ケンタッキーフライドチキンから、夏の定番メニュー「レッドホットチキン」が2024年も登場!

レッドペッパーとホワイトペッパーにハバネロを利かせた、本格的な辛さと衣のサクサク食感が魅力のメニューです☆

ケンタッキーフライドチキン「レッドホットチキン 2024」

発売日:2024年7月5日(金)

※数量限定、なくなり次第販売終了

取扱店舗:全国のケンタッキーフライドチキン店舗

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーでの価格は異なります

発売から20周年を迎える、ケンタッキーフライドチキン夏の定番メニュー「レッドホットチキン」

ケンタッキーフライドチキン自慢の味わいが楽しめる「レッドホットチキン」が2024年も登場します☆

「レッドホットチキン」の魅力は、なんといっても本格的な辛さと衣のサクサク食感。

本格的な辛さはレッドペッパーとホワイトペッパーにハバネロを利かせ、一口食べた瞬間やみつきになる衣のサクサク食感は独自に開発した特別なレシピの衣が使用されています。

この衣は特許も取得している、まさに唯一無二の味わいです!

また、前年に続き2024年も「激辛ソース」が登場。

“1辛”から最大“5辛”までの追いがけで、さらなる刺激的な辛さを楽しめます。

レッドホットチキン

価格:330円(税込)

ケンタッキーフライドチキン夏の定番メニューとして人気を博す「レッドホットチキン」

レッドペッパーとホワイトペッパーにハバネロを利かせた本格的な辛さと衣のサクサク食感が楽しめます。

食べくらべセット/食べくらべ4ピースパック・6ピースパック

価格:

・食べくらべセット 950円(税込)(レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M))

・食べくらべ4ピースパック 1,490円(税込)(レッドホットチキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種)

・食べくらべ6ピースパック 2,190円(税込)(〔レッドホットチキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種)

「レッドホットチキン」と「オリジナルチキン」を食べ比べられる、セットとパックも登場!

サイドメニューといっしょにこの時期しかできない食べ比べを楽しめます。

レッドホット満喫パック

価格:2,190円(税込)

内容:レッドホットチキン6ピース、選べるサイド1種

「レッドホットチキン」をたっぷり6ピース楽しめる満喫パック。

この時期だけの、本格的な辛さ&サクサク食感を堪能したい方におすすめです☆

激辛ソース

価格:30円(税込)

辛い物好きさんも大満足の「激辛ソース」が2024年も登場。

“1辛”から最大“5辛”までの追いがけでさらなる刺激的な辛さを楽しめます☆

激辛チャレンジセット

価格:980円(税込)

内容:レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)、激辛ソース

レッドホットチキンとオリジナルチキンの食べ比べだけでなく、激辛ソースでの味変も楽しめる贅沢なセット!

お好みのサイドとドリンクといっしょに楽しめます。

※選べるサイドメニューは、「ポテト(S)」、「ビスケット」、「チョコパイ」、「カーネルクリスピー」、「コールスロー(S)」より選択できます

初代「レッドホットチキン」商品開発担当者からのコメント

「日本人の嗜好に合う、日本発信の骨付きフライドチキンをお楽しみいただきたい!」という想いから、2002年に開発がスタートした「レッドホットチキン」。

「オリジナルチキン」とは異なる唯一無二の味わいを求めるなかでのこだわりは、日本人の嗜好に合うキレのある辛さの追求。

独自に配合したスパイスをチキン自体にしっかり味をつけ、「衣だけでなく、中から際立つキレのある辛み」にたどり着きました。

実は「レッドホットチキン」の衣は独自の配合で特許を取得しています。

「オリジナルチキン」とは違った衣のサクサク食感を目指して、試行錯誤の末にたどりついたこだわりの衣です。

これまでお客さまの声に寄り添い、時代に合わせ改良を重ねてきたように、この先10年、20年と皆さまに愛される商品であり続けるため、いつまでもおいしさを追求し続けていきます。

新CM レッドホットチキン「20周年の夏 20万ピースプレゼント」篇

作品名:「レッドホットチキン『20周年の夏 20万ピースプレゼント』」篇 15秒

放映期間:2024年7月5日(金)から ※地域により放映期間が異なる場合があります

オンエアエリア:全国(スポット、番組共に)

新CMは、カーネル・サンダースに扮する賀来賢人さんを中心に、みやぞんさん演じる赤鬼と個性的な装いの「レッドホットチキン」ファン7人が並び「20周年の夏が来た!」というセリフからスタート。

20周年を迎え気持ちが昂っている様子が演じられています。

勢いよく「レッドホットチキン」を頬張る人、辛さでつい顔をあおぐ人、水をがぶ飲みする人、辛くて火を噴く赤鬼、目の中に炎がメラメラ燃えている賀来さん。

まさに、愛され続けて20周年を迎える、KFC夏の定番「レッドホットチキン」を存分に感じられるCMです。

最後はお馴染みの「今日、ケンタッキーにしない?」のセリフとともに7人が燃え上がる炎をバックに歩くシーンで締めくくります。

20周年記念レッドホットチキン食べ放題キャンペーン

応募期間:2024年7月2日(火)12:00〜7月7日(日)23:59

実施期間:2024年7月29日(月)〜8月9日(金)

対象商品:レッドホットチキン、オリジナルチキン、ポテト(S)、ビスケット、ドリンク(M)、激辛ソース

対象店舗:全国のKFC約800店舗の中から希望の店舗を選べます

※対象店舗はキャンペーンサイトを確認ください

100組200名を「20周年記念レッドホットチキン食べ放題イベント」に無料招待!

応募期間内にキャンペーンサイトより申し込んだ方から抽選となります。

※食べ放題の制限時間は90分です

※1組2名までの参加となります。一人での参加は可能ですが、年齢に関わらず3名以上での参加は不可です

※参加は無料です。応募時のインターネット通信料・接続料は応募者の負担となります

※その他詳しくはキャンペーンサイトを確認ください

コラボレーション商品「ポテトチップス KFCオリジナルチキン味」「ポテトチップス KFCレッドホットチキン味」

価格:210円(税込)前後

発売日:2024年7月8日(月)

発売エリア:全国のコンビニエンスストア限定

「レッドホットチキン」20周年を記念して、カルビーとの“HOT”なコラボレーションが実現!

KFCの定番商品である「オリジナルチキン」と「レッドホットチキン」それぞれの味を、ポテトチップスで再現しています。

※期間限定販売

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります

※KFC店舗での販売はありません

お楽しみがいっぱいの「レッドホットチキン」20周年企画も要チェック!

「レッドホットチキン」は、2024年7月5日(金)より、全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて販売開始です。

