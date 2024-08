2024年8月5日(月)には日経平均株価が過去最大となる 4400円超えの値下がり を記録したほか、ダウ平均株価も1000ドル以上下落しました。そんな中、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)の価格も下がっていたことが明らかになっています。Bitcoin briefly tumbles below $50,000 for the first time since Februaryhttps://www.cnbc.com/2024/08/05/crypto-market-today.html

Bitcoin Institutional Adoption 'Remains on Track' Despite Market Turbulence: Bernstein - Decrypthttps://decrypt.co/243145/bitcoin-institutional-adoption-remains-on-track-despite-market-turbulence-bernsteinビットコインの価格推移が以下。日本時間の2024年8月5日9時の時点では1BTC当たり約847万円でしたが、22時には約710万円にまで急落しました。その後、価格は上昇傾向となり、記事作成時点では約814万円にまで回復しています。イーサリアムの価格推移はこんな感じ。日本時間の2024年8月5日9時の時点では1ETH当たり約39万円でしたが、22時30分には約31万円にまで下落しました。仮想通貨の価格が急落する中、金融調査大手のバーンスタインは「ビットコインを含む仮想通貨市場は、2024年第3四半期の大半でマクロ経済とアメリカ大統領選挙の動向に左右される可能性が高い」とする分析結果を発表しています。また、バーンスタインは「仮想通貨にとってのマイナスの要因は見当たらない。機関投資家によるビットコインへの投資傾向やETFの取引、証券会社や銀行による仮想通貨の承認などは順調に進んでいる」と述べ、仮想通貨の値動きに対して楽観的な見方を続けています。なお、日経平均株価は2024年8月6日(火)の取引開始直後から全面高の展開となり、取引期間中として最大となる3200円以上の値上がりを記録しています。日経平均株価 一時3200円以上の値上がり 過去最大の上昇幅 | NHK | 株価・為替https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240806/k10014538541000.html