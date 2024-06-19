トルコvsジョージア スタメン発表
[6.18 EURO2024グループリーグ第1節](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※25:00開始
<出場メンバー>
[トルコ]
先発
GK 1 フェーミ・ギュノク
DF 4 S. Akaydin
DF 14 A. Bardakcı
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 20 F. Kadıoğlu
MF 6 O. Kökçü
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 19 ケナン・ユルディズ
MF 22 カーン・アイハン
FW 21 B. Yılmaz
控え
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
GK 23 U. Çakır
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 3 メリフ・デミラル
DF 13 A. Kaplan
MF 5 オカイ・ヨクシュル
MF 15 サリフ・エズジャン
MF 16 İ. Yüksek
FW 7 K. Aktürkoğlu
FW 9 ジェンク・トスン
FW 11 Y. Yazıcı
FW 24 S. Kılıçsoy
FW 25 Y. Akgün
FW 26 B. Yıldırım
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
[ジョージア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 L. Dvali
DF 4 グラム・カシア
DF 5 S. Kverkvelia
MF 2 O. Kakabadze
MF 6 G. Kochorashvili
MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ
MF 20 A. Mekvabishvili
MF 21 G. Tsitaishvili
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 12 L. Gugeshashvili
DF 13 G. Gocholeishvili
DF 14 ルカ・ロチョシュビリ
DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ
DF 24 J. Tabidze
MF 16 N. Kvekveskiri
MF 17 O. Kiteishvili
MF 18 S. Altunashvili
MF 23 S. Lobjanidze
MF 26 G. Sigua
FW 8 B. Zivzivadze
FW 9 Z. Davitashvili
FW 11 G. Kvilitaia
FW 19 L. Shengelia
監督
サニョルウィリー
※25:00開始
<出場メンバー>
[トルコ]
先発
GK 1 フェーミ・ギュノク
DF 4 S. Akaydin
DF 14 A. Bardakcı
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 20 F. Kadıoğlu
MF 6 O. Kökçü
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 22 カーン・アイハン
FW 21 B. Yılmaz
控え
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
GK 23 U. Çakır
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 3 メリフ・デミラル
DF 13 A. Kaplan
MF 5 オカイ・ヨクシュル
MF 15 サリフ・エズジャン
MF 16 İ. Yüksek
FW 7 K. Aktürkoğlu
FW 9 ジェンク・トスン
FW 11 Y. Yazıcı
FW 24 S. Kılıçsoy
FW 25 Y. Akgün
FW 26 B. Yıldırım
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
[ジョージア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 L. Dvali
DF 4 グラム・カシア
DF 5 S. Kverkvelia
MF 2 O. Kakabadze
MF 6 G. Kochorashvili
MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ
MF 20 A. Mekvabishvili
MF 21 G. Tsitaishvili
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 12 L. Gugeshashvili
DF 13 G. Gocholeishvili
DF 14 ルカ・ロチョシュビリ
DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ
DF 24 J. Tabidze
MF 16 N. Kvekveskiri
MF 17 O. Kiteishvili
MF 18 S. Altunashvili
MF 23 S. Lobjanidze
MF 26 G. Sigua
FW 8 B. Zivzivadze
FW 9 Z. Davitashvili
FW 11 G. Kvilitaia
FW 19 L. Shengelia
監督
サニョルウィリー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります