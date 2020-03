21世紀、それまで歴史の闇に隠れていた獣人達がその存在を明らかにし始めていた。



普通の人間だった影森みちるは、ある日突然タヌキ獣人になってしまう。人間たちから逃れるために向かった獣人特区『アニマシティ』は、十年前に獣人が獣人らしく生きるために作られた獣人のための街。



そこで人間嫌いのオオカミ獣人・大神士郎と出会ったみちるは、彼と行動を共にするなかで、人間の世界にいた頃には知らなかった『獣人たち』の悩みや生活、喜びを学んでいく。



なぜ、みちるは獣人になってしまったのか。その謎を追ううちに、予想もしていなかった大きな出来事に巻き込まれていくのだった。

埼玉県、新越谷高校。この春入学した武田詠深(よみ)は、そこで幼なじみの山崎珠姫に再会する。中学時代、受け止められるキャッチャーがいないために鋭く変化する「魔球」を投げられず、野球への気持ちをあきらめかけていた詠深。だが、強豪チームで実力を磨いていた珠姫は、詠深の変化球を受け止めることができた。幼い頃の約束を果たし、再びめぐり逢った二人は、クラスメイトの川口姉妹や仲間たちと共に停部中の野球部を復活させる。



目指すは全国!新生・新越谷高校野球部の挑戦がここから始まる――。

塔を登れば、全てが手に入る。



塔の頂上にはこの世のすべてがあり、この世界を手に入れる……神になれる。



これは、ただ星空を見たくて塔を登る少女・ラヘルと、そんな彼女がいれば何もいらない少年・夜の、始まりと終わりの物語。

食品関係の商社に勤めるサラリーマン ・一宮信吾が目を覚ますと、異世界の小さな子どもになっていた。



ド田舎の貧乏貴族の八男・ヴェンデリン(5歳)となった彼は、領地も継げず、先も見えない手詰まりの境遇の中、魔法の才能に恵まれたという一点を突破口に独立を目指す。やがて12歳となり、冒険者予備校の特待生となったヴェンデリンは、ある事件を解決した功績により、貴族として身を立てることとなる。



だがそれは、貴族社会のしがらみに振り回される人生の始まりに過ぎなかった――

ちょっと下品な漫画を描いてる漫画家の後藤可久士。 一人娘の小学4年生の姫。



可久士は、何においても、愛娘・姫が最優先。



親バカ・可久士が娘・姫に知られたくないこと。それは……自分の仕事が『漫画家』であること。



自分の“かくしごと”が知られたら娘に嫌われるのでは!?



“愛と笑い、ちょっと感動のファミリー劇場がはじまる――”

太正三十年(1941年)、帝都・東京は、平和な日々を取り戻していた―――



『帝国華撃団・花組』は隊長神山誠十郎が欧州へ赴任し、天宮さくらが隊長代理に就任していた。日々奮闘している花組の元に神山が一時帰国するが、その傍には見知らぬ少女がいた。少女の名はクラーラ。大きな事故に遭い壊滅した莫斯科(モスクワ)華撃団の唯一の生存者だという。神山から託され、花組へと転属になったクラーラを迎え入れるさくら達。



そんな中、『莫斯科華撃団』を名乗る一団が突如帝都に現れる―――



莫斯科から来たクラーラとは何者なのか?そして、壊滅したはずの莫斯科華撃団の来日の目的とは?



帝国華撃団・花組の新たな戦いの幕が開く!

文豪により綴られてきた数多の本。独創的な世界観や感情揺さぶる物語が記されたそれは文学として人々の心を彩り、世界を豊かにしてきた。



しかし、そんな本を黒く染める異形のモノ達が現れる。



それは、文学に対する負の感情から生まれた“侵蝕者”と呼ばれる存在だった。



本を侵し、この世界から消し去ることを目的とする侵蝕者に対抗できるのは“アルケミスト”の力で転生を果たした文豪達のみ。



文豪は侵蝕された本に潜り、侵蝕者を討ち果たすことで本を救う。



全てはこの世界の文学を守るため。



これは、魂を込めて作品を創ってきた者達が綴る、新たなる文豪譚--

がれきの山で出会ったのは、腰にジャック穴のあいた少女――!?



スクラップ拾いの少年・エコヲと、腰にインプットジャックの空いた記憶喪失の少女・ミュウ。



二人は出会い、記憶をたどる旅に出る――。

「いやあ〜〜〜〜ッ、25過ぎてから男と別れるってキツいですね!」



札幌在住、スープカレー屋で働く鼓田ミナレは、酒場で知り合った地元FM局のディレクター・麻藤兼嗣に失恋トークを炸裂させていた。



翌日、いつものように仕事をしていると、店内でかけていたラジオから元カレを罵倒するミナレの声が……!



麻藤はミナレの愚痴を密録し、生放送で流していたのだ。



激昂してラジオ局へ乗り込むミナレ。しかし、麻藤は悪びれもせずに告げる。



「お姐さん、止めるからにはアンタが間を持たせるんだぜ?」



ミナレは全力の弁解トークをアドリブで披露する羽目に。



この放送は反響を呼び、やがて麻藤からラジオパーソナリティにスカウトされる。



「お前、冠番組を持ってみる気ないか?」



タイトルは『波よ聞いてくれ』。北海道の深夜3時半、そしてミナレは覚醒するッ!

ゴーハ第7小学校に通う王道遊我は、自分の発明を「ロード」と呼び、日々いろんなロードを開発する小学5年生。大人たちが管理するデュエルをキュークツだと感じていた遊我は、誰もが楽しめる新しいルールを完成させていた。



そんなある日、隣のクラスのルークが「デュエルの王」の噂を伝える。興味津々の遊我とルークがたどり着いた先に待っていたのは、いかにも意味ありげな石碑の前に現れた謎の人物……



そしてデュエルの王として認められるためには、限られた時間内にデュエルで勝利しなくてはならない!



「僕の考えたロード、“ラッシュデュエル”ならできる!」



遊我とルーク……2人の少年が、新たなデュエルでキュークツな世界を変える物語が始まる!!

「いつか必ず、2人で最強のバッテリーを組もう!」



光との再会を誓い、風林学園中等部に進学した大吾。大吾がキャプテンを務める野球部は、上級生が抜け睦子をはじめとした女子ばかり。クセのある新入生を迎え、新生・風林中野球部始動!

舞台は16世紀初頭のフィレンツェ。



絵画や彫刻が盛んな都で貴族の娘として生まれたアルテは、物心ついた頃から絵を描くことに夢中。



いずれは画家になるという夢を抱きながら日々を過ごすアルテだったが、時代の流れが「女性が画家になること」を良しとしなかった。



そこでアルテは、人生最大の決断を迫られる……。

公爵令嬢、カタリナ・クラエスは、頭を石にぶつけた拍子に前世の記憶を取り戻す。



ここが前世で夢中になっていた乙女ゲーム『FORTUNE LOVER』の世界であり、自分がゲームの主人公の恋路を邪魔する悪役令嬢であることを!



ゲームでカタリナに用意されている結末は、ハッピーエンドで国外追放バッドエンドで殺されてしまう…



そんな破滅フラグはなんとしても回避して、幸せな未来を掴み取ってみせる!!

ギャルと恐竜が時代を超えたルームシェア。



恐竜とかよくわかんないけど、とりあえずなんとかなるっしょ。



とりまアゲてこ--〜〜!

大学卒業後、定職には就かずにコンビニでアルバイトをしている“リクオ”。



特に目標もないまま、将来に対する焦燥感を抱えながら生きるリクオの前に、ある日、カラスを連れたミステリアスな少女―“ハル”が現れる。



彼女の破天荒な振る舞いに戸惑う中、リクオはかつて憧れていた同級生“榀子”が東京に戻ってきたことを知る。

「三度の飯より本が好き」な女子大生・本須麗乃が兵士の娘・マインとして転生した世界には、本がなかった。平民は識字率が低く、羊皮紙で作る本は高価でお貴族様のもの。そこでマインは決意する。



「本がなければ作ればいい!」



試行錯誤の末、商人のベンノと出会い、商人見習いになるために植物の紙を完成させるが、マインの体は「身食いの熱」に蝕まれていた。貴族が魔力を持つこの世界で、時に魔力を宿して生まれる平民がいる。それが「身食い」。増え続ける魔力を吸い取る魔術具がなければ、生き長らえることはできない。



そんな時、洗礼式で神殿の図書室を発見したマインは、巫女見習いになりたいと神殿長に直談判する。すったもんだの末、マインは魔力を奉納する青色巫女見習となることが決まった。しかし、本来、貴族に与えられる「青の衣」を平民上がりのマインが纏うことを快く思っていない者も多く、マインの行く手は前途多難。



問題児ばかりの側仕え、神殿の階級社会……。麗乃時代とも下町時代とも異なる神殿の常識がマインの前に立ちはだかる。果たして、マインが心ゆくまで読書できる日は来るのか!?そして、マインは本を作ることができるのか!?

地球の自転エネルギーから放たれるアースエナジーを狙って、宇宙から謎の敵ダークスピナーが現れた!



彼らの野望を食い止めるべく立ち向かうのが、双子の兄弟――ライガとクウガ、そして地球防衛隊『アースグランナー』――果たして彼らは地球を守ることができるのか!?



ゆけ!少年たちよ! ゆけ! アースグランナー!

日向ゆめはとっても明るく元気な中学1年生。ゆめは入学式の前日、お空の上から落ちてきた謎のぬいぐるみを拾います。そのぬいぐるみは自らを『みゅー』と名乗り、突然話し始めたのです。しかも、みゅーはパートナーと心と心を通じ合わせると、同じ夢の中に入ることができる『ユメシンクロ』という力を持っているといいます。



その夜、ゆめが見た夢にお空の上にあるミラクルドリーミー王国の女王様が現れ、ゆめに告げます。みゅーと一緒にドリーミーストーンをいっぱい集めることができたら、あなたの夢を一つだけ叶えます、と。



こうしてゆめは新しい中学校で恋に部活に胸をときめかせながら、みゅーと共にドリーミーストーンを集めることになるのです。

平凡な少年・加賀見かずやの前に、付喪神の美少女・桐葉が現れてから、これまでの生活は一変した。



怪異を呼び寄せる「忌み子」であったかずやは、土地の神・くくりから怪異を倒す「すそはらい」の命を受け、桐葉と共に奮闘していた。



かずやたちは、学校の活動として、怪異の情報を集める「お悩み相談室」を立ち上げることに。



しかし、平和なお悩みが寄せられる裏側で、くくりを狙う大きな計画が動き始めていた…。



ドSな美少女付喪神の桐葉だけでなく、図らずも巻き起こるハプニングと共に、かずやへ想いを寄せる女子たちも参戦!



学園で伝奇で美少女山盛りな欲張りコメディ、第二幕の始まり!

TRIGGERと競い合った「ブラック・オア・ホワイト」での勝利を経て新たな一歩を踏み出したIDOLiSH7。存在感を示したことでレギュラー番組も決まりさらに知名度を高めていくチャンスを手にする。だが、活躍の場が広がるほど、担う責任や寄せられる期待は大きくなっていく。



そんな時、共演したトップアイドル・Re:valeが示したのはエンターテイナーとしてのプロフェッショナルな姿。



誰かを笑顔にしたい、幸せにしたい――。その想いを貫くために、どう在るべきなのか?陸たちはそれぞれに自らと向き合っていく……。

「どうして僕は、こんな姿に変身してしまうのか――?」



“着ぐるみに変身する”という世にも厄介な特殊能力をもった少年・加賀谷修一。その力に引き寄せられるように現れた謎の少女・クレアとの出会いと、時を同じくして次々と起こる異変に修一の日常は壊されていった。そして修一に襲いかかる、修一と同じ変身能力を持った“バケモノ”。



巨大な災厄を引き起こす「コイン」を巡り、バケモノ同士の争奪戦に巻き込まれた修一とクレアは、二人でひとつになって自らの運命を切り開く――!!

世界の中心、ゲートピア…。かつて世界は果てしない荒廃が続くばかりの魔境だった。そこへ天から女神が舞い降り、天空に巨大な「門」が出現。人々は「門」の中に世界を維持する奇跡のエネルギー、キラクリが存在することに気づく。



月日は流れ、ゲートピアは都市として発展。「門」のダンジョンの中で専門的にキラクリを採取するトレジャーハンターが登場。世界を維持する奇跡のエネルギーは、キラクリハンターの手にゆだねられている。



主人公・ミナトはある日突然、幼馴染のユトリアに呼び出される。淡い期待を持って向かったその場所で、ミナトはユトリアに告げられるーー「わたし、あなたのこと…社長に向いていると思ってたの!」



こうして先代の跡を継ぎ、ミナトの冒険社長ライフが始まったのだった。

東京江東区・門前仲町。長女・一花、次女・二葉、三女・三樹の四月一日三姉妹は、母親は幼少期に他界し、父親が一昨年亡くなっている。



ある日、二葉が結婚し家を出て一花・三樹の二人暮らしになった四月一日家に、とある理由で謎の女子高生・生子が訪ねてくる。



一方、住まいを移した二葉はカラオケバー「まさこ」でアルバイトを始める。カラオケバーでは、まさこママの娘・大森神生湖や、酒屋の看板娘・若木春、バイト仲間の演劇少女・山村しのぶ、三姉妹のいとこ・雨夜瑠美の個性的な面々と四月一日三姉妹+居候のドタバタに巻き込まれていく…。

ずっとずっと昔の時代、天空には白の王国が、地上には黒の王国があり、〈均衡〉を保ちつつ〈循環〉していた。



ある時、黒の王国で魔獣に襲われ壊滅した村で、少年が墓を掘っていた。その少年の元へ、先代の闇の王候補者スキアーズが現れる。スキアーズに見出された少年は、闇の王子となってこの世界を変える事を決意する。



一方、白の王国の守護神である光の王 アイリスは、光と闇の均衡が破られる事を懸念していた。



そこへ均衡を乱す存在バール出現の知らせが入る。黒の王国の闇の王は、目障りなバールを討つために盟約を申し入れる。



光の王 アイリスは、黒の王国からの使者闇の王子と出会い、共に平和な世界をもたらそうと〈約束〉する。



だがふたりの〈約束〉は、闇の王によって踏みにじられる事となる。



ふたりが交わした〈約束〉と、世界を滅ぼした始まりの罪。〈根源〉(ゼロ)へと至る物語が幕を開ける―――

魔界の悪魔、通称「邪神ちゃん」は、ある日突然人間界に召喚されてしまう。彼女を召喚したのは、神保町のボロアパートで暮らすちょっとブラックな心を持つ女子大生「花園ゆりね」。「邪神ちゃん」を召還したものの彼女?を魔界に帰す方法がわからない。仕方なく一緒に暮らし始めた邪神ちゃんと「ゆりね」だが、「邪神ちゃん」曰く、「召喚者が死ねば魔界に帰れる」。そこで邪神ちゃんがとった行動とは……!?

まあるい地球の海の上、はるか遠くのどこかにある、ぽっこり島。そこには伝説のやかんの注ぎ口から、どぅるんと生まれてくる生き物が暮らす村がありました。ぽっこりおなかをゆらして食事や音楽を楽しむ謎の生き物たち、それが「ぽっこりーず」なのです。

穏やかな風が吹き抜ける美しき大地・アストライア大陸。その一角で記憶を失った少年・ユウキは目を覚ます。



彼を世話する小さなガイド役・コッコロ。いつも腹ペコな美少女剣士・ペコリーヌ。ちょっとクールなネコ耳魔法少女のキャル。



運命に導かれるまま、彼らが立ち上げたギルドの名は「美食殿」。今、ユウキと彼女たちの冒険の幕が開けるーー

西洋から日本の妖怪学校に転校してきた吸血鬼「ラクル」と「まなこ」や「のの」といったクラスメイトとの日常を描いたギャグアニメ

透が紫呉の家に住み始めてから一年が経とうとしていた。由希と夾だけでなく草摩家の皆とも交流を深めてきたが、今も気になるのは忌まわしき『呪い』の正体。進むべき道、決められた宿命、終わりなき――十二支の――宴を前にして由希は、夾は、そして透は何を想い、何を決意するのだろうか……。

天青学園に通う少年・龍ヶ崎ヒイロは、ひょんなことから謎のスマホを手に入れる。



そのスマホの中には、大人気デジタルカードゲーム『シャドウバース』、通称・シャドバがインストールされていた!



ライバルとの出会い、大会への挑戦、仲間との絆。



シャドバを通じて得たいくつもの経験が、ヒイロを『進化』させていく――。

都会から田舎に引っ越してきた鶴木陽渚は、生き物が苦手なインドア派。



手芸部に入って楽しい高校生活を過ごす予定が、散歩中に黒岩悠希と出会ったことがきっかけで謎の「ていぼう部」に入部させられてしまい、釣りをはじめることに…。



個性的な部員たちに囲まれて、陽渚の高校生活どうなるの!?

激戦の果てに静止衛星から放たれたひとすじの光は、ヒロト達が戦い続けてきた「惑星エルドラ」がネットワークゲーム「ガンプラバトル・ネクサスオンライン(GBN)」の世界ではなく、現実(リアル)の世界である可能性を突き付けるものであった。その状況に一度は足を止めてしまうビルドダイバーズ。



しかし、共にヒトツメと戦ってきたフレディ達エルドラの民との絆が、ヒロト、カザミ、メイ、パルヴィーズを再び結集させる。未だエルドラに意識を囚われたままのダイバー、シドー・マサキの行方。そしてヒトツメを率いる謎の存在、アルスの正体。なによりも、かけがえのない仲間であるフレディ達を救うため……そう、エルドラにはクリアするべき“ミッション”がまだ残されている。新たにビルドした力(ガンプラ)を手に、もうひとつのビルドダイバーズの真の戦いは、ここから始まる。

ケタ外れの資産をもつ神戸家の御曹司・大助が赴任したのは、警視庁で問題を起こした人間だけが送り込まれる「現代犯罪対策本部準備室」、通称「現対本部」。



そこで大助は情に厚い男・加藤春とバディを組まされる。



人の命すら値踏みする大助に対して「世の中金じゃねぇ」と反発する加藤。



対立する2人の前に立ちはだかる、様々な事件と謎。



常識を超えた捜査が今、始まる――!

身体を機械化された「拡張者(エクステンド)」。拡張者と生身の人間が混在する社会で、自身も頭部が銃の拡張者・乾十三は、拡張者が引き起こす問題を解決する処理屋を生業としていた。



乾相談所が反拡張主義を掲げるテロ組織に襲撃されるが、その一員に、メアリーが行方を捜す、兄のヴィクターがいた。時を経て、十三、メアリー、ヴィクターの因縁が交差する。それはやがて、十三自身の秘密、また、ベリューレンの思惑や鉄朗の運命を大きく巻き込んでいくことになる。

雪乃から最後の依頼を受けた八幡と結衣。3月の卒業式を控えた中、いろはからプロムの協力を求められ…。



――本物を求めた八幡は3人の関係を変えていく。



果たしてこの先、彼の高校生活はどんな結末を迎えるのか!?

幾度となく救世主としての役目を果たし、創界山の危機を救ってきた戦部ワタル。しかしそのワタルに、最大のピンチが訪れる!



呼び出しに応え、異変が訪れたという創界山へやってきたワタルだったが、そこで見たものは、蜃気楼のように揺らめく逆さまの創界山。色濃く立ち込める邪悪な気配に、ついには龍神丸の力も封じられ、バラバラにされてしまった。龍神丸を失ったワタルに与えられた試練の時。シバラク、ヒミコ、そして虎王――かつての仲間たちと共に、救世主ワタルの旅がいま再び幕を開ける!

19世紀が終わりを告げ、20世紀の幕が上がろうとしている時代……



天才だが社交性0のエンジニア『空乃天晴』と、凄腕だが臆病な侍『一色小雨』はある事故で日本からアメリカに漂流してしまう。無一文の二人が日本へ帰るために選んだ方法は、「アメリカ大陸横断レース」に参加すること。



スタートは西海岸ロサンゼルス、ゴールはニューヨーク。自作の蒸気自動車で荒野を駆け抜け、クレイジーなライバルと競い合い、アウトローや大自然から身を守り……果たして二人は過酷なレースに優勝し、賞金を手に入れ故郷へ帰ることができるのか!?





エリート学校・秀知院学園の生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行は誰が見ても似合いの2人だが、お互いに高すぎるプライドから「先に告白した方が負け」という膠着状態に陥っていた。

かつてこの世界には〈光の巨人〉と呼ばれる存在がいた。やがて〈光の巨人〉はその役目を終え、遠い宇宙にある自らの故郷へと帰還し、同化していた地球人はそれまでの記憶を失うことで自らの在るべき場所へと戻っていった。ウルトラマンの存在は過去のモノとなり、科学特捜隊日本支部もその役割を終えて、光の巨人記念館へとその姿を変えていた。



早田進次郎は多感な思春期を過ごす高校生。だが彼は、自分が驚異的な跳躍力や頑丈な肉体といった人間離れした“普通”ではない力を持っていることを自覚していた。



そんなある日、進次郎は父・早田進が、かつてウルトラマンであったことを知る。



そしてウルトラマン無き地球に暗躍する宇宙人たちの存在も。



進次郎は、秘匿組織として健在する科学特捜隊の井手によって開発されたウルトラマンスーツを着用できる数少ない適合者だった。



「単刀直入に言おう――キミにウルトラマンになってもらいたい」

時は、明治の末――



金欠に苦しむ天才歌人・石川啄木は、とある殺人事件をきっかけに下宿で探偵稼業を始めることに。



その名も、「啄木鳥探偵處」。



「浅草十二階の幽霊騒動」「雪降る夜に街を徘徊する人食い人形」……奇怪な事件に次々と首を突っ込む啄木の助手を務めるのは、同郷の先輩、金田一京助。



文士仲間の野村胡堂、吉井勇、萩原朔太郎、若山牧水らを巻き込んで、人たらしの天才歌人・石川啄木が文明開化の東京を駆け抜ける!

古代ギリシャの青年デメトリオスは、壺絵師見習いの“草食系オタク”。 絵師を目指して日々精進する彼には、持って生まれた類稀なる運動能力があった。そんなある日、村の争いに巻き込まれ、自分の無力さに思い悩むデメトリオスは雷に打たれてしまう! そして気がついたとき、そこは自分が暮らしているギリシャではなく、言葉も通じず、風貌も違う人々が暮らす地……そう、1964年の東京だったのだ!もちろん日本という概念を知らないデメトリオス。果たして彼の運命は…!?

2045年。全ての国家を震撼させる経済災害「全世界同時デフォルト」の発生と、AIの爆発的な進化により、世界は計画的且つ持続可能な戦争“サスティナブル・ウォー”へと突入した。だが人々が、AIによる人類滅亡への危機を日常レベルで実感できるまでには衰退の進んでいない近未来――。



内戦・紛争を渡り歩き、廃墟が横たわるアメリカ大陸西海岸において、傭兵部隊として腕を奮っている全身義体のサイボーグ・草薙素子とバトーたち元・公安9課のメンバー。電脳犯罪やテロに対する攻性の組織に所属し、卓越した電脳・戦闘スキルを誇っていた彼女らにとって、この時代はまさにこの世の春である。そんな草薙率いる部隊の前に、“ポスト・ヒューマン”と呼ばれる驚異的な知能と身体能力を持つ存在が突如として現れる。彼らは如何にして生まれ、その目的とは。大国間の謀略渦巻くなか、いま再び“攻殻機動隊”が組織される――。

《最終負荷実験》という名の、アンダーワールド全土を巻き込んだ《人界》軍と闇の軍勢の戦争。戦局は、《光の巫女》アリスの奪取を目論む《ダークテリトリー》軍ガブリエル一派と、アンダーワールドを守ろうとする《人界》軍アスナたちとの戦いへと様相を変えつつあった。



未だキリトが精神世界の奥深くで眠り続ける中、《暗黒神ベクタ》ことガブリエルは、現実世界から幾万もの米国プレイヤーたちをログインさせ、《人界》軍の一挙殲滅を狙う。対するアスナたちは、アンダーワールド創世の神の名を冠する3つのスーパーアカウントで抗戦する。



《創世神ステイシア》のスーパーアカウントを得たアスナは、《人界》軍とともに米国プレイヤーと死闘を繰り広げ、《太陽神ソルス》のスーパーアカウントを得たシノンは、アリスを拉致したガブリエルを追う。そして、《地神テラリア》のスーパーアカウントを得たリーファも、アンダーワールドへとたどり着く。



それだけではない。リズベットの気迫こもった檄に応じた《ALO》のプレイヤーたちが、鍛えあげたキャラクターを、コンバートし《人界》軍側へ参戦する!



この大戦はアンダーワールドの存続だけではない。究極のAIであるボトムアップ型人工知能、さらには人類の未来をかけた戦いでもある。そしてその行く末は、 今は深く眠る一人の少年――《黒の剣士》が握っている。

2020年初頭から拡大する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)はアニメ業界にも確実に影響を及ぼしており、2020年1月新番組では「とある科学の超電磁砲T」第7話や「<Infinite Dendrogram>-インフィニット・デンドログラム-」第7話の制作の都合がつかず放送・配信が延期となる事例が出ました。4月新番組でも、予定されていた作品のうち「Re:ゼロから始める異世界生活(第2期)」「魔王学院の不適合者〜史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う〜」「ツキウタ。 THE ANIMATION2」の7月への延期が決まっていますが、それでもなお約50本の放送が行われます。以下、リストは放送・配信時期の近いものから順に並んでいます。BNA ビー・エヌ・エー・放送情報Netflix:3/21(土)〜【第1話〜第6話独占先行配信】フジテレビ:4/8(水) 25:05〜(第2話以降24:55〜)テレビ西日本:4/8(水) 25:55〜関西テレビ:4/9(木) 25:55〜東海テレビ:4/11(土) 25:45〜北海道文化放送:4/12(日) 25:10〜BSフジ:4/15(水) 24:00〜・作品情報「リトルウィッチアカデミア」の吉成曜監督によるオリジナルアニメ。脚本は「天元突破グレンラガン」「キルラキル」「プロメア」の中島かずきが担当する。・スタッフ監督:吉成曜脚本:中島かずきコンセプトアート:Genice Chanキャラクターデザイン:芳垣祐介総作画監督:竹田直樹美術監督:野村正信色彩設計:垣田由紀子撮影監督:設楽希編集:坪根健太郎音楽:mabanuaアニメーション制作:TRIGGERコピーライト表記:©2020 TRIGGER・中島かずき/『BNA ビー・エヌ・エー』製作委員会・キャスト影森みちる:諸星すみれ大神士郎:細谷佳正日渡なずな:長縄まりあアラン・シルヴァスタ:石川界人バルバレイ・ロゼ:高島雅羅マリー伊丹:村瀬迪与Twitter:@bna_animeハッシュタグ:#ビーエヌエーTVアニメ『BNA ビー・エヌ・エー』第2弾PV球詠・放送情報AT-X:4/1(水) 22:00〜、ほかABC:4/1(水) 26:44〜(第2話以降は26:59〜)TOKYO MX:4/2(木) 23:30〜dTV:4/3(金) 22:00〜【最速配信】dアニメストア:4/3(金) 22:00〜【最速配信】メ〜テレ:4/4(土) 26:52〜(第2話以降は26:42〜)KBC九州朝日放送:4/8(水) 25:45〜NCC長崎文化放送:4/23(木) 25:54〜Hulu、ひかりTV、U-NEXT、アニメ放題、あにてれ、バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、ビデオマーケット、DMM.com、Rakuten TV、クランクイン!ビデオ、MIRAIL、HAPPY!動画、TSUTAYA TV、J:COMオンデマンド、ビデオパス、みるプラス、MOVIEFULL+、AbemaTVで配信あり・作品情報原作は「まんがタイムきららフォワード」連載漫画で、既刊6巻。2020年4月10日に最新7巻が発売予定。監督は「メジャー」の第3シリーズから第6シリーズ、およびOVA・ワールドシリーズ編 夢の瞬間へを担当した福島利規。シリーズ構成は「Wake Up, Girls!」「ソウナンですか?」「ランウェイで笑って」の待田堂子。・スタッフ原作:マウンテンプクイチ監督:福島利規シリーズ構成:待田堂子キャラクターデザイン:菊田幸一プロップデザイン:松尾真彦美術監督:岩瀬栄治美術設計:大平司色彩設計:中村千穂CG監督:後藤優一撮影監督:久保田淳編集:新居和弘音響監督:森下広人音響効果:八十正太(スワラ・プロ)録音調整:森田祐一録音助手:水上りおな音響制作:叶音企画協力:埼玉県越谷市取材協力:叡明高等学校、越谷市民球場モーションアクター:女子プロ野球リーグ 埼玉アストライアアニメーション制作:studio A-CAT製作:新越谷高校女子野球部コピーライト表記:©マウンテンプクイチ・芳文社/新越谷高校女子野球部・キャスト武田詠深:前田佳織里山崎珠姫:天野聡美中村希:野口瑠璃子藤田菫:橋本鞠衣藤原理沙:永野愛理川稜:北川里奈川口息吹:富田美憂岡田怜:宮本侑芽大村白菊:本泉莉奈川口芳乃:白城なお藤井杏夏:佳村はるかTwitter:@tamayomi_PRハッシュタグ:#tamayomiOP:七穂「Never Let You Go!」ED:新越谷高校女子野球部(前田佳織里/天野聡美/野口瑠璃子/橋本鞠衣/永野愛理/北川里奈/富田美憂/宮本侑芽/本泉莉奈/白城なお)「プラスマイナスゼロの法則」TVアニメ『球詠』本PV神之塔 -Tower of God-・放送情報TOKYO MX:4/1(水) 24:30〜BS11:4/1(水) 24:30〜とちぎテレビ:4/1(水) 24:30〜群馬テレビ:4/1(水) 24:30〜dアニメストア:4/1(水) 24:30〜【最速配信】dアニメストア ニコニコ支店:4/1(水) 24:30〜【最速配信】dアニメストア for Prime Video:4/1(水) 24:30〜【最速配信】AbemaTV、Amazon Prime Video、アニメ放題、あにてれ、FOD、GYAO!、J:COMオンデマンド、TSUTAYA TV、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、バンダイチャンネル、ひかりTV、ビデオパス、ふらっと動画、みるプラス、U-NEXT、GYAO!ストア、Google Play、ゲオTV、DMM.com、HAPPY!動画、VIDEX、ビデオマーケット、ムービーフルPlus、Rakuten TVで配信あり・作品情報・スタッフ原作:SIU監督:佐野隆史副監督:花井宏和シリーズ構成:吉田恵里香キャラクターデザイン:工藤昌史、谷野美穂プロップデザイン:益田賢治クリーチャーデザイン:鈴木政彦美術監督:清水啓一朗色彩設計:橋本賢3DCGディレクター:高野怜大特殊効果監修:谷口久美子撮影監督:野口龍生編集:新居和弘音響監督:山口貴之音響効果:今野康之、安藤由衣音楽:Kevin Penkin音楽プロデューサー:飯島弘光音楽制作:IRMA LA DOUCEアニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム製作・著作:神之塔アニメーションパートナーズコピーライト表記:©Tower of God Animation Partners・キャスト夜:市川太一ラヘル:早見沙織クン・アゲロ・アグネス:岡本信彦ラーク・レクレイシャー:三宅健太ユリ・ザハード:本多真梨子エヴァン・エドロック:興津和幸アナク・ザハード:関根明良シビス:江口拓也ハツ:深町寿成エンドロシ・ザハード:末柄里恵ヘドン:大塚芳忠Twitter:@anime_ToGハッシュタグ:#神之塔 #togOP:Stray Kids「TOP -Japanese ver.-」『神之塔 -Tower of God -』公式 主題歌入りPV八男って、それはないでしょう!・放送情報AT-X:4/2(木) 21:00〜TOKYO MX:4/2(木) 22:30〜AbemaTV:4/2(木) 22:30〜【最速配信】BS11:4/2(木) 24:30〜J:COMテレビ:4/2(木) 26:00〜dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Netflix、Amazon Prime Video、J:COMオンデマンド、ビデオパス、みるプラス、auスマートパスプレミアム、ひかりTV、アニマックスオンデマンド、アニマックスプレミアムVOD、GYAO!、FOD、Hulu、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com、GYAO!ストア、ココロビデオ、ムービーフルPlus、TSUTAYA TV、Rakuten TV、HAPPY!動画、PS Store、ふらっと動画、Google Play、ビデックスJP、あにてれ、Paravi、ニコニコ生放送で配信あり・作品情報原作はY.Aによる小説。「小説家になろう」で4年にわたり連載された作品で、2014年からMFブックスで書籍化されており既刊19巻。また、楠本弘樹作画による漫画版がComicWalkerで連載されており、既刊7巻。・スタッフ原作:Y.Aキャラクター原案:藤ちょこ監督:三浦辰夫シリーズ構成:宮本武史キャラクターデザイン:田辺謙司音響監督:菊地晃一音響制作:グルーヴ効果:スラワ・プロ音楽:カテリーナ古楽合奏団/関美奈子音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:シンエイ動画/SynergySPコピーライト表記:©Y.A/MFブックス/「八男って、それはないでしょう!」製作委員会・キャストヴェンデリン:榎木淳弥エリーゼ:西明日香ルイーゼ:三村ゆうなイーナ:小松未可子ヴィルマ:M・A・Oエルヴィン:下野紘ローデリヒ:高塚智人ヴェンデリン(幼年):石上静香クルト:杉田智和アマーリエ:ゆかなアルフレッド:浪川大輔ブランターク:屋良有作アームストロング:山根雅史Twitter:@Hachinan_PRハッシュタグ:#八男OP:デーモン閣下×宝野アリカ(ALI PROJECT)「時空の迷い人」ED:AKINO arai×AKINO from bless4「月明かりのMonologue」【2020年4月2日放送開始】TVアニメ「八男って、それはないでしょう!」PV第2弾かくしごと・放送情報AT-X:4/2(木) 23:30〜ほかBS日テレ:4/2(木) 23:30〜TOKYO MX:4/2(木) 24:00〜、4/5(日) 11:00〜dアニメストア:4/2(木) 24:00〜【最速配信】dTV:4/2(木) 24:00〜【最速配信】サンテレビ:4/2(木) 25:30〜・作品情報原作は2015年から月刊少年マガジンに連載されている久米田康治のマンガ。既刊10巻で、最新11巻は3月17日発売。久米田作品は「さよなら絶望先生」「かってに改蔵」、および作画をヤスが担当した「じょしらく」がアニメ化されている。単行本1巻時にアニメPVが制作されているが、スタッフ・キャストで今回のアニメと共通するメンバーは後藤可久士役・神谷浩史のみ。監督は「ブレイブビーツ」「ドリフェス!」「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術」「ぼくらの7日間戦争」の村野佑太。シリーズ構成は「みなみけ」「みつどもえ」「ゆるゆり」「アホガール」のあおしまたかし。・スタッフ原作:久米田康治(講談社「月刊少年マガジン」連載)監督:村野佑太シリーズ構成・脚本:あおしまたかしキャラクターデザイン:山本周平総作画監督:西岡夕樹、遠藤江美子、山本周平プロップデザイン:ヒラタリョウ美術監督:本田光平美術設定:岩澤美翠美術:草薙色彩設計:のぼりはるこ撮影監督:佐藤哲平撮影:旭プロダクション白石スタジオ編集:白石あかね音楽:橋本由香利音響監督:納谷僚介音響制作:スタジオマウス音楽制作:エイベックス・ピクチャーズアニメーション制作:亜細亜堂製作:かくしごと製作委員会コピーライト表記:© 久米田康治・講談社/かくしごと製作委員会・キャスト後藤可久士:神谷浩史後藤姫:高橋李依十丸院五月:花江夏樹志治仰:八代拓墨田羅砂:安野希世乃筧 亜美:佐倉綾音芥子駆:村瀬歩六條一子:内田真礼ナディラ:加藤英美里マリオ:浪川大輔古武シルビア:小澤亜李東御ひな:本渡楓橘地莉子:和氣あず未千田奈留:逢田梨香子汐越 羊:古城門志帆城路久美:原由実大和力郎:小山力也内木理佐:沼倉愛美Twitter:@kakushigoto_prハッシュタグ:#かくしごとOP:flumpool「ちいさな日々」ED:大滝詠一「君は天然色」TVアニメ『かくしごと』本PV新サクラ大戦・放送情報TOKYO MX:4/3(金) 22:00〜AbemaTV:4/3(金) 22:00〜【最速配信】BS11:4/3(金) 23:30〜日テレプラス:5/14(木) 25:30〜Amazon Prime Video、dアニメストア、dTV、FOD、Netflix、TSUTAYA TV、U-NEXT、ニコニコ生放送、ニコニコ動画、バンダイチャンネル、ひかりTV、ビデオマーケット、Rakuten TVほかで配信あり・作品情報原作は「サクラ大戦」シリーズ6作目として2019年12月に発売されたアクションアドベンチャーゲームで、ゲーム版の1年後が舞台。監督・小野学&シリーズ構成・浦畑達彦は「咲-Saki-」のタッグ。アニメーション制作はゲーム版のムービーを手がけたサンジゲンが担当している。・スタッフ原作:広井王子、セガゲームス監督:小野学副監督:今義和シリーズ構成:小野学、浦畑達彦音楽:田中公平音響監督:清水勝則キャラクターデザイン:工藤昌史、茶之原拓也、福島達也メカデザイン:明貴美加、鈴木勘太、片貝文洋アニメーション制作:サンジゲンコピーライト表記:©SEGA/SAKURA PROJECT・キャスト天宮さくら:佐倉綾音東雲初穂:内田真礼望月あざみ:山村響アナスタシア・パルマ:福原綾香クラリス:早見沙織神山誠十郎:阿座上洋平神崎すみれ:富沢美智恵クラーラ:和多田美咲レイラ:白石晴香ヴァレリー・カミンスキー:赤羽根健治Twitter:@anime_sstハッシュタグ:#アニメ新サクラ大戦OP:帝国歌劇団・花組「檄!帝國華撃団<新章>」ED:帝国歌劇団・花組&エリス、ランスロット、ユイ「桜夢見し」『新サクラ大戦 the Animation』PV第2弾文豪とアルケミスト 審判の歯車・放送情報テレビ東京:4/3(金) 25:23〜テレビ愛知:4/3(金) 26:05〜テレビ大阪:4/3(金) 26:10〜AT-X:4/4(土) 23:0〜dアニメストア、ニコニコ動画、ビデオマーケット、ムービーフル、Google Play、Rakuten TV、ひかりTV、Amazon Prime Video、HAPPY!動画、TSUTAYA TV、J:COMオンデマンド、あにてれ、Paravi、U-NEXT、auスマートパスプレミアム、Huluで配信あり・作品情報・スタッフ原作:DMM GAMES世界観監修:イシイジロウ監督:渡部穏寛シリーズ構成・脚本:熊谷純キャラクターデザイン・総作画監督:中嶋敦子音楽:坂本英城音響監督:えびなやすのりアニメーション制作:オー・エル・エムコピーライト表記:©DMM GAMES/文豪とアルケミスト製作委員会・テレビ東京・キャスト芥川龍之介:諏訪部順一太宰治:中村悠一中原中也:柿原徹也島崎藤村:立花慎之介織田作之助:小野坂昌也徳田秋声:渡辺拓海坂口安吾:杉田智和萩原朔太郎:野島健児Twitter:@Anime_BunAlハッシュタグ:#文アニ #文アルOP:浦島坂田船「グッド・バイ」ED:南條愛乃「藪の中のジンテーゼ」「文豪とアルケミスト 〜審判ノ歯車〜」PVLISTENERS・放送情報MBS:4/3(金) 25:55〜TBS:4/3(金) 25:55〜BS-TBS:4/3(金) 26:30〜AT-X:4/7(火) 22:30〜、ほか・作品情報・スタッフ原案:1st PLACE原作:1st PLACE、スロウカーブ、Story Riders企画・プロデュース:スロウカーブ監督:安藤裕章ストーリー原案:じん、佐藤大、橋本太知シリーズ構成:佐藤大キャラクターデザイン:pomodorosaアニメーションキャラクターデザイン:鎌田晋平サブキャラクターデザイン・総作画監督:小泉初栄、高原修司メカニックデザイン:寺尾洋之色彩設計:末永絢子美術監督:谷岡善王撮影監督:柳田貴志CGI監修:川原智弘CGIディレクター:後藤泰輔3DCG:しいたけデジタル編集:武宮むつみ音響監督:小泉紀介音響効果:西村睦弘音響制作:dugout楽曲プロデュース:じん音楽:L!th!um音楽制作:DMM music、、清水聖太郎(EDWORD RECORDS)アニメーション制作:MAPPAコピーライト表記:©1st PLACE・スロウカーブ・Story Riders/LISTENERS製作委員会・キャストエコヲ・レック:村瀬歩ミュウ:高橋李依ニル:釘宮理恵ロズ:花澤香菜殿下:諏訪部順一リッチー:上村祐翔ライド:八代拓ジャニス:上田麗奈ロバート:銀河万丈ホール:下野紘キム:田中敦子ウェンディ:本名陽子リサ:ゆかなレオ・マーシャル:千葉繁アイン・ノイバウテン:大原さやかシュテュル・ノイバウテン:日笠陽子ツェンデ・ノイバウテン:黒沢ともよスエル・レック:佐藤利奈マッギィ:チョーサリー・シンプソン:島袋美由利トミー・ウォーカー:中村悠一エース元帥:大塚芳忠ビリン・ヴァレンタイン:水樹奈々ケヴィン・ヴァレンタイン:山寺宏一ジミ・ストーンフリー:福山潤Twitter:@listeners_PRハッシュタグ:#listeners_rockOP:ACCAMER「Into the blue’s」ED:ミュウ(CV:高橋李依)【4/3放送開始】『LISTENERS リスナーズ』本PV波よ聞いてくれ・放送情報MBS:4/3(金) 26:25〜TBS:4/3(金) 26:25〜dアニメストア:4/3(金) 26:55〜U-NEXT:4/3(金) 26:55〜アニメ放題:4/3(金) 26:55〜BS-TBS:4/3(金) 27:00〜HBC:4/5(日) 25:25〜AT-X:4/7(火) 23:00〜Amazon Prime Video、Netflix、ニコニコチャンネル、FOD、ひかりTV、dTV、クランクイン!ビデオ、DMM.com、GYAO!、MBS動画イズム、TVer、ビデオマーケット、music.jp、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、Hulu、スマートパスプレミアム、ビデオパス、ニコニコ生放送で配信あり・作品情報原作はアフタヌーン連載の漫画で、既刊7巻。監督は「劇場版 FAIRY TAIL-Dragon Cry-」の南川達馬。シリーズ構成は「仮面ライダーカブト」「スマイルプリキュア!」の米村正二。・スタッフ原作:沙村広明監督:南川達馬シリーズ構成:米村正二キャラクターデザイン:横田拓己音響監督:高橋剛音楽:岩元是色彩設計:野地弘納美術監督:坂上裕(ととにゃん)撮影監督:小池真由子編集:木村祥明アニメーション制作:サンライズコピーライト表記:©沙村広明・講談社/藻岩山ラジオ編成局・キャスト鼓田ミナレ:杉山里穂麻藤兼嗣:藤真秀南波瑞穂:石見舞菜香久連木克三:山路和弘茅代まどか:大原さやか甲本龍丞:石川界人中原忠也:矢野正明城華マキエ:能登麻美子宝田嘉樹:島田敏須賀光雄:浪川大輔沖進次:内山昂輝Twitter:@namiyo_officialハッシュタグ:#波よ聞いてくれOP:tacica「aranami」ED:遥海「Pride」TVアニメ『波よ聞いてくれ』第2弾PV〜ミナレコメンタリー版〜遊☆戯☆王SEVENS・放送情報テレビ東京系列:4/4(土) 7:30〜・作品情報・スタッフ原作:高橋和希監督:近藤信宏シリーズ構成:竹内利光デュエル構成:彦久保雅博キャラクターデザイン:只野和子、松下浩美音響監督:山本浩司アニメーション制作:ブリッジコピーライト表記:©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI・キャスト王道遊我:石橋陽彩ルーク:八代拓ガクト:花江夏樹ロミン:楠木ともりTwitter:@yugioh_animeハッシュタグ:#遊戯王 #SEVENS #yugioh #ラッシュデュエルED:佐伯ユウスケ「ナナナナナナナ」【公式】テレビアニメ「遊☆戯☆王SEVENS」PVメジャーセカンド 第2シリーズ「中学生編」・放送情報NHK Eテレ:4/4(土) 17:35〜バンダイチャンネル、dTV、dアニメストア、J:COMオンデマンド メガパック、ビデオパス、Hulu、U-NEXT、アニメ放題、Netflix、ひかりTV、auスマートパスプレミアム、みるプラス、Rakuten TV、アクトビラ、TSUTAYA TV、Google Play、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp、GYAO!ストア、ムービーフルPlus、HAPPY!動画、Amazon Prime Videoで配信あり・作品情報・スタッフ原作:満田拓也監督:渡辺歩シリーズ構成:土屋理敬脚本:古怒田健志、末永光代、山下憲一、井上亜樹子キャラクターデザイン:松元美季音響監督:亀山俊樹音楽:中川幸太郎アニメーション制作:オー・エル・エムコピーライト表記:©満田拓也・小学館/NHK・NEP・ShoPro・キャスト茂野大吾:藤原夏海佐倉睦子:花澤香菜仁科明:山下大輝相楽太鳳:佐倉綾音沢弥生:河瀬茉希椛島アニータ:村川梨衣藤井千里:上坂すみれ関鳥星蘭:高垣彩陽丹波広夢:杉田智和Twitter:@major2nd_tvハッシュタグ:#メジャーセカンドOP:家入レオ「Answer」ED:SHE’S「One」アニメ「メジャーセカンド」第2シリーズ PV第1弾【2020年4月4日(土)放送スタート!】 - YouTubeアルテ・放送情報TOKYO MX:4/4(土) 22:00〜FOD:4/4(土) 22:00〜【独占配信】BSフジ:4/6(月) 24:30〜読売テレビ:4/6(月) 26:59〜AT-X:4/10(金) 22:30〜、ほかJ:COMテレビ:4/14(火) 26:00〜・作品情報原作は月刊コミックゼノン連載の大久保圭によるマンガで、既刊12巻。監督・浜名孝行&シリーズ構成・吉田玲子のコンビは2020年1月〜3月放送の「魔術士オーフェンはぐれ旅」も手がけた。・スタッフ原作:大久保圭監督:浜名孝行シリーズ構成:吉田玲子設定考証:鈴木貴昭キャラクターデザイン・総作画監督:宮川智恵子サブキャラクターデザイン:宮地聡子プロップデザイン:岡戸智凱・岩畑剛一美術設定:吉原一輔美術監督:SCOTT MACDONALD美術:スタジオちゅーりっぷレイアウト監修:益田賢治色彩設計:舘 絵美子撮影監督:能代拓也特殊効果:福田直征編集:関一彦音響監督:えびなやすのり音響効果:川田清貴音響制作:グロービジョン音楽:伊藤ゴロー音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:Seven Arcs後援:イタリア大使館コピーライト表記:©大久保圭/コアミックス,アルテ製作委員会・キャストアルテ:小松未可子レオ:小西克幸アンジェロ:榎木淳弥ヴェロニカ:大原さやかダーチャ:安野希世乃ユーリ:鳥海浩輔カタリーナ:M・A・Oソフィア:田中理恵ダフネ:戸松遥Twitter:@arte_animationTVアニメ「アルテ」PV第3弾 2020年4月4日放送開始!乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…・放送情報Netflix:4/4(土) 24:00〜dアニメストア:4/4(土) 24:00〜TOKYO MX:4/4(土) 25:30〜BS11:4/4(土) 25:30〜MBS:4/4(土) 27:08〜AT-X:4/5(日) 24:00〜、ほかJ:COMテレビ:4/6(月) 26:00〜Amazon Prime Video、J:COMオンデマンド、ビデオパス、スマートパスプレミアム、みるプラス、AbemaTV、U-NEXT、アニメ放題、FOD、TVer、MBS 動画イズム、GYAO!、ひかりTV、バンダイチャンネル、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com、Rakuten TV、Google Play、クランクイン!ビデオ、HAPPY!動画、Paraviで配信あり・作品情報・スタッフ原作:山口悟キャラクター原案:ひだかなみ監督:井上圭介シリーズ構成:清水恵キャラクターデザイン:大島美和プロップデザイン:澤入祐樹美術監督:込山明日香色彩設計:重冨英里3Dディレクター:小笠原努撮影監督:衛藤英毅編集:瀧川三智(REAL-T)音響監督:亀山俊樹(grooove)音楽:田渕夏海、中村巴奈重、斎木達彦、櫻井美希、兼松衆音楽制作:日音音楽協力:ミリカ・ミュージックアニメーション制作:SILVER LINK.コピーライト表記:© 山口悟・一迅社/はめふら製作委員会・キャストカタリナ・クラエス:内田真礼ジオルド・スティアート:蒼井翔太ジオルド・スティアート(幼少期):瀬戸麻沙美キース・クラエス:柿原徹也キース・クラエス(幼少期):雨宮天アラン・スティアート:鈴木達央アラン・スティアート(幼少期):田村睦心ニコル・アスカルト:松岡禎丞ニコル・アスカルト(幼少期):M・A・Oメアリ・ハント:岡咲美保ソフィア・アスカルト:水瀬いのりマリア・キャンベル:早見沙織シリウス・ディーク:増田俊樹アン・シェリー:和氣あず未Twitter:@hamehuraハッシュタグ:#はめふら #hamehuraOP:angela「乙女のルートはひとつじゃない!」ED:蒼井翔太「BAD END」TV アニメ「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」第 4弾 PV/2020年4月4日(土)放送開始!ギャルと恐竜・放送情報TOKYO MX:4/4(土) 25:00〜BS11:4/4(土) 25:00〜配信:4/4(土) 25:00〜アニマックス:4/5(日) 23:30〜とちぎテレビ:4/8(水) 23:00〜北海道テレビ:4/9(木) 25:20〜AbemaTV、Amazon Prime Video、dアニメストア、Hulu、U-NEXT、FOD、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com、GYAO!ストア、GYAO!、dTV、Rakuten TV、クランクイン!ビデオ、バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、ボンボンTV、ボンボンアカデミー、いちなるTV、フル☆アニメTV、ふらっと動画、J:COMオンデマンド、ビデオパス、みるプラス、HAPPY☆動画アニメ、ひかりTV、YouTube、スマートパスプレミアム、TSUTAYA TV、アニマックスプレミアムVODで配信あり・作品情報原作は週刊ヤングマガジン連載のマンガで、既刊3巻。シリーズ構成・シリーズ監督は「ポプテピピック」の青木純(スペースネコカンパニー)。・スタッフ原作:森もり子・トミムラコタシリーズ構成・シリーズ監督:青木純(スペースネコカンパニー)音響監督:鐘江徹音響効果:小山恭正音響制作:グロービジョン音楽:吟(BUSTED ROSE)音楽制作:キングレコードプロデューサー:小荒井梨湖、米澤明チーフプロデューサー:須藤孝太郎、古川慎アニメーション制作:スペースネコカンパニー、神風動画実写シリーズ構成:須藤孝太郎実写製作:HALO製作:キングレコード・講談社コピーライト表記:©︎森もり子・トミムラコタ/講談社・キングレコード・キャスト・アニメ版楓:島袋美由利山田:夏吉ゆうこ先パイ:工藤夕希翔太:山下誠一郎・実写版楓:8467(やしろなな)Twitter:@galkyo_infoハッシュタグ:#ギャルと恐竜OP:恐竜フレンズ(楓(CV:島袋美由利) 山田(CV:夏吉ゆうこ) 先パイ(CV:工藤夕希) 翔太(CV:山下誠一郎))「恐竜あげみざわ☆」「ギャルと恐竜」アニメ版PV【4月4日(土)25時放送開始】「ギャルと恐竜」実写版PV【4月4日放送開始】イエスタデイをうたって・放送情報テレビ朝日:4/4(土) 25:30〜AbemaTV:4/4(土) 25:30〜dアニメストア:4/7(火) 12:00〜BS朝日:4/10(金) 23:30〜※配信限定エピソード(全6話)あり・作品情報・スタッフ原作:冬目景監督・シリーズ構成・脚本:藤原佳幸副監督:伊藤良太脚本:田中仁キャラクターデザイン・総作画監督:谷口淳一郎総作画監督:吉川真帆音楽監督:土屋雅紀美術監督:宇佐美哲也色彩設計:石黒けい撮影監督:斌邉文編集:平木大輔背景:スタジオイースターアニメーション制作:動画工房制作:DMM.futureworksコピーライト表記:©冬目景/集英社・イエスタデイをうたって製作委員会・キャスト魚住陸生:小林親弘野中晴:宮本侑芽森ノ目榀子:花澤香菜早川浪:花江夏樹Twitter:@anime_yesterdayハッシュタグ:#イエスタデイをうたってOP:ユアネス「籠の中に鳥」TVアニメ「イエスタデイをうたって」冒頭シーン特別公開!ロングトレイラー |4月4日(土)より放送開始!本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません(第二部)・放送情報ABC:4/4(土) 26:10〜dアニメストア:4/4(土) 26:40〜【最速配信】AT-X:4/7(火) 23:30〜、ほかTOKYO MX:4/8(水) 22:00〜WOWOW:4/8(水) 24:30〜BSフジ:4/9(木) 24:00〜WOWOWメンバーズオンデマンド、Paravi、U-NEXT、アニメ放題、AbemaTV、Amazon Prime Video、Netflix、J:COMオンデマンド、ビデオパス、auスマートパスプレミアム、みるプラス、ひかりTV、FOD、GYAO!、バンダイチャンネル、Hulu、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、ビデオマーケット、DMM.com、TSUTAYA TV、クランクイン!ビデオで配信あり・作品情報・スタッフ原作:香月美夜原作イラスト:椎名優監督:本郷みつる副監督:川崎芳樹シリーズ構成:國澤真理子キャラクターデザイン:柳田義明、海谷敏久総作画監督:柳田義明、海谷敏久、遠藤江美子プロップデザイン:ヒラタリョウ美術監督:木下了香美術設定:天田俊貴色彩設計:一瀬美代子撮影監督:北村直樹編集:長坂智樹音響監督:渡辺淳音響効果:倉橋裕宗音響制作:JTB Next Creation音楽:未知瑠音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:亜細亜堂プロデュース:ジェンココピーライト表記:©香月美夜・TOブックス/本好きの下剋上製作委員会・キャストマイン:井口裕香フェルディナンド:速水奨トゥーリ:中島愛エーファ:折笠富美子ギュンター:小山剛志ルッツ:田村睦心ベンノ:子安武人オットー:日野聡マルク:前野智昭フリーダ:内田彩ギル:三瓶由布子フラン:狩野翔デリア:都丸ちよTwitter:@anime_bookloveハッシュタグ:#本好きの下剋上OP:諸星すみれ「つむじかぜ」TVアニメ『本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません』第二部 本PVデジモンアドベンチャー:・放送情報フジテレビ系列:4/5(日) 9:00〜・作品情報西暦2020年、首都圏を中心に大規模なネットワーク障害が発生した。渋谷へ出かけた母と妹のヒカリが止まらなくなった電車に乗っていたため、サマーキャンプの準備で家に残っていた太一は駅のホームへと向かうが、その瞬間、不思議な現象が起き、デジタルワールドへと飛ばされてしまう。太一たち「選ばれし子供たち」は、パートナーとなるデジモンと出会い、未知なる“アドベンチャー”に立ち向かう。「デジモン」シリーズの第1作として1999年から放送された「デジモンアドベンチャー」のリメイク作。「デジモンアドベンチャー」は、2000年放送の続編「デジモンアドベンチャー02」の中で3年後と将来が描かれて完結したのち、「デジモンアドベンチャーtri.」「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」が劇場公開されているが、本作は設定が現代(西暦2020年)に変更され、完全に新たな物語として生まれ変わる。シリーズディレクターは「魔法つかいプリキュア!」の三塚雅人。シリーズ構成は「ポケットモンスター」シリーズや「イナズマイレブン」シリーズ、「バトルスピリッツ」シリーズ、「ダンボール戦機」シリーズなどキッズアニメを多数手がけてきた冨岡淳広。キャラクターデザインは1999年の作品と同じく中鶴勝祥が担当。キャストは「選ばれし子供たち」は総入れ替えだが、デジモン役はテイルモンを除き当時のキャストが続投する。ナレーターはシリーズ3作目「デジモンテイマーズ」でギルモン役とナレーターを担当した野沢雅子。・スタッフ原案:本郷あきよしシリーズディレクター:三塚雅人シリーズ構成:冨岡淳広キャラクターデザイン:中鶴勝祥総作画監督:浅沼昭弘美術監督:木下了香美術設定:天田俊貴色彩設計:竹澤聡音楽:佐橋俊彦プロデューサー:江花松樹(フジテレビ)、佐川直子(読売広告社)、櫻田博之、高見暁制作:フジテレビ・読売広告社・東映アニメーションコピーライト表記:© 本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション・キャスト八神太一:三瓶由布子石田ヤマト:浪川大輔武之内空:白石涼子泉光子郎:小林由美子太刀川ミミ:高野麻里佳城戸丈:草尾毅高石タケル:潘めぐみ八神ヒカリ:和多田美咲アグモン:坂本千夏ガブモン:山口眞弓ピヨモン:重松花鳥テントモン:櫻井孝宏パルモン:山田きのこゴマモン:竹内順子パタモン:松本美和テイルモン:園崎未恵ナレーション:野沢雅子Twitter:@digimon_tvハッシュタグ:#デジモン #DigimonOP:谷本貴義「未確認飛行船」ED:藤川千愛「悔しさは種」キャスト解禁!「デジモンアドベンチャー:」PV第3弾トミカ絆合体 アースグランナー・放送情報テレビ東京:4/5(日) 9:30〜テレビ大阪:4/5(日) 9:30〜テレビ愛知:4/5(日) 9:30〜テレビ北海道:4/5(日) 9:30〜テレビせとうち:4/5(日) 9:30〜TVQ九州放送:4/5(日) 9:30〜・作品情報トミカ50周年記念作品。監督は「祝福のカンパネラ」「俺たちに翼はない」「妖怪ウォッチ」のウシロシンジ。シリーズ構成は「ネオアンジェリーク Abyss」「小林さんちのメイドラゴン」「私に天使が舞い降りた!」の山田由香。・スタッフ原作:タカラトミー監督:ウシロシンジシリーズ構成:山田由香キャラクターデザイン:井ノ上ユウ子音楽:朝倉紀行音響監督:えびなやすのりアニメーション制作:OLMコピーライト表記:© TOMY/アースグランナー・テレビ大阪・キャスト駆動ライガ:石上静香駆動クウガ:桜井春名ガオグランナーレオ:檜山修之ガオグランナーイーグル:日野聡マッハゴウ:福山潤Twitter:@earthgrannerハッシュタグ:#アースグランナーOP:オーイシマサヨシ「世界が君を必要とする時が来たんだ」トミカ新作アニメ「トミカ絆合体アースグランナー」 第2弾PVミュークルドリーミー・放送情報テレビ東京系列:4/5(日) 10:30〜U-NEXT:4/5(日) 12:00〜【最速配信】アニメ放題:4/5(日) 12:00〜【最速配信】ミレール(公式配信):4/10(金) 12:00〜・作品情報・スタッフ原作・著作:サンリオ監督:桜井弘明シリーズ構成:金杉弘子キャラクターデザイン:古木舞アニメーション制作:J.C.STAFF企画協力:今千秋アニメーションプロデューサー:松倉友二コピーライト表記:©2017,2020 SANRIO CO.,LTD. ミュークルドリーミー製作委員会・テレビ東京・キャストみゅー:豊崎愛生ぺこ:久保ユリカすう:金元寿子日向ゆめ:村上奈津実月島まいら:伊藤彩沙今井ことこ:幸村恵理南川朝陽:小林裕介ゆに:釘宮理恵つぎ:久野美咲はぎ:藤原夏海お空の上の女王さま:井上喜久子杉山遼仁:小越勇輝沢村百合:市ノ瀬加那緑野わかば:広瀬ゆうき赤名かえで:真野あゆみ白石はな:貫井柚佳Twitter:@mewkle_aハッシュタグ:#mewkle #みゅーちゃんOP:澤田真里愛「ミライくるくるユメくるる!」ED:澤田真里愛「トキメキコレクター」TVアニメ『ミュークルドリーミー』PV第1弾もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ・放送情報NHK Eテレ:4/5(日) 19:00〜アニメ放題、dアニメストア、ひかりTV、NHKこどもパーク(Amazon Prime Videoチャンネル)、FOD、J:COMオンデマンド、Netflix、U-NEXT、バンダイチャンネル、Hulu、Google play、ビデオマーケットで配信あり・作品情報「いたずらの王者」になることを目指すゾロリは、弟子のイシシ、ノシシを連れていたずら修行の旅をしている。行く先々でのいたずらは失敗続きだが、ゾロリはくじけず、ピンチをひらめきと発明で切り抜けていく。・スタッフ原作:原ゆたか監督:緒方隆秀ストーリー監修:藤森雅也シリーズ構成:冨岡淳広キャラクターデザイン:船越英之音楽:田中公平アニメーション制作:BNピクチャーズ・亜細亜堂制作・著作:「もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ」製作委員会コピーライト表記:©原ゆたか/ポプラ社・BNP・NEP・キャストゾロリ:山寺宏一イシシ:愛河里花子ノシシ:くまいもとこビート:梶裕貴Twitter:@zororizzOP:ゾロリ(CV:山寺宏一)「もっと!もっと!かいけつゾロリ」ED:ONEPIXCEL「シャラララ」継つぐもも・放送情報AT-X:4/5(日) 21:30〜ほかTOKYO MX:4/5(日) 22:00〜BSフジ:4/7(火) 24:00〜中京テレビ:4/11(土) 25:59〜・作品情報原作は「月刊アクション」連載中の浜田よしかづによるマンガで、既刊24巻。アニメ第1期が2017年4月〜6月に放送された。監督・シリーズ構成は第1期に引き続き倉谷涼一が担当。・スタッフ原作:浜田よしかづ監督・シリーズ構成:倉谷涼一キャラクターデザイン・総作画監督:中原清隆総作画監督:桜井正明お色気アニメーター:安田好孝美術監督:坂上裕文(ととにゃん)美術設定:前田みつき(ととにゃん)色彩設計:古川篤史CGIチーフ:菅友彦(アニミックス)撮影監督:國重元宏編集:宇都宮正記音響監督:郷文裕貴音楽:高梨康治アニメーション制作:ゼロジーコピーライト表記:©浜田よしかづ/双葉社・「継つぐもも」製作委員会・キャスト加賀見かずや:三瓶由布子桐葉:大空直美くくり:久保ユリカ黒耀:松井恵理子近石ちさと:芝崎典子皇すなお:大地葉虎鉄:大久保瑠美金山たぐり:M・A・O安次峰あきと:坂田将吾安次峰あるみ:杉山里穂美鷹みまね:内田愛美八津川やすき:菊池幸利あざみ:大野柚布子獏楽:湯浅かえで響華:徳井青空Twitter:@tsugumomo_animeハッシュタグ:#つぐももOP:A応P「風吹けば月夜の果てに」ED:東城陽奏「春、奏で」継つぐもも第1弾PV <2020年4月放送開始!>アイドリッシュセブン Second BEAT!・放送情報TOKYO MX:4/5(日) 22:30〜KBS京都:4/5(日) 22:30〜(第2回以降は23:00〜)サンテレビ:4/5(日) 25:30〜(第2回以降は24:30〜)BS11:4/7(火) 24:00〜テレビ愛知:4/7(火) 26:35〜テレビ北海道:4/7(火) 26:35〜TVQ九州放送:4/8(水) 26:35〜※初回放送は一挙2話放送・作品情報原作はスマートフォン向けゲームアプリで、2018年冬にアニメ第1期が放送された。放送に先駆けて、2020年1月から第1話「新しい扉」が先行配信されている。【公式】『アイドリッシュセブン Second BEAT!』第1話 「新しい扉」 - YouTubeスタッフ・キャストは第1期と共通で、監督は「シャングリ・ラ」の別所誠人。シリーズ構成は「枕男子」の関根アユミ。・スタッフ原作:バンダイナムコオンライン/都志見文太監督:別所誠人シリーズ構成:関根アユミスーパーバイザー:あおきえいキャラクター原案:種村有菜アニメーションキャラクターデザイン:深川可純総作画監督:猪股雅美美術監督:葛琳色彩設計:篠原真理子2Dデザイン:盒鏡饗澄FUETE)撮影監督:津田涼介CGディレクター:ヨシダ.ミキ3Dワークス:井口光隆編集:右山章太音響監督:濱野高年音楽:加藤達也音楽制作:ランティスアニメーション制作:TROYCA(トロイカ)製作:アイナナ製作委員会コピーライト表記:©BNOI/アイナナ製作委員会・キャスト・IDOLiSH7和泉一織:増田俊樹二階堂大和:白井悠介和泉三月:代永翼四葉環:KENN逢坂壮五:阿部敦六弥ナギ:江口拓也七瀬陸:小野賢章・TRIGGER八乙女楽:羽多野渉九条天:斉藤壮馬十龍之介:佐藤拓也・Re:vale百:保志総一朗千:立花慎之介小鳥遊音晴:千葉進歩大神万理:興津和幸小鳥遊紡:佐藤聡美八乙女宗助:小西克幸姉鷺カオル:川原慶久岡崎凛人:古川慎Twitter:@id7_animeハッシュタグ:#アニナナ4月5日放送!「アイドリッシュセブンSecond BEAT!」番宣CMグレイプニル・放送情報TOKYO MX:4/5(日) 23:30〜サンテレビ:4/5(日) 23:30〜KBS京都:4/5(日) 23:30〜BS11:4/5(日) 23:30〜AT-X:4/7(火) 21:30〜、ほか・作品情報原作はヤンマガサード連載のマンガで、既刊7巻。監督は「暁のヨナ」「魔法少女なんてもういいですから。」「鬼灯の冷徹(第弐期)」の米田和弘。シリーズ構成は「SKET DANCE」「暁のヨナ」「エガオノダイカ」の猪爪慎一。・スタッフ原作:武田すん監督:米田和弘シリーズ構成:猪爪慎一キャラクターデザイン:岸田隆宏総作画監督:今岡律之、牧孝雄美術監督・美術設定:岡本有香色彩設計:坂上康治撮影監督:浅黄康裕3DCGI:江田恵一編集:坂本久美子音響監督:長崎行男音楽:佐高陵平アニメーション制作:PINE JAMコピーライト表記:©武田すん・講談社/グレイプニル製作委員会・キャスト加賀谷修一:花江夏樹青木紅愛:東山奈央青木江麗奈:花澤香菜宇宙人:櫻井孝宏三船奈々:伊藤美来虻川:長谷川芳明氷川:石上静香三部忠則:安元洋貴吉岡千尋:市ノ瀬加那池内:千葉翔也スバル:大地葉Twitter:@gleipnir_animeハッシュタグ:#グレイプニルOP:H-el-ical//「Altern-ate-」ED:Mili「雨と体液と匂い」TVアニメ「グレイプニル」第二弾PV社長、バトルの時間です!・放送情報AT-X:4/5(日) 23:30〜、ほかAbemaTV:4/5(日) 24:00〜【最速配信】TOKYO MX:4/5(日) 24:30〜KBS京都:4/5(日) 24:45〜サンテレビ:4/5(日) 25:00〜BS日テレ:4/6(月) 24:00〜テレビ愛知:4/8(水) 26:05〜dアニメストア、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、ひかりTV、GYAO!、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、ビデオパス、アニメ放題、U-NEXT、Amazon Prime Video、Rakuten TV、DMM.com 、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン!ビデオ、ムービーフルplusで配信あり・作品情報原作は同名のスマートフォン向け異世界シミュレーションRPG。メディアミックスで、「乃木坂春香の秘密」「乃木坂明日夏の秘密」の五十嵐雄策による小説版「社長、バトルの時間です!〜キボウカンパニーのとある1日〜」が電撃文庫MAGAZINEで連載されているほか、「いきのこれ!社畜ちゃん」作画担当・結うき。による「シャチバト!〜社長、バトルの時間です〜」が少年エースplusで連載されていて、Twitterではモルダウ(スメタナ)による「『シャチバト』1ページ漫画〜キャラ紹介編〜」「しゃちぽに!〜社畜でポンコツな私の日常〜」が連載されている。監督は「ひとりぼっちの○○生活」助監督・「はるかなレシーブ」特技監督の池下博紀。シリーズ構成・脚本は「幼女戦記」「慎重勇者」の猪原健太。・スタッフ原作:KADOKAWA・でらゲー・PREAPP PARTNERS監督:池下博紀シリーズ構成・脚本:猪原健太キャラクターデザイン・総作画監督:渡邊敬介衣装デザイン:後藤望総作画監督:齋藤温子モンスターデザイン:有澤寛キーアニメーター:松尾信之総動画監修:盒驚量色彩設計:高木雅人美術設定:池田勉(スタジオちゅーりっぷ)美術監督:瀬川孟彦(スタジオちゅーりっぷ)背景:スタジオちゅーりっぷプロップデザイン:水村良男3Dディレクター:向純平撮影監督:小野寺正明編集:柳圭介音響監督:伊藤巧(HALF H・P STUDIO)音響効果:北方将実(フィズサウンドクリエイション)音響制作: HALF H・P STUDIO音楽:橋本由香利音楽制作:日本コロムビアアニメーション制作:C2C製作:「シャチバト!」製作委員会コピーライト表記:©KADOKAWA・でらゲー・PREAPP PARTNERS/「シャチバト!」製作委員会・キャストミナト:堀江瞬ユトリア:市ノ瀬加那アカリ:和氣あず未マコト:青山吉能ガイド:堀江由衣ライバー:八代拓ヴァル美:上坂すみれスバル:茜屋日海夏Twitter:@schbt_animeハッシュタグ:#シャチバトOP:和氣あず未「Hurry Love」ED:ユトリア(CV:市ノ瀬加那)「おやすみ」TVアニメ「社長、バトルの時間です!」PV第2弾キングダム 第3シリーズ・放送情報NHK総合:4/5(日) 24:15〜・作品情報秦は軍事的に重要な拠点である山陽の攻略に成功し、中華統一に一歩近づいた。この状況に対し、趙の軍師・李牧は楚の宰相・春申君を総大将とした六国による合従軍を興し、秦への侵攻を開始した。原作は週刊ヤングジャンプ連載で、累計4700万部超えという人気作品。既刊57巻。2019年4月には信役・山崎賢人、嬴政役・吉沢亮、河了貂役・橋本環奈、王騎役・大沢たかおらのキャスティングで実写映画化された。アニメは、第1シリーズが2012年6月から全38話、第2シリーズが2013年6月から全39話放送されていて、約7年ぶりの新シリーズ放送となる。第2シリーズから期間が空いたため、スタッフは入れ替わっている。監督は「家庭教師ヒットマンREBORN!」「極黒のブリュンヒルデ」「放課後さいころ倶楽部」の今泉賢一。シリーズ構成は「バッカーノ!」「デュラララ!!」「ゴールデンカムイ」の高木登。・スタッフ原作・監修:原泰久監督:今泉賢一シリーズ構成:高木登キャラクターデザイン:阿部恒美術監督:東潤一色彩設計:阿部みゆき撮影監督:野上大地編集:柳圭介音楽:澤野弘之/KOHTA YAMAMOTO音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ音響監督:小泉紀介音響制作:神南スタジオアニメーション制作:ぴえろ/スタジオ サインポストコピーライト表記:©原泰久/集英社・キングダム製作委員会・キャスト信:森田成一嬴政:福山潤河了貂:釘宮理恵呂不韋:玄田哲章昌平君:諏訪部順一昌文君:仲野裕桓騎:伊藤健太郎蒙武:楠大典張唐:浦山迅騰:加藤亮夫麃公:斎藤志郎王翦:堀内賢雄蒙驁:伊藤和晃王賁:細谷佳正蒙恬:野島裕史李牧:森川智之春申君:内田夕夜汗明:田中美央オルド:木下浩之呉鳳明:浪川大輔成恢:鳥海浩輔媧燐:田中敦子項翼:鈴木達央白麗:上村祐翔Twitter:@kingdom_animePRハッシュタグ:#キングダムOP:BiSH「TOMORROW」ED:waterweed「Deep inside」四月一日さん家と・放送情報テレビ東京:4/5(日) 25:35〜テレビ大阪:4/8(水) 25:28〜・作品情報・スタッフ企画・構成:酒井健作脚本:岩崎う大(かもめんたる)、熊本浩武、竹村武司、土屋亮一(シベリア少女鉄道)、鳥山フキ(ワワフラミンゴ)、堀雅人、森田哲矢(さらば青春の光)スタイリスト:伊賀大介プロデューサー:五箇公貴(テレビ東京)、赤木央哉(テレビ東京)、赤津慧(ハロー)、向井達矢(ラインバック)制作:テレビ東京、ハロー制作協力:ラインバック製作著作:「四月一日さん家と」製作委員会・キャスト四月一日一花:ときのそら四月一日二葉:猿楽町双葉四月一日三樹:響木アオ白鳥生子:物述有栖大森かなこ:天神子兎音若木春:夏色まつり山村しのぶ:大空スバル雨夜瑠美:朝ノ瑠璃Twitter:@watanukisanchiハッシュタグ:#四月一日さん家とOP:ジ・エイプリルフールズ白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE・放送情報AT-X:4/6(月) 22:00〜TOKYO MX:4/6(月) 22:30〜dアニメストア:4/6(月) 22:30〜【最速配信】BS11:4/6(月) 23:00〜MBS:4/7(火) 26:30〜大分朝日放送:4/8(水) 25:20〜とちぎテレビ:4/9(木) 23:00〜東日本放送:4/9(木) 25:56〜九州朝日放送:4/10(金) 26:13〜(第2話以降は26:18〜)北海道テレビ放送:4/14(火) 25:20〜RSK山陽放送:4/17(金) 25:55〜静岡放送:4/21(火) 26:24〜J:COMオンデマンド、ビデオパス、スマートパスプレミアム、AbemaTV、U-NEXT、ひかりTV、Hulu、バンダイチャンネル、FOD、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、MBS動画イズム、TVer、GYAO!で配信あり・作品情報原作はスマートフォンアプリ「白猫プロジェクト」のうち、ゲーム本編より前の時間軸を描いたイベント「ゼロ・クロニクル 〜はじまりの罪〜」。監督・脚本は「CHAOD;CHILD」「異世界食堂」「川柳少女」の神保昌登。・スタッフ原作:コロプラ監督・脚本:神保昌登企画:浅井大樹スーパーバイザー:角田亮二(コロプラ)キャラクターデザイン:奥田陽介音楽:岩崎琢アニメーション制作:project No.9コピーライト表記:© COLOPL/Shironeko Animation Project・キャスト闇の王子:梶裕貴光の王アイリス:堀江由衣ファイオス:バトリ勝悟シーマ:中村ちせテオ:岩端卓也アランティア:松井謙典ヴァルアス:三浦勝之グローザ:渚兎奈スキアーズ:宮崎敦吉アデル:高梨謙吾闇の王:赤城進バール:飯塚昭三Twitter:@anime_wcatpjハッシュタグ:#アニメ白猫 #白猫 #ゼロクロOP:西川貴教+ASCAED:安田レイTVアニメ『白猫プロジェクトZERO CHRONICLE』第2弾ティザーPV邪神ちゃんドロップキック’(ダッシュ)・放送情報Amazon Prime Video:4/6(月) 22:15ごろ〜【独占・全話一挙配信】AT-X:4/6(月) 22:30〜群馬テレビ:4/6(月) 24:30〜とちぎテレビ:4/6(月) 24:30〜TOKYO MX:4/6(月) 25:15〜サンテレビ:4/6(月) 25:30〜BSフジ:4/7(火) 24:30〜北海道文化放送:4/7(火) 25:50〜チバテレビ:4/8(水) 25:00〜テレビ山口:4/10(金) 25:55〜西日本放送:4/12(日) 26:00〜テレビ長崎:5月〜・作品情報原作はCOMICメテオ連載の漫画で、最新14巻が2020年4月9日発売。さらに、15巻が6月発売予定。アニメ第1期放送後、Blu-ray・DVDが2000枚売れたら2期制作決定と宣言があり、本当に制作が決まった。第1期監督の佐藤光が総監督となり、監督は第3話演出・絵コンテの矢野孝典が務める。シリーズ構成は第1期に引き続き筆安一幸。・スタッフ原作:ユキヲ製作総指揮:夏目公一朗総監督:佐藤光監督:矢野孝典シリーズ構成:筆安一幸脚本:筆安一幸、村上桃子キャラクターデザイン・総作画監督:古賀誠色彩設計:野口幸恵音楽:栗原悠希、神馬譲音響監督:今泉雄一音響制作:エスタ―セブンアニメーション制作:ノーマッドコピーライト表記:©ユキヲ・COMICメテオ/邪神ちゃんドロップキック製作委員会・キャスト邪神ちゃん:鈴木愛奈花園ゆりね:大森日雅メデューサ:久保田未夢ミノス:小見川千明ぺこら:小坂井祐莉絵ぽぽろん:佐々木李子ペルセポネ2世:飯田里穂橘芽依:原奈津子遊佐:荒浪和沙氷ちゃん(浩二):寺田御子ぴの:山田麻莉奈キョンキョン:山下七海ランラン:田中美海ベート:M・A・O悪魔A:遊佐浩二Twitter:@jashinchan_PJハッシュタグ:#邪神ちゃんドロップキック #jcdkOP:halca「時としてバイオレンス」ED:ZAMB「Love Satisfaction」【4月新番】邪神ちゃんドロップキック’(ダッシュ)PVぽっこりーず・放送情報BS日テレ:4/6(月) 23:29〜ABC:4/7(火) 26:34〜テレビ愛知:4/11(土) 27:50〜(「キャラ@声部」内)※1年間放送・作品情報・スタッフアニメーション制作:勝鬨スタジオコピーライト表記:© ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス/チームぽっこりーず・キャストぱつひこ:森川智之ハム:葉山翔太パンダちゃん:降幡愛おやかん様:松本梨香カンガルー氏:岩崎諒太シロちゃん:小原莉子においさん:逢来りんニワトリ:シークレットTwitter:@Go_Poccoliesハッシュタグ:#ぽっこりーずプリンセスコネクト!Re:Dive・放送情報TOKYO MX:4/6(月) 24:30〜BS11:4/6(月) 24:30〜サンテレビ:4/6(月) 24:30〜KBS京都:4/6(月) 24:30〜テレビ北海道:4/6(月) 25:30〜TVQ九州放送:4/6(月) 26:00〜テレビ愛知:4/6(月) 26:05〜WOWOW:4/8(水) 24:00〜・作品情報・スタッフ原作:Cygames監督・シリーズ構成:金崎貴臣助監督:春藤佳奈キャラクターデザイン:栗田聡美、楊烈駿、野田康行音楽:イマジンアニメーション制作:CygamesPicturesコピーライト表記:© アニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive」製作委員会・キャストぺコリーヌ:M・A・Oコッコロ:伊藤美来キャル:立花理香ユウキ:阿部敦Twitter:@priconne_animeハッシュタグ:#アニメプリコネ #プリコネRアニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive」第1弾PVあの世のすべては、おばけぐみっ!・放送情報チバテレビ:4/6(月) 25:00〜(「トピックメーカー」内)・作品情報・スタッフ原作:天川亜美瑠制作:ステラプロモーションコピーライト表記:©『われしょ!』プロジェクト・キャストラクル:坂下由真のの:一護大福れいこ:おせかおりおとね:天野いつか先生:湯浅里美猫又娘:高田翔桜莉リーダー唐傘:柴田三穂紅蓮の提灯:おせかおり冷酷の朧車:七崎まな美食器の子分 湯呑:Pucka Star食器の子分 急須:鈴木香織食器の子分 茶碗:音無未來ちよめ:森田恵美香ミズキ:島崎満月すねこ:大津澄怜まなこ:ゆずちカエル:一護大福先生の正体の生徒:鈴木由美校長(花子さん):寺田悠乃雲外鏡:小眇靈Twitter:@eifamiハッシュタグ:#あの世のすべてはおばけぐみOP:ZIPANG「忍」ED:sanaco「Minerva」TVアニメ『あの世のすべては、おばけぐみっ!』キャラ紹介PVフルーツバスケット・放送情報テレビ東京:4/6(月) 25:30〜テレビ愛知:4/6(月) 25:30〜テレビ大阪:4/6(月) 26:05〜あにてれ:4/7(火) 12:00〜【最速配信】dTV:4/7(火) 12:00〜【最速配信】dアニメストア:4/7(火) 12:00〜【最速配信】AT-X:4/9(木) 21:30〜、ほかTSUTAYA TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、DMM.com、ミレール、Rakuten TV、ムービーフル、HAPPY!動画、Google Play、ニコニコチャンネル、クランクイン!ビデオ、J:COMオンデマンド、Paravi、Hulu、バンダイチャンネル、ひかりTVNetflix、Amazon Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、J:COMオンデマンドメガパック、ビデオパス、みるプラス、auスマートパスプレミアムでも配信あり・作品情報・スタッフ原作・総監修:高屋奈月監督:井端義秀シリーズ構成:岸本卓キャラクターデザイン:進藤優美術監督:神山瑶子色彩設計:菅原美佳撮影監督:設楽希編集:肥田文音響監督:明田川仁音楽:横山克音楽制作:トムス・ミュージックアニメーション制作:トムス・エンタテインメント製作:フルーツバスケット製作委員会コピーライト表記:©高屋奈月・白泉社/フルーツバスケット製作委員会・キャスト本田透:石見舞菜香草摩由希:島信長草摩夾:内田雄馬草摩紫呉:中村悠一草摩楽羅:釘宮理恵草摩紅葉:潘めぐみ草摩潑春:古川慎草摩はとり:興津和幸草摩綾女:櫻井孝宏草摩杞紗:上田麗奈草摩燈路:大地葉草摩利津:河西健吾草摩依鈴:豊崎愛生草摩慊人:坂本真綾草摩藉真:森川智之魚谷ありさ:種敦美花島咲:佐藤聡美本田今日子:沢城みゆき真鍋翔:江口拓也倉伎真知:加隈亜衣Twitter:@fruba_pr/ハッシュタグ:#フルーツバスケットOP:AmPm feat. みゆな「プリズム」ED:THE CHARM PARK「ad meliora」TVアニメ「フルーツバスケット」2nd season / 本PVシャドウバース・放送情報テレビ東京:4/7(火) 17:55〜テレビ大阪:4/7(火) 17:55〜テレビ愛知:4/7(火) 17:55〜テレビ北海道:4/7(火) 17:55〜テレビせとうち:4/7(火) 17:55〜TVQ九州放送:4/7(火) 17:55〜・作品情報2016年から展開されているオンライントレーディングカードゲームが満を持してのアニメ化。監督は「ハヤテのごとく!」「SKET DANCE」「ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション」「中間管理録トネガワ」の川口敬一郎。シリーズ構成は磯崎輪太郎と「荒川アンダー ザ ブリッジ」「ノラガミ」「フレームアームズ・ガール」の赤尾でこ。・スタッフ監督:川口敬一郎シリーズ構成:磯崎輪太郎、赤尾でこキャラクター原案:ぽんず、久方綜司キャラクターデザイン:原田大基サブキャラクターデザイン:新田靖成フォロワーデザインチーフ:北川大輔バトルコンセプトデザイン:長屋誠志郎プロップデザイン:岩永悦宜色彩設計:佐藤直子、品地奈々絵美術監督:根本邦明美術設定:須江信人、多田周平特殊効果:チーム・タニグチモニターグラフィックス:flapper33DCGディレクター:神谷貴浩(アイラ・ラボラトリ)、大嶋慎介(DEEN digital)撮影監督:浅川茂輝編集:平木大輔音響監督:飯田里樹音楽:池頼広音響制作:ソニルードアニメーション制作:ZEXCSコピーライト表記:© アニメ「シャドウバース」製作委員会・テレビ東京・キャスト竜ケ崎ヒイロ:梶原岳人夜那月ルシア:榎木淳弥天宮ミモリ:本渡楓進藤カズキ:田谷隼伊集院カイ:種敦美黒羽アリス:小倉唯マウラ・アベラルド:井口祐一Twitter:@shadowverse_anmハッシュタグ:#アニシャド #シャドウバースアニメ「シャドウバース」第2弾PV放課後ていぼう日誌・放送情報AT-X:4/7(火) 22:00〜、ほかdアニメストア:4/7(火) 24:00〜【最速配信】TOKYO MX:4/7(火) 24:30〜MBS:4/7(火) 27:00〜BS11:4/8(水) 24:00〜RKK熊本放送:4/10(金) 25:55〜AbemaTV、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、ひかりTV、GYAO!、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、ビデオパス、アニメ放題、U-NEXT、Amazon、MBS動画イズム、TVer、Rakuten TV、DMM.com、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン!ビデオ、ムービーフルplusで配信あり・作品情報・スタッフ原作:小坂泰之監督:大隈孝晴シリーズ構成:志茂文彦キャラクターデザイン:熊谷勝弘釣具プロップデザイン:小倉寛之プロップデザイン:永田杏子総作画監督:熊谷勝弘、曾我篤史、市原圭子美術監督:坂下裕太美術設定:東潤一美術:スタジオイースター色彩設計:真壁源太撮影監督:斌邉文編集:小野寺絵美音響監督:高寺たけし音楽:櫻井美希音楽制作:フライングドッグアニメーション制作:動画工房製作:海野高校ていぼう部コピーライト表記:©小坂泰之(秋田書店)/海野高校ていぼう部・キャスト鶴木陽渚:高尾奏音帆高夏海:川井田夏海黒岩悠希:篠原侑大野真:明坂聡美Twitter:@teibo_buハッシュタグ:#teiboOP:海野高校ていぼう部(鶴木陽渚(CV高尾奏音)、帆高夏海(CV:川井田夏海)、黒岩悠希(CV:篠原 侑)、大野真(CV:明坂聡美))「SEA HORIZON」ED:海野高校ていぼう部(鶴木陽渚(CV高尾奏音)、帆高夏海(CV:川井田夏海)、黒岩悠希(CV:篠原 侑)、大野真(CV:明坂聡美))「釣りの世界へ」TVアニメ「放課後ていぼう日誌」PV第2弾ガンダムビルドダイバーズRe:RISE 2nd Season・放送情報ガンダムチャンネル:4/9(木) 21:00〜【最速配信】U-NEXT:4/9(木) 21:00〜【最速配信】アニメ放題:4/9(木) 21:00〜【最速配信】dアニメストア:4/9(木) 21:00〜【最速配信】BS11:4/11(土) 19:00〜TOKYO MX:4/28(火) 22:29〜ビデオパス、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド メガパック、みるプラスで配信あり・作品情報・スタッフ企画:サンライズ原作:矢立肇、富野由悠季監督:綿田慎也シリーズ構成:むとうやすゆきキャラクターデザイン原案:ハラカズヒロキャラクターデザイン:戸井田珠里メカニックデザイン:大河原邦男、海老川兼武、阿久津潤一、石垣純哉、形部一平、島田フミカネ、寺岡賢司、寺島慎也、森木靖泰、柳瀬敬之、鷲尾直広アクション監督:大張正己チーフメカアニメーター:久壽米木信弥、宇田早輝子美術:スタジオなや音楽:木村秀彬企画協力:BANDAI SPIRITS ホビー事業部制作協力:ADKマーケティング・ソリューションズ制作:SUNRISE BEYOND製作:サンライズ・創通コピーライト表記:©創通・サンライズ・テレビ東京・キャストヒロト:小林千晃カザミ:水中雅章メイ:渕上舞パルヴィーズ:南真由フレディ:加隈亜衣イヴ:水瀬いのりムカイ・ヒナタ:若山詩音Twitter:@gundambdハッシュタグ:#g_bdOP:PENGUIN RESEARCH「HATENA」ED:スピラ・スピカ「Twinkle」富豪刑事 Balance:UNLIMITED・放送情報岩手めんこいテレビ:4/9(木) 24:55〜さくらんぼテレビジョン:4/9(木) 24:55〜福島テレビ:4/9(木) 24:55〜サガテレビ:4/9(木) 24:55〜フジテレビ:4/9(木) 25:10〜(第2話以降は24:55〜)テレビ愛媛:4/9(木) 25:15〜秋田テレビ:4/9(木) 25:20〜長野放送:4/9(木) 25:30〜テレビ静岡:4/9(木) 25:35〜新潟総合テレビ:4/9(木) 25:45〜テレビ熊本:4/9(木) 25:45〜仙台放送:4/9(木) 25:55〜テレビ新広島:4/9(木) 25:55〜テレビ西日本:4/9(木) 25:55〜鹿児島テレビ:4/9(木) 26:00〜東海テレビ:4/9(木) 26:10〜関西テレビ:4/9(木) 26:25〜FOD:4/9(木) 28:00〜【最速配信】dアニメストア:4/9(木) 28:00〜【最速配信】dアニメストア for Prime Video:4/9(木) 28:00〜【最速配信】福井テレビ:4/11(土) 16:25〜山陰中央テレビ:4/13(月) 25:25〜高知さんさんテレビ:4/16(木) 24:55〜GYAO!、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp、Netflix、dTV、ひかりTV、バンダイチャンネル、J:COMメガパック、ビデオパス、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、TVer、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送で配信あり・作品情報・スタッフ原作:筒井康隆ストーリー原案:TEAM B.U.L監督:伊藤智彦シリーズ構成・脚本:岸本卓キャラクターデザイン:佐々木啓悟サブキャラクターデザイン:田辺謙司美術設定:藤瀬智康、曽野由大、末武康光美術監督:佐藤勝、柏村明香色彩設計:佐々木梓メカデザイン:寺尾洋之CG監督:那須信司撮影監督:青嶋俊明編集:西山茂音楽:菅野祐悟音響監督:岩浪美和音響制作:ソニルードスタイリングアドバイザー:高橋毅ガジェットコーディネート:ギズモード・ジャパンアニメーション制作:CloverWorksコピーライト表記:©筒井康隆・新潮社/伊藤智彦・神戸財閥・キャスト神戸大助:大貫勇輔加藤春:宮野真守清水幸宏:塩屋浩三仲本長介:神谷明亀井新之助:熊谷健太郎佐伯まほろ:上田麗奈湯本鉄平:高橋伸也武井克弘:小山力也星野涼:榎木淳弥???:坂本真綾Twitter:@fugoukeiji_bulハッシュタグ:#富豪刑事BULED:OKAMOTO'S「Welcome My Friend」TVアニメ「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」本PVノー・ガンズ・ライフ(第2期)・放送情報TBS:4/9(木) 25:28〜FOD:4/9(木) 25:29〜【独占配信】AT-X:4/10(金) 21:00〜、ほかサンテレビ:4/10(金) 24:00〜KBS京都:4/10(金) 24:00〜BS11:4/12(日) 25:00〜・作品情報・スタッフ原作:カラスマタスク監督:伊藤尚往シリーズ構成:菅原雪絵キャラクターデザイン:筱雅律メカニックデザイン:出雲重機プロップデザイン:竹内杏子総作画監督:筱雅律、土屋圭色彩設計:堀川佳典CG制作:サイクロングラフィックス映像演出・VFXスーパーバイザー:加藤道哉CG監督:設楽友久撮影監督:川下裕樹、井関大智編集:木村佳史子音楽:川井憲次音響監督:郷文裕貴音響効果:山谷尚人音響制作:grooove音楽制作:グッドスマイルフィルムプロデュース:EGG FIRMアニメーション制作:マッドハウス製作:NGL PROJECTコピーライト表記:©カラスマタスク/集英社・NGL PROJECT・キャスト乾十三:諏訪部順一荒吐鉄朗:山下大輝メアリー・シュタインベルグ:沼倉愛美オリビエ・ファンデベルメ:日笠陽子クローネン・フォン・ヴォルフ:内田夕夜ヴィクター・シュタインベルグ:興津和幸ジョン・D・功木:櫻井孝宏メガアームド斎時定:堀内賢雄ペッパー:水瀬いのりセブン:三瓶由布子ヒュー・カニンガム:上田燿司クリスティーナ松崎:江原正士スカーレット・ゴズリング:高野麻里佳Twitter:@noguns_animeハッシュタグ:#ノーガンズOP:SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny「Chaos Drifters」ED:THIS IS JAPAN「new world」TVアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」第2期PVやはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完・放送情報TBS:4/9(木) 25:58〜MBS:4/9(木) 26:30〜CBC:4/15(水) 26:35〜BS-TBS:4/18(土) 26:00〜(初回のみ2話連続放送)Amazon Prime Video:4/9(木) 25:43〜【独占配信】・作品情報・スタッフ原作:渡航キャラクター原案:ぽんかん監督:及川啓シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:田中雄一美術監督:池田繁美、丸山由紀子美術背景:アトリエムサ色彩設計:岩井田洋撮影監督:中村雄太編集:平木大輔音響監督:本山哲音響制作:デルファイサウンド音楽:石濱翔(MONACA)、高橋邦幸(MONACA)音楽制作:NBCユニバーサル・エンターテイメント/マーベラス制作スタジオ:feel.コピーライト表記:©渡 航、小学館/やはりこの製作委員会はまちがっている。完・キャスト比企谷八幡:江口拓也雪ノ下雪乃:早見沙織由比ヶ浜結衣:東山奈央一色いろは:佐倉綾音比企谷小町:悠木碧戸塚彩加:小松未可子葉山隼人:近藤隆材木座義輝:檜山修之平塚静:柚木涼香雪ノ下陽乃:中原麻衣三浦優美子:井上麻里奈海老名姫菜:ささきのぞみ川崎沙希:小清水亜美戸部翔:堀井茶渡Twitter:@anime_oregairuハッシュタグ:#俺ガイルOP:やなぎなぎ「芽ぐみの雨」ED:雪ノ下雪乃(CV.早見沙織)&由比ヶ浜結衣(CV.東山奈央)「ダイヤモンドの純度」「俺ガイル完」PV第1弾魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸・放送情報YouTube BANDAI SPIRITS公式チャンネル:4/10(金)〜※前編全4話/後編全5話は2020年9月配信予定・作品情報・スタッフ監督:神志那弘志(スタジオ・ライブ)シリーズ構成:永井真吾キャラクターデザイン:牧内ももこ(スタジオ・ライブ)メカニックデザイン:新谷学(アストレイズ)美術監督:池田繁美、丸山由紀子(アトリエムサ)音響監督:藤野貞義撮影監督:長田雄一郎(旭プロダクション)企画協力:BANDAI SPIRITS制作:サンライズコピーライト表記:©サンライズ・R・キャスト戦部ワタル:田中真弓虎王:伊倉一恵忍部ヒミコ:林原めぐみ剣部シバラク:西村知道龍神丸:玄田哲章Twitter:@watarushichikon『魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸』新作アニメPV『魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸』4月10日配信直前! 『七魂』もハッキシいって、おもしろカッコいいぜ!天晴爛漫(あっぱれらんまん)!・放送情報AT-X:4/10(金) 21:30〜ほかdアニメストア:4/10(金) 22:00〜【最速配信】TOKYO MX:4/10(金) 22:30〜BS11:4/10(金) 23:00〜KBS京都:4/10(金) 24:30〜サンテレビ:4/10(金) 24:30〜北日本放送:4/10(金) 25:59〜テレビ愛知:4/10(金) 27:05〜・作品情報「花咲くいろは」「凪のあすから」「SHIROBAKO」などを手がけたP.A.WORKSの新たなオリジナルアニメ。監督・シリーズ構成・ストーリー原案を「TARI TARI」「ソウルイーターノット!」「ハルチカ〜ハルタとチカは青春する〜」の橋本昌和が手がける。・スタッフ原作:APPERRACING企画:菊池剛、工藤大丈監督・シリーズ構成・ストーリー原案:橋本昌和キャラクター原案:アントンシクキャラクターデザイン・総作画監督:大東百合恵メカニックデザイン:竹内志保美術監督:杉浦美穂撮影監督:並木智色彩設定:中野尚美3D監督:市川元成編集:盒曲音響監督:飯田里樹音楽:Evan Call音楽制作:ランティスアニメーション制作:P.A.WORKS製作:天晴製作委員会コピーライト表記:©2020 KADOKAWA/P.A.WORKS/天晴製作委員会・キャスト空乃天晴:花江夏樹一色小雨:山下誠一郎ホトト:悠木碧ジン・シャーレン:雨宮天アル・リオン:斉藤壮馬ソフィア・テイラー:折笠富美子ディラン・G・オルディン:櫻井孝宏TJ:杉田智和リチャード・リースマン:津田健次郎チェイス・ザ・バッド:稲田徹ギル・T・シガー:小野大輔セス・リッチ・カーター:興津和幸Twitter:@appareranmanハッシュタグ:#天晴爛漫 #appareranman #appareOP:Mia REGINA「I got it!」ED:森久保祥太郎「天晴爛漫!」PV第3弾!食戟のソーマ 豪ノ皿・放送情報TOKYO MX:4/10(金) 24:30〜BS11:4/10(金) 24:30〜AbemaTV:4/10(金) 24:30〜配信:4/15(水) 12:00〜AbemaTV、dアニメストア、dTV、Hulu、Netflix、U-NEXT、アニメ放題で配信あり・作品情報超エリート料理学校「遠月茶寮料理學園」に入学した幸平創真は料理人として成長を続け、ついに学園の頂点である遠月十傑評議会第一席の座へ上り詰めた。そんななか、若手料理人の料理コンクール「THE BLUE」の招待状が届く。「THE BLUE」は正統派の美食大会のはずだが、今回は趣向が異なるお題で、次代の料理の担い手を決める食戟が始まる。原作は週刊少年ジャンプで2012年から2019年まで連載された漫画で、全36巻。アニメは2015年から4シリーズ放送されていて、本作が第5期にあたる。スタッフは基本的に第4期と同じで、監督が「勇者王ガオガイガー」「ベターマン」の米たにヨシトモ、シリーズ構成が「六畳間の侵略者!?」「テラフォーマーズ」「あかねさす少女」のヤスカワショウゴ。・スタッフ原作:附田祐斗・佐伯俊原作協力:森崎友紀監督:米たにヨシトモシリーズ構成:ヤスカワショウゴキャラクターデザイン:下谷智之助監督:鈴木洋平サブデザイン:小森篤美術監督:備前光一郎色彩設計:伊藤由紀子撮影監督:黒澤豊編集:近藤勇二音響監督:明田川仁音楽:加藤達也アニメーション制作:J.C.STAFFコピーライト表記:©附田祐斗・佐伯俊/集英社・遠月学園動画研究会4・キャスト幸平創真:松岡禎丞薙切えりな:金元寿子田所恵:高橋未奈美タクミ・アルディーニ:花江夏樹葉山アキラ:諏訪部順一薙切アリス:赤千夏黒木場リョウ:岡本信彦新戸緋沙子:大西沙織一色慧:櫻井孝宏朝陽:福山潤Twitter:@shokugeki_animeハッシュタグ:#shokugeki_animeOP:nano.RIPE「ラストチャプター」ED:渕上舞「Crossing Road」『食戟のソーマ 豪ノ皿』番宣CMアルゴナビス from BanG Dream! ANIMATION・放送情報MBS、TBS系全国28局:4/10(金) 25:15〜(MBS、TBS、北海道放送、青森テレビ、IBC岩手放送、東北放送、テレビユー山形、テレビユー福島、新潟放送、チューリップテレビ、北陸放送、テレビ山梨、信越放送、静岡放送、中部日本放送、山陰放送、山陽放送、中国放送、テレビ山口、あいテレビ、テレビ高知、RKB毎日放送、長崎放送、熊本放送、大分放送、宮崎放送、南日本放送、琉球放送)TVer、MBS動画イズム、GYAO!、U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア、ビデオマーケット、DMM.com、COCORO VIDEO、Music.jp、GYAO!ストア、ひかりTVで配信あり・作品情報コミュニケーションが苦手な大学生・七星蓮は、幼い日に見たライブステージの熱狂の正体を探す日々を送っていた。ある日、バンドのボーカルを探していた結人と航海が蓮の歌声に衝撃を受けて声をかけてくるが、蓮は逃げ出してしまう。メディアミックスプロジェクト「BanG Dream!」の男性バンドプロジェクトがTVアニメ化される。メンバーの声を担当する声優が実際に演奏を行うという点は共通するが、「『BanG Dream!』のスピンオフ」というわけではなく、従来のTVアニメシリーズやゲームアプリとは世界観を共有しない独立した存在。監督は「あずまんが大王」「天保異聞 妖奇士」「とある魔術の禁書目録」「探偵歌劇 ミルキィホームズ TD」の錦織博。シリーズ構成・脚本は「宇宙戦隊キュウレンジャー」メインライターの毛利亘宏。・スタッフ原作:ブシロード監督:錦織博シリーズ構成・脚本:毛利亘宏メインキャラクター原案:三好輝ストーリー原案:中村航アニメーション制作:サンジゲン製作:ARGONAVIS project.コピーライト表記:©ARGONAVIS project.・キャスト七星蓮:伊藤昌弘五稜結人:日向大輔的場航海:前田誠二桔梗凛生:森嶋秀太白石万浬:橋本祥平旭那由多:小笠原仁里塚賢汰:橋本真一美園礼音:真野拓実曙涼:秋谷啓斗界川深幸:宮内告典八甲田健三(マスター):宮内敦士摩周慎太郎:佐藤拓也Twitter:@ARGONAVIS_infoハッシュタグ:#アルゴナビスOP:Argonavis「星がはじまる」GYROAXIA「SCATTER」アルゴナビス from BanG Dream! ANIMATION PVかぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜・放送情報TOKYO MX:4/11(土) 23:30〜群馬テレビ:4/11(土) 23:30〜とちぎテレビ:4/11(土) 23:30〜BS11:4/11(土) 23:30〜AbemaTV:4/11(土) 23:30〜【最速配信】テレビ新潟:4/11(土) 25:35〜MBS:4/11(土) 26:38〜ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、dアニメストア、GYAO!、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド メガパック、ビデオパス、Netflix、Amazon Prime Video、dTV、FOD、ひかりTV、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp、TVer、MBS動画イズムで配信あり・作品情報・スタッフ原作:赤坂アカ監督:畠山守シリーズ構成:中西やすひろキャラクターデザイン:八尋裕子総作画監督:矢向宏志、針場裕子、田中紀衣プロップデザイン:木藤貴之美術監督:若林里紗美術設定:松本浩樹、小川真由子色彩設計:ホカリカナコCG監督:栗林裕紀撮影監督:岡正春編集:松原理恵音楽:羽岡佳音響監督:明田川仁音響制作:マジックカプセル制作:A-1 Pictures製作:かぐや様は告らせたい製作委員会コピーライト表記:©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会・キャスト四宮かぐや:古賀葵白銀御行:古川慎藤原千花:小原好美石上優:鈴木崚汰伊井野ミコ:富田美憂早坂愛:花守ゆみり柏木渚:麻倉もも大仏こばち:日高里菜柏木の彼氏:八代拓ナレーション:青山穣Twitter:@anime_kaguyaハッシュタグ:#かぐや様ED:福原遥「風に吹かれて」TVアニメ「かぐや様は告らせたい?〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」本PV / 4月11日(土)放送開始!ULTRAMAN・放送情報TOKYO MX:4/12(日) 23:00〜BS11:4/14(火) 24:30〜・作品情報2019年春にNetflixで独占配信されたアニメがTV放送される。原作は「鉄のラインバレル」の清水栄一×下口智裕が2011年から月刊ヒーローズに連載している漫画が原作。特撮ドラマ「ウルトラマン」の数十年後を描いた作品で、「ウルトラマン」の主人公だった早田進(ハヤタ隊員)の息子である早田進次郎を中心に物語が描かれる。監督は「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」「ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜」の神山健治と、「スターシップ・トゥルーパーズ レッドプラネット」「キャプテンハーロック -SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK-」「APPLESEED」の荒牧伸志。・スタッフ原作:円谷プロダクション、清水栄一×下口智裕監督:神山健治、荒牧伸志音楽:戸田信子×陣内一真制作:ProductionI.G×SOLA DIGITAL ARTSコピーライト表記:©TSUBURAYA PRODUCTIONS ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会・キャスト早田進次郎:木村良平(モーション:山勝之)諸星弾:江口拓也(モーション:笠原紳司)北斗星司:潘めぐみ(モーション:芝井美香)早田進:田中秀幸(モーション:小川輝晃)佐山レナ:諸星すみれ(モーション:芝井美香)井手光弘:魚建(モーション:曽世海司)エド:牛山茂(モーション:小川輝晃)ジャック:竹内良太遠藤庸介:花輪英司倉田:関戸博一アダド:津田健次郎白石:白石稔ベムラー:曽世海司(モーション:曽世海司)エースキラー:平田広明ネペンテス星人:新垣樽助Twitter:@heros_ultramanOP:OLDCODEX「Core Fade」ED:Void_Chords「my ID」アニメ『ULTRAMAN』4月12日より地上波放送開始! ! 最新PV公開 !啄木鳥探偵處・放送情報TOKYO MX:4/13(月) 23:00〜BSフジ:4/13(月) 24:00〜CSファミリー劇場:4/13(月) 24:00〜dアニメストア:4/14(火) 12:00〜岩手めんこいテレビ:4/18(土) 17:00〜長崎文化放送:5/4(月) 25:54〜Amazon Prime Video、DMM.com、FOD、GYAO!、GYAO!ストア、Hulu、music.jp、Paravi、Rakuten TV、U-NEXT、あにてれ、アニメ放題、バンダイチャンネル、ファミリー劇CLUB、ひかりTV、ビデオマーケット、ミレール、ニコニコ生放送、J:COMオンデマンド、ビデオパス、みるプラス、AbemaTV、ファミ劇Neo、ファミ劇Neoプラスで配信あり・作品情報原作は1999年に刊行された伊井圭によるミステリ小説で、第3回創元推理短編賞を受賞している。総監督は「ガンスリンガー ストラトス」「モンスターストライク THE MOVIE はじまりの場所へ」「はねバド!」監督の江崎慎平。監督「刀使ノ巫女」「群れなせ!シートン学園」「ネコぱら」などのコンテ・演出を手がけた牧野友映。シリーズ構成は「ハイキュー!!」シリーズや「僕だけがいない街」「はねバド!」の岸本卓。・スタッフ原作:伊井圭総監督:江崎慎平監督:牧野友映シリーズ構成:岸本卓キャラクター原案:佐木郁キャラクターデザイン:原修一音楽:高田龍一・高橋邦幸(MONACA)音響監督:清水洋史アニメーション制作:ライデンフィルム制作:東北新社、ライデンフィルム企画:キミコエ・プロジェクト製作:「啄木鳥探偵處」製作委員会コピーライト表記:©2020伊井圭・東京創元社/「啄木鳥探偵處」製作委員会・キャスト石川啄木:浅沼晋太郎金田一京助:櫻井孝宏野村胡堂:津田健次郎平井太郎:小野賢章吉井勇:斉藤壮馬萩原朔太郎:梅原裕一郎若山牧水:古川慎芥川龍之介:林幸矢Twitter:@kitsutsuki_DOハッシュタグ:#啄木鳥探偵處OP:古川慎「本日モ誠ニ晴天也」ED:NOW ON AIR「ゴンドラの唄」TVアニメ「啄木鳥探偵處」本PV別冊オリンピア・キュクロス・放送情報TOKYO MX:4月20日(月) 21:54〜※全24話・作品情報・スタッフ原作:ヤマザキマリ監督:藤井亮脚本:坪井篤志、藤井亮編集・CG制作:のびしろラボOPアレンジ・ED作曲:林彰人コピーライト表記:©ヤマザキマリ・集英社/「別冊オリンピア・キュクロス」製作委員会・キャストデメトリオス:小野大輔村長:片桐仁巌谷教授:佐藤貴史Twitter:@bessatsuolympiaTVアニメ「別冊オリンピア・キュクロス」4/20(月)放送開始!攻殻機動隊 SAC_2045・放送情報Netflix:4/23(木)〜【独占配信】・作品情報士郎正宗のマンガ「攻殻機動隊」を原作としたアニメの最新作。「SAC」は2002年・2004年・2006年に放送された「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」シリーズのこと。過去の3シリーズの舞台はそれぞれ2030年・2032年・2034年だったので、「Solid State Society」の11年後を描いた作品になるとみられる。監督は「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」シリーズや「ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜」の神山健治と、「APPLE SEED」「スターシップ・トゥルーパーズ インベイジョン」の荒牧伸志。神山・荒牧の共同監督体制は「ULTRAMAN」に続いて2作目。・スタッフ原作:士郎正宗監督:神山健治×荒牧伸志シリーズ構成:神山健治キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ3Dキャラクタースーパーバイザー:松重宏美プロダクションデザイナー:臼井伸二、寺岡賢司、松田大介モデリングスーパーバイザー:田崎真允リギングスーパーバイザー:錦織洋介、井上暢三エフェクトスーパーバイザー:清塚拓也ライティングコンポジットスーパーバイザー:高橋孝弥編集:定松剛音楽:戸田信子×陣内一真サウンドデザイナー:高木創制作:Production I.G×SOLA DIGITAL ARTSコピーライト表記:©士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会・キャスト草薙素子:田中敦子荒巻大輔:阪脩バトー:大塚明夫トグサ:山寺宏一イシカワ:仲野裕サイトー:大川透パズ:小野塚貴志ボーマ:山口太郎タチコマ:玉川砂記子江崎プリン:潘めぐみスタンダード:津田健次郎Twitter:@gitssac2045ハッシュタグ:#攻殻機動隊 #sac2045OP:millennium parade×ghost in the shell: SAC_2045「Fly with me」ED:Mili「sustain++;」『攻殻機動隊 SAC_2045』最終予告編 - Netflixカードファイト!! カードファイト!! ヴァンガード外伝 イフ-if-・放送情報テレビ愛知・テレビ東京系:4/25(土) 8:00〜・キャスト伊吹コウジ:宮野真守立凪スイコ:愛美先導エミ:榎本温子Twitter:@cfvanguard_PROP:Argonavis「What-if Wonderland!!」ED:Peaky P-key「Gonna be right」ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld THE LAST SEASON・放送情報TOKYO MX:4/25(土) 24:00〜とちぎテレビ:4/25(土) 24:00〜群馬テレビ:4/25(土) 24:00〜BS11:4/25(土) 24:00〜AbemaTV:4/25(土) 24:00〜【最速配信】MBS:4/25(土) 26:08〜AT-X:4/26(日) 22:00〜、ほかテレビ愛知:4/28(火) 25:35〜dアニメストア、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、ビデオパス、アニメ放題、U-NEXT、Amazon Prime Video、Netflixで配信あり・作品情報原作は川原礫によるライトノベルで、既刊23巻。2012年7月〜12月にアニメ第1期、2014年7月〜12月に第2期が放送され、2018年10月から第3期として「アリシゼーション編」のアニメ化が進んでおり、本作はその第3部に当たる。監督は第3期第1部から担当している小野学が継続して手がける。・スタッフ原作:川原礫原作イラスト・キャラクターデザイン原案:abec監督:小野学キャラクターデザイン:足立慎吾、鈴木豪、西口智也、山本由美子、戸谷賢都助監督:佐久間貴史総作画監督:鈴木豪、山本由美子、戸谷賢都プロップデザイン:早川麻美 伊藤公規モンスターデザイン:河野敏弥アクション作画監督:菅野芳弘美術監督:小川友佳子、渡辺佳人美術設定:森岡賢一、谷内優穂色彩設計:中野尚美撮影監督:脇顯太朗、林賢太モーショングラフィックス:大城丈宗CG監督:雲藤隆太編集:近藤勇二音響監督:岩浪美和効果:小山恭正音響制作:ソニルード音楽:梶浦由記プロデュース:EGG FIRM、ストレートエッジ制作:A-1 Pictures製作:SAO-A Projectコピーライト表記:©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project・キャストキリト:松岡禎丞アスナ:戸松遥アリス:茅野愛衣Twitter:@sao_animeハッシュタグ:#sao_animeOP:ReoNa「ANIMA」ED:藍井エイル「I will...」「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」最終章PV