ハッピーセット「ユニバーサル･スタジオ･ジャパン」7月12日発売、マリオ･ドンキーコングやミニオン、ジョーズなど全12種類、USJスタジオパスなど当たるキャンペーンも開催/マクドナルド

日本マクドナルドは7月12日、ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」を発売する。

マクドナルドのキッズメニュー「ハッピーセット」は、「チーズバーガーハッピーセット」「チキンマックナゲットハッピーセット」や、10時30分までの朝マック限定「エッグマックマフィンハッピーセット」「ホットケーキハッピーセット」など、メインメニューの異なる計6種類。サイドメニューとドリンク(S)、おもちゃまたは本が付く。一部を除く全国の「マクドナルド」店舗で取り扱う。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」は、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」の人気キャラクターをモチーフにしたおもちゃ。第1弾では「マリオ」「ドンキーコング」などの任天堂キャラクターのおもちゃ6種が登場。第2弾では、ミニオンや、おさるのジョージ、ジョーズ、T-レックス(ジュラシックパーク)のおもちゃ計6種が登場する。対象のおもちゃの中から何がもらえるかはランダム。

7月12日発売の第1弾のおもちゃは、「こうらをとばそう!マリオカート」「タマゴをあつめよう!ヨッシーのブレスレット」「ジャングルへ飛び出そう!ドンキーコングのトロッコ」「土管をのぞいてぼうけん!スーパー・ニンテンドー・ワールド」「陽気におりょうり!シェフキノピオのわなげけん玉」「だれに会えるかな?ピーチ城のルーレット」。提供期間は7月18日まで。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第1弾

7月19日発売の第2弾のおもちゃは、「エージェントミニオンの水でっぽう」「おさるのジョージのシャボン玉」「ジョーズの水でっぽう」「ガブっとキャッチ!ジュラシック・パーク T-レックス」「かぜをおこそう!ピットクルーミニオン」「シェイク!パーティミニオン」。提供期間は7月25日まで。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第2弾

7月26日からは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第3弾として、第1弾・第2弾を合わせた12種類のおもちゃからランダムで1つ提供する。第3弾の販売期間は2週間程度。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃなどに変更される場合がある。

〈ハッピーセット購入で「USJスタジオパス」など抽選プレゼント/マクドナルド〉

また、ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」を含む商品を購入した人に抽選でスタジオ・パスなどをプレゼントするキャンペーンを実施する。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」を含む合計金額税込1,000円以上の商品を購入し(配達料、サービス料含む)、購入した際のレシート、またはモバイルオーダーやマックデリバリー(Uber Eats、出前館、Woltを含む)で発行される領収書メールの画像(スクリーンショット可)を、キャンペーンページからアップロードして応募できる。

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」1回の購入につき、チケット賞、グッズ賞、ムービー賞のいずれかに1回ご応募可能。複数回購入した場合は、ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」を購入した回数と同じ回数分応募ができる。

また、1度の会計でハッピーセット2つを含む2000円以上を購入した場合など“ハッピーセット1個・会計1000円”を複数口分満たした場合は、複数回分応募できる。

チケット賞では「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スタジオ・パス(ペア)」を10人に、グッズ賞では「スーパー・ニンテンドー・ワールド・グッズセット」を100人に、ムービー賞では「『怪盗グルーのミニオン大脱走』ブルーレイ』を100人にプレゼントする。応募期間は7月12日5時から8月11日23時59分まで。当選発表は、賞品の発送をもって行う。

◆ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」特設ページ

ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」キャンペーン

