「オーストラリア放送協会(Australian Broadcasting Corporation、以下ABC)」の朝のテレビ番組「ニュース・ブレックファースト(News Breakfast)」で13日、気象予報士の男性が生放送中にパニック発作を起こした。男性は息切れし、緊張しているように見えたが、その後の“神対応”に称賛の声が寄せられている。豪ネットメディア『Sky News Australia』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】13日朝、豪メルボルンのスタジオで生放送中、「ニュース・ブレックファースト」の気象予報士ネイト・バーンさん(Nate Byrne)が突然、パニック発作を起こした。その日、カメラに向かってクイーンズランド州の天気予報を伝えていたネイトさんは突然、「ここで一時中断する必要がある」と語り、「私が時折、パニック発作に見舞われるのを知っている人もいると思うけど、今まさにそれが起きている」と緊張した面持ちで伝えた。さらに番組の共同司会者を務めるリサ・ミラーさん(Lisa Millar)には「後を引き継いでもらいたい」とお願いし、カメラはすぐにリサさんに切り替わった。こうして突然振られたリサさんだが、たじろぐ様子もなくさわやかな笑顔で「もちろんよ」と答え、ネイトさんが2022年、自身のパニック発作について執筆し、記事を「ABC」のウェブサイトで公開していたことを明かした。そして「彼がパニック発作についてオープンにしていることは素晴らしい」と語ると、このように続けた。「彼が発作について初めて語った時、みんながこう言ったものよ。『あ〜。神様、ありがとう。ネイトは完璧だと思っていたけど、そうではなかった。そして今、発作についてこうしてみんなとシェアしてくれているわ!』とね。」「私たちは今後、彼の記事をSNSに再投稿するつもりでいるの。テレビの生放送中、脳や体にどんなことが起きるのかを理解するためにも、ぜひ読んでみて!」なおネイトさんは、その日の生放送が終わる前には体調が戻り、カメラの前でリサさんたち同僚に感謝の言葉を述べ、「今日のことで誰かを怖がらせてしまったらごめんなさい」と謝罪した。するとリサさんが、「そんなことはないわよ。なぜならあなたは、生放送中にパニック発作を起こしたことに対してとても正直に語ってきたから。人々にパニック発作はどんな人にでも起きることを知ってもらうことは大切よ!」とフォローし、スタジオ内は温かい雰囲気で包まれた。一方で共同司会者のマイケル・ローランド氏(Michael Rowland)は、「僕は怖かったよ。なぜなら得意でない天気予報を、自分が伝えなくてはならないと思ったからね」と冗談を交えて語り、ネイトさんにはいつもの素敵な笑顔が戻っていた。この番組でのやりとりは、『ABC News Australia』やマイケルさんのSNSに投稿され、次のようなコメントが寄せられた。「ネイトさんだけでなく、全てのチームが素晴らしいと思う。」「これぞ神対応だよ。さすがプロ。」「これまで見た中でも最高の生放送。とても温かい気持ちになった。」「パニック発作についてオープンにしてくれて嬉しいよ。とても勇気のいることだからね。」「自分もパニック発作を経験しているけど、こうやって多くの人が発作について理解し、支援してくれたら、職場のみんなが健康で優しくなると思う。」「『パニック発作を起こしても大丈夫』ってみんなに知ってもらうことはとても大切なこと。」そしてこれらの温かい声に対し、ネイトさんは次のように語った。「みんなありがとう。僕には最高の(そして最大の)サポートチームがいてね。全てのことがよりよく回っているよ!」ネイトさんは2022年に公開した記事の中で、「テレビの生放送で天気予報を伝える際、自分の出番に遅れそうになった。それで初めての発作を起こし、心臓がバクバクし、呼吸が苦しくなり、汗が吹き出す恐ろしい経験をした」と綴っていた。精神科医から当時、「呼吸を整えようと必死になり、脳に必要な酸素が行かなくなったのだろう」と説明を受けたが、その後も発作が続き、一時的に心拍数を遅くする薬を服用したという。そして体調は改善したものの、今でも時々、自分ではコントロールできない発作に見舞われるそうで、「同僚にパニック発作について認知してもらうことは非常に重要なことなんだ」と改めて述べた。ちなみに昨年には、米CBSロサンゼルスの放送局「KCAL News」の気象予報士の女性が生放送中に失神した。女性は白目をむいて左側に傾き、そのままテーブルに顔を伏せると後ろに倒れてしまい、健康を心配する声が多数寄せられていた。画像は『Michael Rowland Instagram「You might have seen Nate experience a panic attack earlier this morning while presenting the News Breakfast weather.」』『ABC News Australia TikTok「Nate Byrne experienced a panic attack while presenting the weather.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)