うまいお弁当屋さん『ほっともっと』が新たに発売した、うまい大ボリュームのお弁当『全部のせのり弁当』(税込500円)。うまいかどうかは人に寄りますが、筆者はうまかったので、うまいと表現しています。うまいだけでなく、しっかりおいしいのが『全部のせのり弁当』のうまいところですが、ただうまいだけではありません。

大盛りにした『全部のせのり弁当』のうまいところ

『全部のせのり弁当』のライスを有料で大盛りにして、うまさを増すことができるのです。大盛りにしたからといって旨さが増すかどうかは個人差があると思いますが、筆者はうまかったので、うまいと表現しています。うまいだけでなく、おいしいのが、大盛りにした『全部のせのり弁当』のうまいところです。

視覚のおかげでうまさが増す感じ

パッケージを開封する前から、視覚でおいしさが伝わってくる気がします。視覚と味覚はベツモノですが、視覚のおかげでうまさが増すような気がします。

うまさが増して、おいしさも増す気がするのです。つまり、料理は見た目が重要。うまさに繋がるおいしさの重要なキーとなります。The deliciousness of this bento is of great value to mankind.

これ絶対うまいやつ〜〜!

開封すれば、おいしそう! うまそう! そんな声を出してしまうかもしれません。白身魚フライ、から揚げ、ちくわ、メンチカツ、漬物、そしてきんぴらごぼう、とことん、おいしそうな具が入っています!

これ絶対にうまいやつ! これ絶対うまいやつ〜〜! と声を大にして風呂場で顔を湯に沈めながら叫んでしまいました。 これ絶対うまいやつ〜〜!

おいしい揚げ物うまい揚げ物がガッツリたくさん

うまい揚げ物って、最高のおいしいご馳走だと思うのですよ。ただ存在するだけで神。食べる者を幸せにする最高のうまいご褒美。それがおいしい揚げ物。そんなうまい揚げ物がガッツリとたくさん盛られている時点で神。おいしさの神、もしくは、うまさの神。

なにより、盛られている揚げ物、これ、揚げたてなんですよ。ちゃんと店員に聞いたから事実だよ。HottoMotto bento is good. Better than my mother’s cooking!!

ただの『ほっともっと』を愛する消費者

店員さんに「揚げたてですか?」って聞いたら「あう、あっ、揚げたてです……」って言ってたから間違いない。なんか店員さんがキョドってたから、もしかしたらクレーマーと勘違いされたのかもしれない。警戒されたのかもしれない、すまんな、ただの『ほっともっと』を愛する消費者だよ。今から持ち帰って、ハアハア興奮しながら感動して目を充血させつつ食うだけの普通の人だよ。

<大盛り全部のせのり弁当の重量>

フタつき: 673グラム

フタなし: 667グラム

可食部: 663グラム

※重量には個体差があると思われます

<大盛り全部のせのり弁当の温度>

ライス: 36.4度

ちくわ: 44.7度

から揚げ: 36.4度

※環境と状態により温度に差が出ると思われます

ライスに肉汁を染み込ませて食うとうまい

ちくわ、うまい! 揚げているところがうまさのポイント! 白身魚フライも上げているからうまいし、おいしさがジワジワ伝わってくる! うまさって、やっぱりおいしいよね。メンチカツもじゅーしーでうまいし、しっかりおいしい。ライスに肉汁を染み込ませて食うとうまいし、おいしいよ。

おいしくライスが食べられるうまいオカズばかり

極めつけは、うまくなるようにカラッとおいしく揚げた唐揚げだよね。おいしく揚げられているから、ちゃんとうまいし、おいしいのが素晴らしい。よくよく考えてみれば、どの具も、うまいライスにピッタリじゃあないか! おいしくライスが食べられるうまいオカズばかり!

おいしいからこそおいしいと感じる

『ほっともっと』はうまい弁当屋だと思ってたけどさ、この大盛りにした『全部のせのり弁当』に関して言えば、おいしいオカズばかり集めて乗せたんだから、まずいはずがないよね。おいしいし、そのおいしさから、おいしさがにじみ出ている。おいしいからこそ、おいしいと感じる。心からおいしいし、うまい、そう思える『全部のせのり弁当』は大盛りにして正解だったわ。

ちなみに、途中から書いてる人、3人入れ替わってるから。3人ともうまいって言ってる。間違いないですよ。

(執筆者: クドウ@地球食べ歩き)