「Pixel 8a(au)」が再びトップ3入り 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/6/21
「BCNランキング」2024年6月10日から16日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
6位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
7位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 moto g24（Motorola Mobility）
10位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
5位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 moto g24（Motorola Mobility）
10位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。