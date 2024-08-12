Panasonic「DMR-4T203」が6週連続1位 今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーTOP10 2024/8/12
「BCNランキング」2024年7月29日から8月4日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20ET3（シャープ）
3位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
4位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
6位 4K REGZAブルーレイ
DBR-4KZ200（TVS REGZA）
7位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C10DW3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20ET3（シャープ）
3位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
4位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
6位 4K REGZAブルーレイ
DBR-4KZ200（TVS REGZA）
7位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C10DW3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。