のパスタに2種類のソースを別々にトッピングし、レンジ後に混ぜ合わせることで、魚介の香りと味わいを楽しめます。

ソースの中に、刻み海老や蟹を入れることで、魚介の旨みを楽しめます。

【商品名】じゅわっとジューシー 国産豚の大餃子

【価格】350円(税込378円)

【発売日】2024年9月24日(火)

【発売地域】全国

【内容】国産豚肉、国産キャベツを使用した冷凍餃子の中でも最大級のサイズです。

ジューシーに仕上げるための焼成温度、配合などにこだわっています。

【商品名】濃厚なカカオの香りガトーショコラ

【価格】297円(税込320円)

【発売日】2024年9月24日(火)

【発売地域】全国

【内容】冷凍で生チョコ風、半解凍でテリーヌ風、温めてフォンダンショコラ風に楽しめる冷凍スイーツです。

チョコレートには、カカオ分70%の上質なベルギー産ビターチョコレートを使用しています。

【商品名】ごろごろ苺のテリーヌショコラ

【価格】297円(税込320円)

【発売日】2024年9月24日(火)

【発売地域】全国

【内容】冷凍いちごのシャリシャリ食感と酸味、ほろ苦いテリーヌの濃厚さが楽しめる冷凍スイーツです。

チョコレートには、カカオ分70%の上質なベルギー産ビターチョコレートを使用しています。

【商品名】バター香るホイップあんぱん

【価格】156円(税込168 円)

【発売日】2024年9月24日(火)

【発売地域】全国

【内容】くちどけの良いブリオッシュ生地で、北海道産小豆を使用し黒糖を加えたつぶあんを包んで焼き上げ、バター入りの風味豊かなホイップクリームを加えました。

※沖縄県は価格が異なります。

【商品名】4種のごろごろナッツ 贅沢ナッツタルト

【価格】221円(税込238円)

【発売日】2024年9月24日(火)

【発売地域】全国

【商品】カスタードを使ったアーモンドケーキ生地のタルトにアーモンド、くるみ、カシューナッツ、マカダミアの4種類のナッツを贅沢に乗せました。

【商品名】ワッフルコーン贅沢ミルク

【価格】350円(税込378円)

【発売日】2024年9月24日(火)

【発売地域】全国

【内容】すっきりとした乳の味わいがありながらもコクを感じるプレミアムなワッフルコーンアイスです。

北海道産の牛乳、生クリーム、マスカルポーネチーズを使用したコク深いアイスクリームと、発酵バターを使用したバターの香りとコク感で実現した、深みのある味わいのシュガーコーンを楽しめます。

※一部地域では価格が異なります。

※数量限定です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取扱いのない場合があります。

■Aromafresca銀座 原田慎次シェフからのコメント

海老の旨みと香りのバランスにこだわりました。

シンプルに旨みと香りの余韻を追求したことで、口いっぱいに広がる魚介の味わいを楽しめます。

刻み海老の香りと食感と旨み、唐辛子の辛味、ニンニクの香ばしい香りのアクセント、なめらかでパスタと相性の良いソースなど、いつでも手軽に何度でも食べたくなる冷凍パスタが出来上がりました。

■ケンズカフェ東京 氏家健治シェフからのコメント

ファミリーマートと初めて冷凍スイーツの開発に取り組みました。

開発から1年をかけ、冷凍・自然解凍・レンジ調理と温度によって変化する様々な食感を楽しめる濃厚なフローズンスイーツが完成しました。

カカオの香りが楽しめる本格的なガトーショコラと、冷凍苺の食感やフルーティーな酸味と味わうテリーヌショコラ、温度によって変わる香りや食感をじっくりと堪能できます。

■上質なおいしさを叶える“25のこだわりポイント”大公開!

「ファミマル」の中でもこだわり抜いた素材と製法で厳しい基準をクリアした商品だけが、「ファミマルPREMIUM」として商品化に至ります。

今回発売する新商品7種の上質なおいしさを叶えるための25の「こだわり」を紹介します。

【口いっぱいに広がる魚介の旨み 海老のトマトクリーム】

●スパゲッティのこだわり

(1)プリっと食感にこだわった乾麺のパスタを使用

●ソースへのこだわり

(2)ソースに白ワインやオリーブオイルを加えることで、コクと深みを付与

(3)ソースと一緒に刻み海老を煮込むことで、海老の旨みをソースに閉じ込める

(4)刻み海老と蟹をソース中に使用

(5)蟹、蝦醤(えび調味料)、アンチョビソース、アサリエキスなど複数配合することで、複雑な味わいに

●製法のこだわり

(6)2種類のソースを分けてトッピングし、食べる直前にソースを混ぜ合わせることで、

魚介の香りが引き立つ仕立てに

(7)ふんだんな魚介の香りのトマトソースと、クリーミーでコクを感じるクリームソースは、

混ぜ具合によって味のコントラストが生まれ、複雑な味わいを楽しめる

(8)トマトソースを作りはじめる際に、香味野菜を熱して香りを引き出す工夫を

【じゅわっとジューシー 国産豚の大餃子】

(9)国産豚肉・国産キャベツ使用

(10)ジューシーに仕上げるための焼成温度を追及

(11)冷凍餃子の中でも最大級のサイズにすることで、食べ応え・満足感を感じる仕立てに

【濃厚なカカオの香りガトーショコラ】

(12)カカオ分70%の上質なベルギー産ビターチョコレートを使用し、上質でほろ苦い香りと味わいに

(13)冷凍・半解凍・解凍時の3つの温度帯で、異なる食感が楽しめる仕立てに

【ごろごろ苺のテリーヌショコラ】

(14)シャリシャリ感を感じる冷凍いちごの酸味と、ほろ苦さを感じるしっとりとしたテリーヌを約3:7で組み合わせバランスを追及

(15)カカオ分70%の上質なベルギー産ビターチョコレートを使用し、上質でほろ苦い香りと味わいに

【バター香るホイップあんぱん】

(16)北海道産小豆使用のつぶあんに、北海道産てんさい糖と黒糖を加えてコクのある仕立てに

(17)くちどけのよいブリオッシュに仕立てたパン生地

(18)つぶあんと相性の良いバター入りホイップを使用

【4種のごろごろナッツ 贅沢ナッツタルト】

(19)アーモンド、くるみ、カシューナッツ、マカダミアの4種類のナッツを使用

(20)ナッツに飴がけし、香ばしい風味と食べ応えのある食感を実現

(21)タルト生地にカスタードを使用し、コクのある味わいを追求

(22)サックリとしたタルトがごろごろしたナッツの食感を引き立てる絶妙なバランス

【ワッフルコーン贅沢ミルク】

●アイス部分のこだわり

(23)北海道産の牛乳、生クリームを使用することで贅沢なミルクの味わいを実現

(24)マスカルポーネチーズを使用し、ミルクのすっきりした味わいがありながらも、コクを感じる味わい

●コーン部分のこだわり

(25)発酵バターを使用し、バターの香りとコク感により、洋菓子のような深みのある味わいを実現

