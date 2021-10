『キャッスル』ネイサン・フィリオン主演、痛快ポリスドラマ『ザ・ルーキー』シーズン2が日本初放送

『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』のネイサン・フィリオンが主演を務める痛快ポリスドラマ『ザ・ルーキー』。そのシーズン2がWOWOWプライムにて日本初放送となる。

2018年から米ABCで放送され、現在はシーズン4が放送中の『ザ・ルーキー』。『クリミナル・マインド FBI行動分析課』や『グレイズ・アナトミー』などを手掛けるマーク・ゴードンが製作総指揮を務め、事件捜査や銃撃戦などアクションも満載。一話完結型の痛快ポリスドラマだ。

妻との離婚後、人生を再出発させようと北東部から西部のロサンゼルスに引っ越したジョン・ノーランはポリスアカデミーを好成績で卒業し、ロサンゼルス市警(LAPD)で新人巡査になる。彼の同期はアジア系のルーシーと、エリート警官の父親を持つジャクソン。三人はそれぞれ指導巡査とコンビを組み、街の治安を守るために奮闘。大きな事件から小さなイザコザまで、警官であることに慣れてきたルーキーたちだが、毎日は緊張の連続だ。

前シーズンで起きた"バイオテロ事件"が解決しないまま、病院でテロリストとノーランら警官隊の間で銃撃戦が発生する。一方、元潜入捜査官ハーパーがノーランの新たな指導係になるが、性格が正反対である二人の波長は合わず...。

ネイサンが主人公ジョン・ノーランを演じ、彼の同期ルーシー・チェン役をメリッサ・オニール、ジャクソン・ウエスト役はタイタス・メイキンが扮する。その他、アンジェラ・ロペス役のアリッサ・ディアス、ウェイド・グレイ巡査部長役のリチャード・T・ジョーンズ、ティム・ブラッドフォード役のエリック・ウィンターらがシーズン1に引き続き出演。新たなメンバーとなるナイラ・ハーパー役として、『シカゴ・メッド』や『GOTHAM/ゴッサム』などに出演するメキア・コックスが加わる。

『ザ・ルーキー』シーズン2 放送情報

WOWOWプライムにて(全20話)

12月9日(木)より日本初放送 [第1話無料放送]

毎週木曜 23:00 [二][字]

毎週金曜 22:00 [字]

