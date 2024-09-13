ºÊ¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡Ä¡£ÃËÀ¤¬¡ÚÉÔÎÑÁê¼ê¡Û¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ï
¡ÖÃË¤ÏÉâµ¤¤¹¤ëÀ¸¤Êª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¤âÂ¾¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ó¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼ÃËÀ¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃËÀ¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆæ¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÃÌþ¤·
ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÌþ¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤¬²È¤Çµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÊ¤Ë¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ã»É·ã
ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë»É·ã¤òµá¤á¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤¿À¸³è¤ËË°¤¤Æ¡¢¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Ï¸µ¡¹¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢»É·ã¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸ËèÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÏÃËÀ¤¬»É·ãÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ë»É·ã¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ã¡ÖÃË¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤
·ëº§¤·¤ÆÉ×¤ÎÂ¸ºß¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃË¡×¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃËÀ¡£
¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÃË¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»î¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢´ò¤·¤¯¤ÆÉÔÎÑ¤·»Ï¤á¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤ØËèÆü¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃË¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ã¸½¼ÂÆ¨Èò
¸½¼Â¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²¾¤Ë¡Ö»Å»ö¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÂ©È´¤¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òºÊ¤ËÆ²¡¹¤È¸À¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢É×¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºÊ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î½÷À¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²ñÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢É×¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬Í¿¤¨¤ì¤Ð¡¢É×¤ÏÉÔÎÑ¤»¤º¤ËºÑ¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤·¤¿¡×¡ÖÉ×¤¬°¤¤¡×¤ÈÃËÀ¤Ð¤«¤êÀÕ¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤³¤ó¤Ê±ü¤µ¤ó¤Ï·ù¤À¤Ê¡ÄÃËÀ¤¬¡Ö·ëº§¤ò¸å²ù¤¹¤ë¡×½÷À¤ÎNG¹ÔÆ°