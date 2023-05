2023年5月5日(金・祝)〜5月7日までの3日間、インテックス大阪にて開催された「大阪コミコン2023」

これまで2016年から「東京コミコン」として毎年開催されてきたアメコミ・映画・ポップカルチャーの祭典が、「大阪コミコン2023」として大阪にて開催されました。

今回は、そんな「大阪コミコン2023」のグランドフィナーレの様子をレポートします☆

大阪コミコン2023 グランドフィナーレ

開催日程:2023年5月5日(金・祝)〜5月7日(日)

会場:インテックス大阪

初の大阪開催となった「大阪コミコン2023」

マッツ・ミケルセンさんや、オーランド・ブルームさん、マイケル・ルーカーさん、ミーシャ・コリンズさんなど3日間を通して豪華8名の来日セレブが参加しました。

今回は、その「大阪コミコン2023」最後のステージイベントとなるグランドフィナーレの様子を紹介します☆

マッツ・ミケルセン

マッツ・ミケルセンさんは、映画『ドクター・ストレンジ』のカエシリウス役、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』のゲイレン・アーソ役など様々なシリーズに出演。

さらに『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』では、ゲラート・グリンデルバルド役、2023年6月30日に公開の映画『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』のヴィランであるヴォラー役も期待の大人気実力派俳優です。

グランドフィナーレでは、ブルーの法被(はっぴ)を羽織って登壇されました☆

今まで参加したコミコンでもっともクレイジーでワイルドなコミコンでした!

みんなありがとう!

オーランド・ブルーム

オーランド・ブルームさんは、2001年に公開された映画『ロード・オブ・ザ・リング』のレゴラス役で一躍有名となり、その後映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズで長きにわたってウィル・ターナー役を務め、今では世界中で有名なハリウッドの大スターとなりました。

その他にも『キングダム・オブ・ヘブン』や『三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船』、さらに『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの前日譚となる映画『ホビット』シリーズでも同じくレゴラス役を演じています。

大阪コミコン2023では、2023年5月6日(土)〜7日(日)の2日間で参加し、サイン会・写真撮影会のほか、ステージイベントにも出演されました。

皆さんが大好きです!

日本の文化も大好き!

また来ます!

マイケル・ルーカー

マイケル・ルーカーさんは映画「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズでヨンドゥ役、そしてドラマ「ウォーキング・デッド」シリーズでメルル・ディクソン役を演じた実力派俳優です。

『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』以降、バディー役でも「ワイルド・スピード」シリーズに出演しています。

ありがとうございます。

ファンの皆さんもありがとうございます。

アイラブユーが伝えられて嬉しいです!

ミーシャ・コリンズ

ミーシャ・コリンズさんは大ヒットドラマ『スーパーナチュラル』のキャスことカスティエル役で一躍有名となり、2008年から長きにわたり同役を務めました。

さらに日本未公開となるDCコミックスの新ドラマ『Gotham Knights(原題)』では、ハービー・デント役として出演予定です。

3日間大阪コミコン2023に参加したミーシャ・コリンズさんは、ファンに手を振って挨拶してくださいました。

まいど!大阪ありがとう!

ヨーナス・スオタモ

ヨーナス・スオタモさんはバスケットボール選手としても活躍する俳優です。

209cmというその長身から『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』ではピーター・メイヒューが演じるチューバッカのボディーダブルを務め、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』以降はヨーナス・スオタモさんがチューバッカ役を正式に務めています。

日本サイコー!

初来日でしたが、日本が大好きになりました!

ダニエル・ローガン

ダニエル・ローガンさんは『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』や『スター・ウォーズ/クローンウォーズ』でボバ・フェット役で一躍有名となった俳優です。

これまでに開催された東京コミコンへの参加回数は来日セレブの中で最多となり、東京コミコンの“セレブ親善大使”も務めています。

日本の皆さん大好き!

12月にまた会いましょう!

トム・スターリッジ

トム・スターリッジさんは『ガリバー/小人の国・大人の国』などのTVシリーズで子役の頃から活躍。

その後トニ・コレットさんやエディ・レッドメインさんらと共演した映画『ザ・デンジャラス・マインド』のナイジェル・コルビー役で一躍有名となった俳優です。

2009年には、『Mr.ビーン』や『ブリジット・ジョーンズの日記』『ドクター・フー』で脚本を務めたリチャード・カーティスさんが監督した映画『パイレーツ・ロック』にて主人公カール役を演じ、人気を博しました。

大阪大好きです。

とても楽しかったです!

と日本語でコメントしてくださいました☆

速水もこみち(大阪コミコン2023 アンバサダー)

初の大阪開催となる、記念すべき第1回大阪コミコンのアンバサダーを務めた速水もこみちさん。

「大阪コミコン2023」では、コスプレチャンピオンシップなどのステージイベントにも登壇されました。

NMB48

大阪コミコン2023のPR大使を人気アイドルグループ「NMB48」の選抜メンバー安部若菜さん、川上千尋さん、上西怜さん、原かれんさん、前田令子さんの豪華5名が務めました。

大阪コミコン2023開催期間中は、5月5日(金)〜5月7日(日)の3日間参加。

PR大使としてイベントを盛りあげてくださいました☆

アメコミリーグ

アメコミリーグは、アメコミをより日本に広めるために、吉本のアメコミ好き芸人によって2014年に結成されたユニットです。

大阪コミコン2023を盛りあげるメインMCとして、バッファロー吾郎の竹若元博さん、2丁拳銃の川谷修士さん、佐藤ピリオド.さんらが参加☆

豪華セレブ7名が舞台に再び集結。

そして2023年12月に「東京コミコン 2023」が開催されることも正式発表されました!

最後に、来日セレブ7名を含む登壇者全員で大阪締めを実施。

「打ちましょ」「もひとつせ」「祝うて三度」の掛け声とともに手拍子。

金テープが発射され、3日間にわたって開催された「大阪コミコン2023」は盛大な拍手で幕を閉じました☆

マッツ・ミケルセンさんや、オーランド・ブルームさんら豪華8名もの来日セレブが参加した「大阪コミコン2023」

2023年5月5日(金・祝)〜5月7日(日)の3日間で開催された「大阪コミコン2023 グランドフィナーレ」の紹介でした☆

