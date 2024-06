東京ディズニーランドホテルのレストランでは2024年7月1日〜8月31日までの期間、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」を開催!

各レストランやラウンジで夏にぴったりのスペシャルメニューが登場します!

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング

東京ディズニーランドホテルのレストランでは2024年7月1日〜〜8月31日までの期間、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」を開催!

「シャーウッドガーデン・レストラン」でも、「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供されるスペシャルメニューの「アフタヌーンティーセット」と「パスタセット」、「スペシャルドリンク」の紹介をしていきます。

東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング アフタヌーンティーセット

価格:6,000円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ

サンドウィッチ&オードヴル

・抹茶とマスカルポーネのムース

・鰻の蒲焼 生姜と大葉のアクセント

・タコとセロリのアヒージョ風マリネ

・ポークのコンフィ 山椒風味

・クリームチーズとツナのサンドウィッチ

・サーモンとポテトのリエット

・桃とヨーグルトのスープ

スコーン

・マカダミアナッツスコーン

・きなこスコーン

デザート

・ハウピアパイ

・サブレ・リュネット

・シーソルトアイス

・わらび餅

コーヒー または 紅茶

・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文できます

・同じ種類のみおかわり無料です

(種類を変更する場合は別途料金が発生します。)

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は120分となります

スタンドで提供される「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング アフタヌーンティーセット」

アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢に楽しめます☆

オードブルのプレートには、鰻やタコ、サーモンなどの新鮮な魚介がたっぷり!

サーフボードの上で仰向けになってリラックスしている「ミッキーマウス」のアートが目をひくデザートプレートには、夏らしくシーソルトアイスやトロピカルなフルーツ、さらにサブレ・リュネットはまるで砂浜にたてかけられたサーフボードのようです。

そのほか、ミッキーシェイプのスコーンや桃とヨーグルトのスープ、わらび餅などもいただけます。

東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング パスタセット

価格:6,500円

提供時間帯:ディナー&カクテル

大山鶏と焼き茄子のテリーヌ ベビーリーフサラダ添えトマトのガスパチョ バジルのグラニテとともにお好きなパスタ料理をお選びください

・鰯とウイキョウのパスタ

・スパゲッティ 彩り野菜のトマトソース

・スパゲッティ ボロネーゼ

バナナクレームとココナッツアイスのサンデー クラフトコーラのシロップ

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は120分となります

ディナー&カクテルの時間帯に提供される「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング パスタセット」

前菜は見た目も涼しげな「大山鶏と焼き茄子のテリーヌ ベビーリーフサラダ添え」、スープは夏にうれしい「トマトのガスパチョ バジルのグラニテとともに」、どちらもさっぱりといただけます!

メインのパスタは3種類の中から好きなものを選べるのも魅力的◎

デザートプレートには、砂浜でサーフボードを持っている「ミッキーマウス」のかっこいいアートがあしらわれています。

東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「スペシャルドリンク」は2種類。

〜スパークリングサマー〜(画像左)

アップルジュース、クランベリージュース、梅シロップ、ジンジャーエール、チョコレート、レモン、ラズベリー、マラスキーノチェリー

〜サマーオーシャン〜(画像右)

豆乳、黒みつ、ホイップクリーム、きなこ、チョコレート、シュガー、セルフィーユ

「スパークリングサマー」はアップルジュースやクランベリージュース、ジンジャーエールをベースに、梅シロップがアクセントになった爽やかなドリンクで、「サマーオーシャン」は豆乳や黒みつやきなこなどが使われ、和テイストに仕上げられています。

どちらもチョコレートで表現された「ミッキーマウス」の耳が印象的!

どれも味はもちろん、見た目にもこだわりがたっぷりと詰まったファン心くすぐるかわいらしいメニューばかり。

東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「東京ディズニーランドホテル・サマーダイニング」のスペシャルメニューの紹介でした☆

