『SUMMER SONIC 2024』と『SONICMANIA』の、WOWOWオンデマンドでの配信アーティスト第1弾が公開となった。

今回発表されたのは、BRING ME THE HORIZON、AKMU、新しい学校のリーダーズ、ATEEZ、AURORA、BABYMONSTER、BAND-MAID、BE:FIRST、BELLE & SEBASTIAN、BLEACHERS、BMSG POSSE、BOYNEXTDOOR、BRIGHT、カメレオン・ライム・ウーピーパイ、Chilli Beans.、CreativeDrugStore、Creepy Nuts、HENRY MOODIE、平井 大、羊文学、JO1、LOVEJOY、MAJOR LAZER、NCT DREAM、NIA ARCHIVES、NOA、NOTHING BUT THIEVES、Nulbarich、Number_i、OLIVIA DEAN、ONEREPUBLIC、RIIZE、SARUKANI、水曜日のカンパネラ、TESTSET、THE TOYS、WEST.、ZEROBASEONEの計38組。

今後もイベント当日に向けて、配信アーティストの追加や、配信タイムテーブルを公開予定とのこと。

また、WOWOW加入者限定で『SUMMER SONIC 2024』東京会場に各日4名、合計8名を招待。応募締め切りは8月5日23時59分となっている。

(文=リアルサウンド編集部)