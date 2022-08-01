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How Wikipedia influences judicial behavior | MIT CSAIL
https://www.csail.mit.edu/news/how-wikipedia-influences-judicial-behavior
Study finds Wikipedia influences judicial behavior | MIT News | Massachusetts Institute of Technology
https://news.mit.edu/2022/study-finds-wikipedia-influences-judicial-behavior-0727
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