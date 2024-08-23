ジェジュンが表紙・巻頭を飾る！「韓流ぴあ」11月号は9月21日発売
2004年に韓国で、2005年に日本でデビューして以来、アーティスト活動だけに留まらず俳優としても活躍するなど、日韓のエンターテイメント界を代表するエンターテイナーに成長。今年は、20周年ツアーのほか、日本事務所であるiNKODE JAPANの設立、熊切和嘉監督がメガホンをとった韓国映画「神社」や、7年ぶりのドラマ「悪い記憶の消しゴム〜My Memories〜」にも主演し、俳優としても積極的に活動をしている。
なお、一部の書店、ECサイトでの予約購入者には、韓流ぴあ特製ポストカードをプレゼントのほか、タワーレコード、7net、では2L判生写真、ランダムPHOTOCARD付版本誌も。
■商品概要
「韓流ぴあ」2024年11月号
発売日：2024年9月21日
仕様：オールカラーA4ワイド96ページ
定価：1,350円（税込）
発行：ぴあ株式会社
表紙＆巻頭特集：ジェジュン
綴じ込み両面ポスター：Hi Fi Un！corn / イ・セオン
○インタビュー
ジェジュン/イ・セオン/キム・ウソク/NOWADAYS/FANTASY BOYS/Hi-Fi Un!corn ほか
【タワーレコードオンライン、HMV、一部の書店購入者特典】
ポストカード：イ・セオン＋キム・ウソク＋NOWADAYS＋Hi-Fi Un!corn
▼生写真付限定版のご予約はこちら
・タワーレコード限定版＜HiFi Un！corn 2L判生写真付＞
「韓流ぴあ」＋Hi-Fi Un!corn 2L判生写真（1枚）＋ポストカード（4面1シート）
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
※「生写真」は渋谷店・オンライン限定、「ポストカードシート」は複数店舗対象
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・7net限定版＜HiFi Un！corn PHOTOCARD（5種からランダム1枚）＞
「韓流ぴあ」＋Hi-Fi Un!corn PHOTOCARD（5種からランダム1枚）
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
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●HMV＜イ・セオン2L判生写真付＞
「韓流ぴあ」＋イ・セオン2L判生写真付＋ポストカード（4面1シート）
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
購入ページはこちら
●LINE韓流ぴあSHOP＜FANTASY BOYS 2ショット PHOTOCARD（5種からランダム1枚）＞
「韓流ぴあ」＋FANTASY BOYS 2ショットPHOTOCARD（5種からランダム1枚）＋ポストカード（4面1シート）
定価：1,350円（本体 1,227円＋税）
準備中