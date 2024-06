by Alpha激辛料理は一部の好事家の間で「中毒性が高くてやみつき」と人気ですが、過去には激辛チップスを食べた少年が数時間後に亡くなる痛ましい事故が起きたこともあります。デンマーク政府が2024年6月11日に、韓国の食品メーカー・三養(サムヤン)食品が製造した激辛インスタントラーメンを「辛すぎて急性中毒のおそれがある」としてリコールし、今後の販売も禁止することを発表しました。

Tilbagekald af Samyang Buldak 3 x Spicy & Hot Chicken, 2 x Spicy & Hot Chicken og Hot Chicken Stew. - Fødevarestyrelsenhttps://foedevarestyrelsen.dk/nyheder/tilbagekaldte-produkter/2024/jun/tilbagekald-af-samyang-buldak-3-x-spicy-and-hot-chicken-2-x-spicy-and-hot-chicken-og-hot-chicken-stewEkstremt stærke nudler kan give akut forgiftningsfare, advarer Fødevarestyrelsen - Fødevarestyrelsenhttps://foedevarestyrelsen.dk/nyheder/pressemeddelelser/2024/jun/ekstremt-staerke-nudler-kan-give-akut-forgiftningsfare-advarer-foedevarestyrelsenDenmark recalls Korean ramen over possible risks for 'acute poisoning' | AP Newshttps://apnews.com/article/denmark-south-korea-spicy-instant-noodles-f622b2d901990a08d180eee3ce2260f2デンマークの食品当局であるデンマーク獣医・食品管理局がリコール対象としたのは、三養食品の「ブルダック炒め麺」シリーズの3品。日本でも最も辛い「激辛3倍」を除く2種が「ブルダック炒め湯麺」「ブルダック炒め麺 激辛2倍 ヘクブルダック」として展開されています。デンマーク獣医・食品管理局は、これらの製品に含まれるカプサイシンの総量が著しく多いことから、消費者が急性中毒を発症する危険性があると認定し、リコール対象に指定しました。これに基づき、当局はデンマークの小売店に対して当該商品の回収を指示。消費者に対しては返品するか、または廃棄するよう呼びかけています。韓国の激辛インスタントラーメンが問題になったのは、「これは合法なのか」と困惑した消費者が当局に問い合わせたのがきっかけです。当局の要請により検査を行った現地の食品研究所は、「ブルダック炒め麺は健康に有害である」と結論づけました。デンマークの子どもの間では、激辛ラーメンチャレンジが流行しており、TikTokやInstagramなどの「辛いラーメンを食べられる?」という動画では子どもや若者がこぞって激辛スープに挑戦しています。当局は、ブルダック炒め麺で健康被害を受けた人がいるかを明かしていませんが、デンマーク獣医・食品管理局の食品部長であるヘンリック・ダマンド・ニールセン氏によると、麺から検出された唐辛子の量は、ドイツで子どもが中毒を起こして入院する事故を起こした激辛チップスより多いとのことです。by Alphaニールセン氏は「唐辛子を大量に食べるのは、特に子どもや体の弱い大人には危険で、灼熱(しゃくねつ)感や不快感、吐き気、嘔吐(おうと)、高血圧などの症状が起きるおそれがあります。そのため、私たちは目下、この製品を販売棚から撤去するよう店舗に要求しています」と述べました。一方、三養食品はメディアへの声明で、「デンマークでの措置は製品の品質上の問題ではなく、当局が『辛すぎて問題が起きる可能性がある』と考えたことによるものだと理解しています。この回収措置に対応しながら、現地の規制を綿密に調査します」と述べました。同社によると、ブルダック炒め麺は世界中に輸出されていますが、回収を命じられたのは今回が初めてのことです。