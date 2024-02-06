¡Öµ´¤Ï³°¡×¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡ª¡¡ËÜµ¤¤¹¤®¤ëÂç¿Í¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼Æ¦¤Þ¤
¡¡¡Öµ´¤Ï³°¡¢Ê¡¤ÏÆâ¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ¦¤ò¤Þ¤¤¤Æ¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¹Ô»ö¡ÖÀáÊ¬¡×¡£º£Ç¯¤âSNS¾å¤Ç¤Ï³Æ¡¹³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æ¦¤Þ¤¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¡ÖÏÌ·³ÁÔ¡×¤µ¤ó¡£
¡¡Æ¦¤Þ¤¡Ä¡Ä¤â¤È¤¤¡¢Æ¦¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¡£ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢Æ¦¤òÈïÃÆ¤·¤¿µ´¤ÎÌÌ¤¬¥º¥¿¥º¥¿¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥¨¥Ã¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤³¤¦¤·¤¿½Å²Ð´ï¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¤ò»È¤Ã¤Æµ´Âà¼£¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏÌ·³ÁÔ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡£ºòÇ¯¤â¡Ö¥«¡¼¥ë¥°¥¹¥¿¥Õ¡×¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µ´¤ò·âÂà¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤µ´¤ÎÌÌ¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÏÌ·³ÁÔ¤µ¤ó¤¬º£Ç¯ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖM202A1 FLASH¡×¡£±Ç²è¡Ö¥³¥Þ¥ó¥É¡¼¡×¤ä¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤â¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤ËÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢»î¼Í¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ð¥²¡¼¤Ë»ý»²¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃÆ¤ÎÁõÅ¶¹½Â¤¤¬Æ¦¤Þ¤¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£¿·¤¿¤ÊÀáÊ¬¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡·ã¤·¤¤È¯Ë¤²»¤ä¡¢Ëë¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿µ´¤ÎÌÌ¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Ï¤ä¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡£ÏÌ·³ÁÔ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡ÖM202¤Ï4Ï¢Áõ¤Î¤¿¤á¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÃÆ¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë»¶¤é¤Ð¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢µ´¤¬Â¿¿ô¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍ¸ú¤½¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Î¹â¤¤¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤â¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï2Ëü·ï¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Öµ´¤µ¤ó¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¨¤¨¡ª¡×¡Ö¤ªÌÌ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¡¢µ´Â¦¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡¢º£¸å¤â¡Ö¤è¤êÌÌÇò¤¤¥¨¥¢¥¬¥ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤ó²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤Ã¤Èµ´¤¿¤Á¤â¡¢ÏÌ·³ÁÔ¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¦¤«¤Ä¤Ë¶á´ó¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¤ÏËÜÍè¡ÖÆ¦¡×¤òÁõÅ¶¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÌ·³ÁÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Î»ý¤Æ¤ëÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë¤Þ¤Í¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤³¤À¤±¤´Ãí°Õ¤ò¡£
²æ¤¬²È¤Ç¹±Îã¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼Æ¦¤Þ¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿·Ê¼´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
#ÀáÊ¬¤ÎÆü pic.twitter.com/7DCjjeetnI
— ÏÌ·³ÁÔ (@WANIGUNNSOU) February 3, 2024
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
ÏÌ·³ÁÔ¤µ¤ó¡Ê@WANIGUNNSOU¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | ÇÛ¿®¸µURL¡§https://otakei.otakuma.net/archives/2024020601.html