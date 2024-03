Bloombergの記者でありApple関連のリーク情報でおなじみのマーク・ガーマン氏の報道によると、AppleはOLED(有機ELディスプレイ)搭載のiPad Proを2024年5月初頭にリリースする予定だそうです。また、AppleはこれまでiPad Proにしか存在しなかったディスプレイサイズが12.9インチのモデルを、iPad Airにも追加することを計画しています。

When Is the New iPad Pro, iPad Air Coming Out? Apple Plans Early May Launch - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-28/when-is-the-new-ipad-pro-ipad-air-coming-out-apple-plans-early-may-launchApple to Launch New iPad Pro and iPad Air Models in May - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/03/28/new-ipad-models-may-launch/Apple’s OLED iPad Pro will reportedly arrive in May - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/3/28/24114824/apple-ipad-pro-oled-m3-release-dateガーマン氏が匿名の情報筋から入手した情報によると、Appleが計画している新しいiPad Proは同社が2023年10月に発表したM3チップを搭載し、専用アクセサリとしてより大型のトラックパッドを備えた新型Magic Keyboardもリリースされることになる模様。なお、M3チップはMシリーズとしては初の3nmプロセスで製造されたチップになっており、ダイナミックキャッシングに対応した次世代GPUを搭載しているため、タスクに必要な量のメモリだけが動的に割り当てられGPUの平均使用率が劇的に上がり、高負荷なアプリケーションのパフォーマンスが向上しています。Appleが次世代Mシリーズの「M3」「M3 Pro」「M3 Max」を発表、Mac向けとしては初の3nmプロセスチップに - GIGAZINEまた、AppleはミドルレンジモデルのiPad Airでもモデルのアップデートを計画しており、新型iPad Airでは2022年に発表されたM2チップが搭載され、ディスプレイサイズは標準の10.9インチのものとこれまでに存在しなかった12.9インチのものが用意されることになるとのこと。記事作成時点でのiPad Proの最新モデルは、2022年10月にリリースされたM2搭載モデルです。つまり、iPad Proは約1年半も新モデルがリリースされていないということになります。M2搭載の新型「iPad Pro」&オールスクリーンデザインで生まれ変わった第10世代「iPad」登場 - GIGAZINE記事作成時点でのiPad Airの最新モデルは、2022年3月に発表された第5世代iPad Airです。つまり、iPad Airは丸2年以上新モデルが発表されていません。M1搭載で爆速進化した第5世代iPad Airが登場 - GIGAZINEBloombergの報道によると、Appleは当初2024年3月末から4月にかけて新型iPad ProとiPad Airを発売する予定だったそうです。しかし、専用ソフトウェアの完成などが遅れ、発売が5月にまでずれ込むこととなった模様。そのため、新型iPad ProとiPad AirはAppleが2024年6月開催予定の年次開発者会議であるWWDC24の開幕直前に発売されることとなります。Appleが「WWDC24」を2024年6月11日未明から開催、iOS 18など発表へ - GIGAZINE