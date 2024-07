カイリー・ジェンナー(26)とティモシー・シャラメ(28)が、久しぶりに揃って外出する場面を激写された。2人は黒いベースボールキャップとマスクを着用して顔を隠し、ハリウッドにある劇場でデートを楽しんだという。カイリーとティモシーは1月の「ゴールデングローブ賞」授賞式に出席して以来、カップルとして公の場に姿を現していなかった。そのためファンの間で「2人は別れたのでは?」という噂が囁かれていた。

カイリー・ジェンナーとティモシー・シャラメが6月28日(以下、現地時間)、米ロサンゼルスのハリウッドにある劇場「TCL・チャイニーズ・シアター」に到着する姿が激写された。複数の現地メディアが掲載した写真では、黒いベースボールキャップとマスクを着用したカイリーとティモシーが、並んで歩く場面が写っている。カイリーは白いクロップド丈のチューブトップに黒のワイドパンツを合わせ、ビーチサンダルを履いたカジュアルな装いだ。片手には黒いジャケットを持ち、肩からは大きな黒いバッグを提げている。ティモシーは黒いトレーナーと半ズボン姿で、同色のソックスとスニーカーを合わせている。ティモシーは両手をズボンのポケットに入れ、周囲を気にせず歩いているが、カイリーはカメラに気付いたのか、正面をじっと見つめていた。カイリーとティモシーが一緒にいる場面を激写されたのは、今年1月に開催された第81回「ゴールデングローブ賞」授賞式以来となる。授賞式会場のテーブル席で、カイリーとティモシーは隣同士の席に座り、2人は見つめ合い、囁き合ったりキスをするなど終始熱々な様子だった。しかしそれ以来、2人がカップルで公の場に姿を見せなくなったことから、破局説が浮上した。2月にはティモシーが米ニューヨークのナイトクラブでシングルライフを楽しむ様子が目撃され、「カイリーと別れたのでは?」とファンが懸念し始めた。これに対し米メディア『People.com』は5月、カイリーとティモシーの交際は順調で、最近は友人カップルとダブルデートを楽しんだことを報じた。ある情報筋によると、カイリーとティモシーは同月23日にニューヨークにある高級レストラン「Tatiana by Kwame Onwuachi」を訪れ、受賞歴のあるシェフ、クワミ・オンウワチ氏の料理を堪能したそうだ。この情報筋はティモシーの様子について「とても落ち着ていて、良い人でした」と言い、別のカップルも加わりダブルデートになったと語っていた。また、別の情報筋が同メディアに語ったところによると、カイリーとティモシーは交際を目立たないようにしたいと思っており、一緒に公の場に姿を現すことはほとんどないという。画像2枚目は『Golden Globes Instagram「Some people take their date to the movies,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)