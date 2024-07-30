TRENDZ、日本デビューを記念して7月31日に新宿でデビューイベントを開催！

7月31日（水）にavex traxより日本デビューをするグローバルルーキーTRENDZが、日本デビューを記念し、新宿アルタのバルコニースペースにてデビューイベントを開催する。長年新宿の象徴として親しまれてきた、JR新宿駅東口に位置する「新宿アルタ」でのイベント開催は、実に約30年ぶりだという。今回のイベントではミニライブはもちろん、日本デビュー曲「REBIRTH」のミュージックビデオもビジョンにて初解禁される。

「REBIRTH」はデビューミニアルバムと同タイトルで、まわりに振り回されず、王道のスタイルではなくても自分たちのスタイルを貫いていくというTRENDZの意志を感じられる曲だ。同世代を生きていくZ世代へ、夢や未来が理想と違っても周りの言葉ではなく、自分たちが正しいと信じる信念を押し進めていく強いメッセージを込められている。また、8月10日にはKT Zepp Yokohamaにてデビューショーケースを開催。"新パフォーマンス強者"と呼び声高いTRENDZのパフォーマンスにも注目が集まる。

■イベント情報

TRENDZ日本デビューイベント

日時：2024年7月31日（水） 19:30〜 ※イベントは30分を予定

場所：新宿アルタ



■リリース情報

日本デビューミニアルバム「REBIRTH」

発売日：7月31日（水）



「REBIRTH」各配信ストアでの事前予約はこちら



【全10形態】

○CD+PHOTOBOOK（AVCD-63596 / 初回生産限定盤）

価格：5,500円（税込）



○CD+Blu-ray（AVCD-63597）

価格：4,400円（税込）



○CDのみ（AVCD-63598）

価格：2,420円（税込）



○メンバー別（全7形態）：初回生産限定（CD）※mu-mo SHOP限定商品

価格：2,200円（税込）

・HANKOOK（AVC1-63599）

・HAVIT（AVC1-63600）

・LEON（AVC1-63601）

・YOONWOO（AVC1-63602）

・ra.L（AVC1-63603）

・EUNIL（AVC1-63604）

・YECHAN（AVC1-63605）



【CD特典】

○汎用特典

2Lサイズ生写真（※3形態合計）



○店舗特典

・タワーレコード：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）

・HMV：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）

・amazon：メガジャケ（各形態ごと絵柄）

・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ（メンバー別ランダム）

・セブンネットショッピング：ミニアクリルキーホルダー（メンバー別ランダム）

・mu-moショップ：スマホステッカー（メンバー別ランダム）



■公演情報

「TRENDZ JAPAN DEBUT SHOWCASE -REBIRTH-」

【日時】

8月10日（土）

＜1部＞開場14:15/開演15:00

＜2部＞開場18:15/開演19:00



【会場】

神奈川・KT Zepp Yokohama



【チケット料金】

全席指定：8,800円（税込）



■関連リンク

TRENDZ 公式ホームページ