有楽製菓が手掛ける「ブラックサンダー」シリーズから「ブラックサンダーひとくちサイズ カカオ」が全国のコンビニエンスストア限定で登場!

コーティングにエクアドル産カカオを使用し、華やかなカカオの香りとビターな余韻を楽しめる、すっきり食べやすい味わいのブラックサンダーです☆

有楽製菓「ブラックサンダーひとくちサイズ カカオ」

価格:149円(税込)

発売日:2023年7月11日(火)

内容量:1袋(53g)

販売店舗:全国のコンビニエンスストア

※一部取扱いのない店舗もあります

有楽製菓の人気チョコレートバー「ブラックサンダー」シリーズから、「ブラックサンダーひとくちサイズ カカオ」が登場。

暑い季節から秋にかけて人気のビターフレーバーを、「ブラックサンダー」ならではのザクザク感で再現した、カカオのおいしさが楽しめる満足度の高い一粒です。

厳選した華やかな香りとビターな余韻が特長のエクアドル産カカオをコーティングチョコレート中40%に使用。

すっきりとした本格ビターな味わいは、チョコ好きをうならせること間違いなし☆

パッケージにはカカオの産地をイメージしたイラストがあしらわれています。

こだわりカカオのおいしさや特別感が満載のデザインも注目のポイントです。

「カカオ」のおいしさにこだわった特別な「ブラックサンダー」

贅沢なひとときを楽しめる、ビターな一粒です☆

チョコ好きも大満足の、華やかな香りとほろ苦さが楽しめる至高のブラックサンダー。

有楽製菓の「ブラックサンダーひとくちサイズ カカオ」は、2023年7月11日(火)より全国のコンビニエンスストアにて発売です☆

