「愛は永遠。愛に年齢制限はない」―そんな言葉をモットーにTikTokの更新を続けるカップルがいる。ところが女性(28)はフィリピン出身で、アメリカ人の夫(70)は42歳も年上であることから「金目当て」「お互いを利用しているのでしょう」などといったネガティブなコメントが後を絶たないという。「私たちは幸せ」と反論する夫妻のストーリーをYouTubeチャンネル『Love Don’t Judge』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

米カリフォルニア州オークランドに住むデイヴィッドさん(David、70)が、フィリピン人妻ジャッキーさん(Jakie、28)と出会ったのは2016年10月のことだった。

休暇でフィリピンを旅行中だったデイヴィッドさんは、フィリピンを含むアジアの女性との出会いを演出するデートアプリ「チェリーブラッサムズ(Cherry Blossoms)」を通してジャッキーさんのことを知ったそうで、現地で数回デートしたという。

そして2017年1月、デイヴィッドさんが再びフィリピンに飛んでデートを重ね、この旅行中にプロポーズ。ジャッキーさんはその場で受け入れて婚約した。

こうしてジャッキーさんがビザを取得したのはその年の10月のことで、渡米後の2018年2月、2人は結婚した。生活費のほとんどはデイヴィッドさんが払っているそうで、ジャッキーさんは地元のドラッグストアで稼いだお金を母国の家族に送っているという。

すでに仕事を引退しているデイヴィッドさんは、ジャッキーさんと出会った当時のことを「最初に彼女のプロフィールを見た時は興奮し、椅子から飛び上がりそうになったんだ。素晴らしい女性だと思ってね」と述べ、運命の赤い糸を感じたことを明かしている。しかし結婚となると、ジャッキーさんの両親よりも年上であることから「本当に僕でいいの?」と何度も質問したそうで、そのたびにジャッキーさんは「もちろんよ」と答えていたという。

さらにデイヴィッドさんは、「彼女と結婚した時、私の母はまだ生きていてね。ジャッキーのことをとても気に入って、家族に代々伝わる指輪をプレゼントしたんだ。ジャッキーの年よりもずっと古い指輪をね」と感慨深そうに語ると、こう続けた。

「ジャッキーは僕と結婚するまで、フィリピンでしか生活したことがなかった。それなのに家族や友人と別れ、僕のためにアメリカに来たのだからその勇気を称えたいよ。」

一方で、ジャッキーさんは「フィリピンでデイヴィッドに初めて会うことに同意した時、彼のプロフィール写真は見なかったの。だから彼がどんな人なのか、実際に会うまでは分からなかった。ただジェントルマンだということは感じていたわ」と笑い、このように続けた。

「彼との年齢差について、いろいろ言ってくる人がいるけど、私は彼との結婚を後悔していないわ。彼は私を愛してくれるし、私は彼をとてもリスペクトしているの。」

「それに結婚式にはデイヴィッドの家族と義姉妹も出席してくれたのよ。私の両親ときょうだいはフィリピンにいて出席できなかったけど、私たちのことはサポートしてくれているの。そんなこともあって、年に1度は母国に帰るのよ。」

そんな2人は2020年3月、ロックダウン中にTikTokを始め、2022年に「年齢差のあるカップルをインスパイアしたい」と本格的に動画の投稿を始めている。ところが2人には、次のようなコメントが寄せられるようになったという。

「フィリピン出身の女性が結婚したのは、グリーンカード目当てでしょう!」

「21歳で63歳の男性と結婚したのよね。女性の目的は金。気持ち悪い。」

「女性があと数年我慢すれば、全てがあなたのものになる。それを待っているのでしょう。」

「女性には愛などないわよね。」

「妻を演じるのは止めなさい。オスカーに値するほど上手い演技だけどね。」

「夫は妻を愛している。でも妻の目を見れば、嘘をついているのが分かる。」

「女性は老人に同情して結婚したの?」

「お互いをうまく利用しているのでしょう!」

「こんな若い嫁をもらって…。これは犯罪。」

「男性は将来、動けなくなった時に世話をしてくれる人を探していたのでしょう。」

「夫は70歳? 90歳に見えるけど。」

「おじいちゃん、ラッキーだったね。」

しかしながら2人は、こういったコメントに対して面白おかしくジョークを交えて反撃しており、2人で成人用オムツを選ぶ様子や、ジャッキーさんがデイヴィッドさんに「家族に25000ドルを送って欲しいの」と頼み込む姿などを演じて投稿し、仲が良いところを見せつけている。

そしてジャッキーさんが「どんなことを言われたって気にしないわ。だってどれも事実とは違うもの。デイヴィッドはとても思いやりがあるし、頭も良いし、最高なのよ」と述べれば、デイヴィッドさんもこのように語っている。

「ジャッキーといると幸せだし、生活の質も上がっている。こんなに幸せなことはないよ。もし2人が愛し合っていて、一緒に人生を歩みたいと思うなら年齢なんてただの数字に過ぎないよ。」

ちなみに2人のフォロワー数は現在4万9000人を超えており、「2人の愛は本物でしょう」「2人が幸せなら年齢なんて関係ない」「2人を見ているだけで温かい気持ちになるわ」「彼が金持ちだったら、彼女は働かなくてもすむでしょう」「私の妻も年下のフィリピン人。幸せな結婚生活を送っているよ! ネガティブな声は気にしないことよ」といった応援メッセージも多数寄せられているようだ。

テックインサイト編集部では、2人で一緒に生活するようになって最も幸せだと思った瞬間や、最も大変だったこと、夫婦が上手くいく秘訣などについて取材を申し込んでいる。

なお年の差カップルといえば昨年、7人の子と17人の孫がいる妻61歳と、夫24歳というカップルが話題となった。2人は37歳という年齢差をものともせず、交際5か月を経て2021年9月に結婚していた。

画像は『Dave and Jackie 2022年7月24日付TikTok「Reply to @idgal1966 Have a nice weekend」、2023年7月7日付TikTok「We don’t know the steps」、2023年9月22日付TikTok「I am Blessed」、2022年2月23日付TikTok「Reply to @blessedtla」』『Truly Show 2023年8月17日付TikTok「I’m 28, he’s 70 and we’re in love」』『7NEWS Australia 2023年7月19日付「Age gap relationships: Iris, 83, stunned with X-rated interview about husband, 37. Now there’s a development」』『The Mirror 2022年7月1日付「Gran-of-17 with husband she met when he was just 15 to splash £120,000 on baby bid」(Image: Jam Press/@Kingqurannewpage)、2022年10月18日付「Teenage boy, 19, and grandma, 56, become engaged despite 37-year age gap」(Image: ViralPress)』『The Sun 2022年5月18日付「HEAL TURN I married a man 46 years older four WEEKS after meeting − family disowned us & strangers think he’s my grandad」(Credit: HotSpot Media)、2022年2月25日付「MIND THE GAP I’m 26 and dating a 58-year-old - people constantly think he’s my dad but the sex is amazing」(Credit: Kennedy News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)