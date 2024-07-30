TRENDZ、日本デビューを記念して7月31日に新宿でデビューイベントを開催！
長年新宿の象徴として親しまれてきた、JR新宿駅東口に位置する「新宿アルタ」でのイベント開催は、実に約30年ぶりだという。今回のイベントではミニライブはもちろん、日本デビュー曲「REBIRTH」のミュージックビデオもビジョンにて初解禁される。
また、8月10日にはKT Zepp Yokohamaにてデビューショーケースを開催。"新パフォーマンス強者"と呼び声高いTRENDZのパフォーマンスにも注目が集まる。
■イベント情報
TRENDZ日本デビューイベント
日時：2024年7月31日（水） 19:30〜 ※イベントは30分を予定
場所：新宿アルタ
■リリース情報
日本デビューミニアルバム「REBIRTH」
発売日：7月31日（水）
「REBIRTH」各配信ストアでの事前予約はこちら
【全10形態】
○CD+PHOTOBOOK（AVCD-63596 / 初回生産限定盤）
価格：5,500円（税込）
○CD+Blu-ray（AVCD-63597）
価格：4,400円（税込）
○CDのみ（AVCD-63598）
価格：2,420円（税込）
○メンバー別（全7形態）：初回生産限定（CD）※mu-mo SHOP限定商品
価格：2,200円（税込）
・HANKOOK（AVC1-63599）
・HAVIT（AVC1-63600）
・LEON（AVC1-63601）
・YOONWOO（AVC1-63602）
・ra.L（AVC1-63603）
・EUNIL（AVC1-63604）
・YECHAN（AVC1-63605）
【CD特典】
○汎用特典
2Lサイズ生写真（※3形態合計）
○店舗特典
・タワーレコード：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）
・HMV：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）
・amazon：メガジャケ（各形態ごと絵柄）
・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ（メンバー別ランダム）
・セブンネットショッピング：ミニアクリルキーホルダー（メンバー別ランダム）
・mu-moショップ：スマホステッカー（メンバー別ランダム）
■公演情報
「TRENDZ JAPAN DEBUT SHOWCASE -REBIRTH-」
【日時】
8月10日（土）
＜1部＞開場14:15/開演15:00
＜2部＞開場18:15/開演19:00
【会場】
神奈川・KT Zepp Yokohama
【チケット料金】
全席指定：8,800円（税込）
■関連リンク
TRENDZ 公式ホームページ