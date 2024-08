ハッピーセット「ポケモン」第1弾発売、キャプテンピカチュウ･テラパゴス･ニャオハ･ホゲータのおもちゃ登場/マクドナルド

日本マクドナルドは8月9日、ハッピーセット「ポケモン」第1弾を発売する。

マクドナルドのキッズメニュー「ハッピーセット」は、「チーズバーガーハッピーセット」「チキンマックナゲットハッピーセット」や、10時30分までの朝マック限定「エッグマックマフィンハッピーセット」「ホットケーキハッピーセット」など、メインメニューの異なる計6種類。サイドメニューとドリンク(S)、おもちゃまたは本が付く。

朝マック限定「ホットケーキハッピーセット」(マクドナルド)

ハッピーセット「ポケモン」は、「キャプテンピカチュウ」「ニャオハ」など、テレビアニメ“ポケットモンスター”に登場するポケモンのおもちゃが登場する。

第1弾の販売期間は7月18日まで。ラインナップは、「キャプテンピカチュウのくるくる水車」「テラパゴスのモンスターボールじょうろ」「ニャオハのツールキット」「ホゲータのフライングディスク」の4種類。どのおもちゃがもらえるかはランダム。

ハッピーセット「ポケモン」第1弾(4種類)

第1弾販売後の8月16日からは、ハッピーセット「ポケモン」第2弾に切り替えて販売する。第2弾のおもちゃは4種類。ラインナップは、「クワッスのみずでっぽう」「ニャオハの望遠鏡」「キャプテンピカチュウのころころローラー」「モンスターボールコンパス」。提供期間は8月22日まで。また、8月17日・18日に購入した場合は、週末限定の購入特典として、「マクドナルドオリジナル フレンダピック」をプレゼントする。

ハッピーセット「ポケモン」第2弾(4種類)

8月23日発売の第3弾では、第1弾・第2弾を合わせた8種類のおもちゃを提供する。第3弾の販売期間は1週間程度。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃなどに変更される場合がある。

