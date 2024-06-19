[6.18 EURO2024グループリーグ第1節](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※25:00開始

<出場メンバー>

[トルコ]

先発

GK 1 フェーミ・ギュノク

DF 4 S. Akaydin

DF 14 A. Bardakcı

DF 18 メルト・ミュルドゥル

DF 20 F. Kadıoğlu

MF 6 O. Kökçü

MF 8 アルダ・ギュレル

MF 10 ハカン・チャルハノール

MF 19 ケナン・ユルディズ

MF 22 カーン・アイハン

FW 21 B. Yılmaz

控え

GK 12 アルタイ・バユンドゥル

GK 23 U. Çakır

DF 2 ゼキ・チェリク

DF 3 メリフ・デミラル

DF 13 A. Kaplan

MF 5 オカイ・ヨクシュル

MF 15 サリフ・エズジャン

MF 16 İ. Yüksek

FW 7 K. Aktürkoğlu

FW 9 ジェンク・トスン

FW 11 Y. Yazıcı

FW 24 S. Kılıçsoy

FW 25 Y. Akgün

FW 26 B. Yıldırım

監督

ヴィンチェンツォ モンテッラ

[ジョージア]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 3 L. Dvali

DF 4 グラム・カシア

DF 5 S. Kverkvelia

MF 2 O. Kakabadze

MF 6 G. Kochorashvili

MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ

MF 20 A. Mekvabishvili

MF 21 G. Tsitaishvili

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ

控え

GK 12 L. Gugeshashvili

DF 13 G. Gocholeishvili

DF 14 ルカ・ロチョシュビリ

DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ

DF 24 J. Tabidze

MF 16 N. Kvekveskiri

MF 17 O. Kiteishvili

MF 18 S. Altunashvili

MF 23 S. Lobjanidze

MF 26 G. Sigua

FW 8 B. Zivzivadze

FW 9 Z. Davitashvili

FW 11 G. Kvilitaia

FW 19 L. Shengelia

監督

サニョルウィリー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります