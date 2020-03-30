2020Ç¯½Õ³«»Ï¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷
2020Ç¯½éÆ¬¤«¤é³ÈÂç¤¹¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É(COVID-19)¤Ï¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯1·î¿·ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤T¡×Âè7ÏÃ¤ä¡Ö¡ãInfinite Dendrogram¡ä-¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ç¥ó¥É¥í¥°¥é¥à-¡×Âè7ÏÃ¤ÎÀ©ºî¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤ºÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤ë»öÎã¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
4·î¿·ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è(Âè2´ü)¡×¡ÖËâ²¦³Ø±¡¤ÎÉÔÅ¬¹ç¼Ô¡Á»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎËâ²¦¤Î»ÏÁÄ¡¢Å¾À¸¤·¤Æ»ÒÂ¹¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¡Á¡×¡Ö¥Ä¥¥¦¥¿¡£ THE ANIMATION£²¡×¤Î7·î¤Ø¤Î±ä´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÌó50ËÜ¤ÎÊüÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¥ê¥¹¥È¤ÏÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»þ´ü¤Î¶á¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
BNA ¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨¡¼
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Netflix¡§3/21(ÅÚ)¡Á¡ÚÂè1ÏÃ¡ÁÂè6ÏÃÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§4/8(¿å) 25:05¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß24:55¡Á)
¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡§4/8(¿å) 25:55¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 25:55¡Á
Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡§4/11(ÅÚ) 25:45¡Á
ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡§4/12(Æü) 25:10¡Á
BS¥Õ¥¸¡§4/15(¿å) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
21À¤µª¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÎò»Ë¤Î°Ç¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿½Ã¿ÍÃ£¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿±Æ¿¹¤ß¤Á¤ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¿¥Ì¥½Ã¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿Í´Ö¤¿¤Á¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿½Ã¿ÍÆÃ¶è¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥·¥Æ¥£¡Ù¤Ï¡¢½½Ç¯Á°¤Ë½Ã¿Í¤¬½Ã¿Í¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿½Ã¿Í¤Î¤¿¤á¤Î³¹¡£
¤½¤³¤Ç¿Í´Ö·ù¤¤¤Î¥ª¥ª¥«¥ß½Ã¿Í¡¦Âç¿À»ÎÏº¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ß¤Á¤ë¤Ï¡¢Èà¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø½Ã¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ÎÇº¤ß¤äÀ¸³è¡¢´î¤Ó¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤Ê¤¼¡¢¤ß¤Á¤ë¤Ï½Ã¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥È¥ë¥¦¥£¥Ã¥Á¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ÎµÈÀ®ÍË´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£µÓËÜ¤Ï¡ÖÅ·¸µÆÍÇË¥°¥ì¥ó¥é¥¬¥ó¡×¡Ö¥¥ë¥é¥¥ë¡×¡Ö¥×¥í¥á¥¢¡×¤ÎÃæÅç¤«¤º¤¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§µÈÀ®ÍË
µÓËÜ¡§ÃæÅç¤«¤º¤
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§Genice Chan
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ë§³ÀÍ´²ð
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃÝÅÄÄ¾¼ù
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌîÂ¼Àµ¿®
¿§ºÌÀß·×¡§³ÀÅÄÍ³µª»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Àß³Ú´õ
ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº
²»³Ú¡§mabanua
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§TRIGGER
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2020 TRIGGER¡¦ÃæÅç¤«¤º¤¡¿¡ØBNA ¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨¡¼¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
±Æ¿¹¤ß¤Á¤ë¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
Âç¿À»ÎÏº¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
ÆüÅÏ¤Ê¤º¤Ê¡§Ä¹Æì¤Þ¤ê¤¢
¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ë¥ô¥¡¥¹¥¿¡§ÀÐÀî³¦¿Í
¥Ð¥ë¥Ð¥ì¥¤¡¦¥í¥¼¡§¹âÅç²íÍå
¥Þ¥ê¡¼°ËÃ°¡§Â¼À¥íìÍ¿
Twitter¡§@bna_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ó¡¼¥¨¥Ì¥¨¡¼
TV¥¢¥Ë¥á¡ØBNA ¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨¡¼¡ÙÂè2ÃÆPV
µå±Ó
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§4/1(¿å) 22:00¡Á¡¢¤Û¤«
ABC¡§4/1(¿å) 26:44¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï26:59¡Á)
TOKYO MX¡§4/2(ÌÚ) 23:30¡Á
dTV¡§4/3(¶â) 22:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/3(¶â) 22:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
¥á¡Á¥Æ¥ì¡§4/4(ÅÚ) 26:52¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï26:42¡Á)
KBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡§4/8(¿å) 25:45¡Á
NCCÄ¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷¡§4/23(ÌÚ) 25:54¡Á
Hulu¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢¤¢¤Ë¤Æ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢DMM.com¡¢Rakuten TV¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥Ó¥Ç¥ª¡¢MIRAIL¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢TSUTAYA TV¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢MOVIEFULL+¡¢AbemaTV¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ºë¶Ì¸©¡¢¿·±ÛÃ«¹â¹»¡£¤³¤Î½ÕÆþ³Ø¤·¤¿ÉðÅÄ±Ó¿¼(¤è¤ß)¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»³ºê¼îÉ±¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë±Ô¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖËâµå¡×¤òÅê¤²¤é¤ì¤º¡¢Ìîµå¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿±Ó¿¼¡£¤À¤¬¡¢¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ç¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¼îÉ±¤Ï¡¢±Ó¿¼¤ÎÊÑ²½µå¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÆ¤Ó¤á¤°¤ê°©¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÀî¸ý»ÐËå¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÄäÉôÃæ¤ÎÌîµåÉô¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ´¹ñ¡ª¿·À¸¡¦¿·±ÛÃ«¹â¹»ÌîµåÉô¤ÎÄ©Àï¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
¸¶ºî¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤é¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡×Ï¢ºÜÌ¡²è¤Ç¡¢´û´©6´¬¡£2020Ç¯4·î10Æü¤ËºÇ¿·7´¬¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÂè6¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤ª¤è¤ÓOVA¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÊÔ Ì´¤Î½Ö´Ö¤Ø¤òÃ´Åö¤·¤¿Ê¡ÅçÍøµ¬¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡ÖWake Up, Girls¡ª¡×¡Ö¥½¥¦¥Ê¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¡×¤ÎÂÔÅÄÆ²»Ò¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥×¥¯¥¤¥Á
´ÆÆÄ¡§Ê¡ÅçÍøµ¬
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÆÅÄ¹¬°ì
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾Èø¿¿É§
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§´äÀ¥±É¼£
Èþ½ÑÀß·×¡§ÂçÊ¿»Ê
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÂ¼ÀéÊæ
CG´ÆÆÄ¡§¸åÆ£Í¥°ì
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µ×ÊÝÅÄ½ß
ÊÔ½¸¡§¿·µïÏÂ¹°
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿¹²¼¹¿Í
²»¶Á¸ú²Ì¡§È¬½½ÀµÂÀ(¥¹¥ï¥é¡¦¥×¥í)
Ï¿²»Ä´À°¡§¿¹ÅÄÍ´°ì
Ï¿²»½õ¼ê¡§¿å¾å¤ê¤ª¤Ê
²»¶ÁÀ©ºî¡§³ð²»
´ë²è¶¨ÎÏ¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô
¼èºà¶¨ÎÏ¡§±ÃÌÀ¹âÅù³Ø¹»¡¢±ÛÃ«»ÔÌ±µå¾ì
¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥¿¡¼¡§½÷»Ò¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥° ºë¶Ì¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§studio A-CAT
À½ºî¡§¿·±ÛÃ«¹â¹»½÷»ÒÌîµåÉô
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥×¥¯¥¤¥Á¡¦Ë§Ê¸¼Ò¡¿¿·±ÛÃ«¹â¹»½÷»ÒÌîµåÉô
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÉðÅÄ±Ó¿¼¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤
»³ºê¼îÉ±¡§Å·ÌîÁïÈþ
ÃæÂ¼´õ¡§Ìî¸ýÎÜÍþ»Ò
Æ£ÅÄèÁ¡§¶¶ËÜµÇ°á
Æ£¸¶Íýº»¡§±ÊÌî°¦Íý
ÀîùõÎÇ¡§ËÌÀîÎ¤Æà
Àî¸ýÂ©¿á¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
²¬ÅÄÎç¡§µÜËÜÐÒ²ê
ÂçÂ¼ÇòµÆ¡§ËÜÀôè½Æà
Àî¸ýË§Çµ¡§Çò¾ë¤Ê¤ª
Æ£°æ°É²Æ¡§²ÂÂ¼¤Ï¤ë¤«
Twitter¡§@tamayomi_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#tamayomi
OP¡§¼·Êæ¡ÖNever Let You Go!¡×
ED¡§¿·±ÛÃ«¹â¹»½÷»ÒÌîµåÉô(Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤/Å·ÌîÁïÈþ/Ìî¸ýÎÜÍþ»Ò/¶¶ËÜµÇ°á/±ÊÌî°¦Íý/ËÌÀîÎ¤Æà/ÉÙÅÄÈþÍ«/µÜËÜÐÒ²ê/ËÜÀôè½Æà/Çò¾ë¤Ê¤ª)¡Ö¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤ÎË¡Â§¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Øµå±Ó¡ÙËÜPV
¿ÀÇ·Åã -Tower of God-
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/1(¿å) 24:30¡Á
BS11¡§4/1(¿å) 24:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4/1(¿å) 24:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§4/1(¿å) 24:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/1(¿å) 24:30¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹¡§4/1(¿å) 24:30¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡§4/1(¿å) 24:30¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
AbemaTV¡¢Amazon Prime Video¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢¤¢¤Ë¤Æ¤ì¡¢FOD¡¢GYAO!¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢TSUTAYA TV¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆ°²è¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢U-NEXT¡¢GYAO!¥¹¥È¥¢¡¢Google Play¡¢¥²¥ªTV¡¢DMM.com¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢VIDEX¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ëPlus¡¢Rakuten TV¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Åã¤òÅÐ¤ì¤Ð¡¢Á´¤Æ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
Åã¤ÎÄº¾å¤Ë¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¿À¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀ±¶õ¤ò¸«¤¿¤¯¤ÆÅã¤òÅÐ¤ë¾¯½÷¡¦¥é¥Ø¥ë¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤¤¤ì¤Ð²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡¦Ìë¤Î¡¢»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§SIU
´ÆÆÄ¡§º´ÌîÎ´»Ë
Éû´ÆÆÄ¡§²Ö°æ¹¨ÏÂ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹©Æ£¾»»Ë¡¢Ã«ÌîÈþÊæ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±×ÅÄ¸¼£
¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚÀ¯É§
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶¿å·¼°ìÏ¯
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¹âÌîÎçÂç
ÆÃ¼ì¸ú²Ì´Æ½¤¡§Ã«¸ýµ×Èþ»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ìî¸ýÎ¶À¸
ÊÔ½¸¡§¿·µïÏÂ¹°
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³¸ýµ®Ç·
²»¶Á¸ú²Ì¡§º£Ìî¹¯Ç·¡¢°ÂÆ£Í³°á
²»³Ú¡§Kevin Penkin
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÈÓÅç¹°¸÷
²»³ÚÀ©ºî¡§IRMA LA DOUCE
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Æ¥ì¥³¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
À½ºî¡¦Ãøºî¡§¿ÀÇ·Åã¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Tower of God Animation Partners
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Ìë¡§»ÔÀîÂÀ°ì
¥é¥Ø¥ë¡§Áá¸«º»¿¥
¥¯¥ó¡¦¥¢¥²¥í¡¦¥¢¥°¥Í¥¹¡§²¬ËÜ¿®É§
¥é¡¼¥¯¡¦¥ì¥¯¥ì¥¤¥·¥ã¡¼¡§»°Âð·òÂÀ
¥æ¥ê¡¦¥¶¥Ï¡¼¥É¡§ËÜÂ¿¿¿Íü»Ò
¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥É¥í¥Ã¥¯¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
¥¢¥Ê¥¯¡¦¥¶¥Ï¡¼¥É¡§´Øº¬ÌÀÎÉ
¥·¥Ó¥¹¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥Ï¥Ä¡§¿¼Ä®¼÷À®
¥¨¥ó¥É¥í¥·¡¦¥¶¥Ï¡¼¥É¡§ËöÊÁÎ¤·Ã
¥Ø¥É¥ó¡§ÂçÄÍË§Ãé
Twitter¡§@anime_ToG
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¿ÀÇ·Åã #tog
OP¡§Stray Kids¡ÖTOP -Japanese ver.-¡×
¡Ø¿ÀÇ·Åã -Tower of God -¡Ù¸ø¼°¡¡¼çÂê²ÎÆþ¤êPV
È¬ÃË¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦!
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§4/2(ÌÚ) 21:00¡Á
TOKYO MX¡§4/2(ÌÚ) 22:30¡Á
AbemaTV¡§4/2(ÌÚ) 22:30¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
BS11¡§4/2(ÌÚ) 24:30¡Á
J:COM¥Æ¥ì¥Ó¡§4/2(ÌÚ) 26:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢Netflix¡¢Amazon Prime Video¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢au¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥àVOD¡¢GYAO!¡¢FOD¡¢Hulu¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢music.jp¡¢DMM.com¡¢GYAO!¥¹¥È¥¢¡¢¥³¥³¥í¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ëPlus¡¢TSUTAYA TV¡¢Rakuten TV¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢PS Store¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆ°²è¡¢Google Play¡¢¥Ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹JP¡¢¤¢¤Ë¤Æ¤ì¡¢Paravi¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¿©ÉÊ´Ø·¸¤Î¾¦¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó ¡¦°ìµÜ¿®¸ã¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢°ÛÀ¤³¦¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ÉÅÄ¼Ë¤ÎÉÏË³µ®Â²¤ÎÈ¬ÃË¡¦¥ô¥§¥ó¥Ç¥ê¥ó(5ºÐ)¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÎÎÃÏ¤â·Ñ¤²¤º¡¢Àè¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¼êµÍ¤Þ¤ê¤Î¶¶ø¤ÎÃæ¡¢ËâË¡¤ÎºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤òÆÍÇË¸ý¤ËÆÈÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ12ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÁ¸±¼ÔÍ½È÷¹»¤ÎÆÃÂÔÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥§¥ó¥Ç¥ê¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢µ®Â²¤È¤·¤Æ¿È¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢µ®Â²¼Ò²ñ¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½
¸¶ºî¤ÏY.A¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡£¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ç4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢2014Ç¯¤«¤éMF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê´û´©19´¬¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆïËÜ¹°¼ùºî²è¤Ë¤è¤ëÌ¡²èÈÇ¤¬ComicWalker¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´û´©7´¬¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Y.A
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Æ£¤Á¤ç¤³
´ÆÆÄ¡§»°±ºÃ¤É×
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µÜËÜÉð»Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÊÕ¸¬»Ê
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÃÏ¹¸°ì
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥ë¡¼¥ô
¸ú²Ì¡§¥¹¥é¥ï¡¦¥×¥í
²»³Ú¡§¥«¥Æ¥ê¡¼¥Ê¸Å³Ú¹çÁÕÃÄ¡¿´ØÈþÆà»Ò
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è¡¿SynergySP
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Y.A¡¿MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿¡ÖÈ¬ÃË¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ô¥§¥ó¥Ç¥ê¥ó¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥¨¥ê¡¼¥¼¡§À¾ÌÀÆü¹á
¥ë¥¤¡¼¥¼¡§»°Â¼¤æ¤¦¤Ê
¥¤¡¼¥Ê¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
¥ô¥£¥ë¥Þ¡§MŽ¥AŽ¥O
¥¨¥ë¥ô¥£¥ó¡§²¼Ìî¹É
¥í¡¼¥Ç¥ê¥Ò¡§¹âÄÍÃÒ¿Í
¥ô¥§¥ó¥Ç¥ê¥ó(ÍÄÇ¯)¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
¥¯¥ë¥È¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥¢¥Þ¡¼¥ê¥¨¡§¤æ¤«¤Ê
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥Ö¥é¥ó¥¿¡¼¥¯¡§²°ÎÉÍºî
¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡§»³º¬²í»Ë
Twitter¡§@Hachinan_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#È¬ÃË
OP¡§¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¡ßÊõÌî¥¢¥ê¥«(ALI PROJECT)¡Ö»þ¶õ¤ÎÌÂ¤¤¿Í¡×
ED¡§AKINO arai¡ßAKINO from bless4¡Ö·îÌÀ¤«¤ê¤ÎMonologue¡×
¡Ú2020Ç¯4·î2ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÈ¬ÃË¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×PVÂè2ÃÆ
¤«¤¯¤·¤´¤È
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§4/2(ÌÚ) 23:30¡Á¤Û¤«
BSÆü¥Æ¥ì¡§4/2(ÌÚ) 23:30¡Á
TOKYO MX¡§4/2(ÌÚ) 24:00¡Á¡¢4/5(Æü) 11:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/2(ÌÚ) 24:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
dTV¡§4/2(ÌÚ) 24:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/2(ÌÚ) 25:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤Á¤ç¤Ã¤È²¼ÉÊ¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ëÌ¡²è²È¤Î¸åÆ£²Äµ×»Î¡£ °ì¿ÍÌ¼¤Î¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÉ±¡£
²Äµ×»Î¤Ï¡¢²¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°¦Ì¼¡¦É±¤¬ºÇÍ¥Àè¡£
¿Æ¥Ð¥«¡¦²Äµ×»Î¤¬Ì¼¡¦É±¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¡ØÌ¡²è²È¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤Î¡È¤«¤¯¤·¤´¤È¡É¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤éÌ¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï!?
¡È°¦¤È¾Ð¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·à¾ì¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡½¡½¡É
¸¶ºî¤Ï2015Ç¯¤«¤é·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÆÅÄ¹¯¼£¤Î¥Þ¥ó¥¬¡£´û´©10´¬¤Ç¡¢ºÇ¿·11´¬¤Ï3·î17ÆüÈ¯Çä¡£
µ×ÊÆÅÄºîÉÊ¤Ï¡Ö¤µ¤è¤Ê¤éÀäË¾ÀèÀ¸¡×¡Ö¤«¤Ã¤Æ¤Ë²þÂ¢¡×¡¢¤ª¤è¤Óºî²è¤ò¥ä¥¹¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡Ö¤¸¤ç¤·¤é¤¯¡×¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¹ÔËÜ1´¬»þ¤Ë¥¢¥Ë¥áPV¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Çº£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸åÆ£²Äµ×»ÎÌò¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î¤ß¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥Ó¡¼¥Ä¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¡Ö°ÛÀ¤³¦Ëâ²¦¤È¾¤´¾¯½÷¤ÎÅÛÎìËâ½Ñ¡×¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î7Æü´ÖÀïÁè¡×¤ÎÂ¼ÌîÍ¤ÂÀ¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤±¡×¡Ö¤ß¤Ä¤É¤â¤¨¡×¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ê¡×¡Ö¥¢¥Û¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¤¢¤ª¤·¤Þ¤¿¤«¤·¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§µ×ÊÆÅÄ¹¯¼£¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§Â¼ÌîÍ¤ÂÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¤¢¤ª¤·¤Þ¤¿¤«¤·
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ËÜ¼þÊ¿
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§À¾²¬Í¼¼ù¡¢±óÆ£¹¾Èþ»Ò¡¢»³ËÜ¼þÊ¿
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Ò¥é¥¿¥ê¥ç¥¦
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ËÜÅÄ¸÷Ê¿
Èþ½ÑÀßÄê¡§´äß·Èþ¿é
Èþ½Ñ¡§ÁðÆå
¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£Å¯Ê¿
»£±Æ¡§°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÇòÀÐ¥¹¥¿¥¸¥ª
ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í
²»³Ú¡§¶¶ËÜÍ³¹áÍø
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ç¼Ã«Î½²ð
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥¦¥¹
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°¡ºÙ°¡Æ²
À½ºî¡§¤«¤¯¤·¤´¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© µ×ÊÆÅÄ¹¯¼£¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¤«¤¯¤·¤´¤ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¸åÆ£²Äµ×»Î¡§¿ÀÃ«¹À»Ë
¸åÆ£É±¡§¹â¶¶Íû°Í
½½´Ý±¡¸Þ·î¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
»Ö¼£¶Ä¡§È¬ÂåÂó
ËÏÅÄÍåº½¡§°ÂÌî´õÀ¤Çµ
äª °¡Èþ¡§º´ÁÒ°½²»
³©»Ò¶î¡§Â¼À¥Êâ
Ï»Ûê°ì»Ò¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Ê¥Ç¥£¥é¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¥Þ¥ê¥ª¡§Ï²ÀîÂçÊå
¸ÅÉð¥·¥ë¥Ó¥¢¡§¾®ß·°¡Íû
Åì¸æ¤Ò¤Ê¡§ËÜÅÏÉö
µÌÃÏè½»Ò¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤
ÀéÅÄÆàÎ±¡§°©ÅÄÍü¹á»Ò
¼®±Û ÍÓ¡§¸Å¾ëÌç»ÖÈÁ
¾ëÏ©µ×Èþ¡§¸¶Í³¼Â
ÂçÏÂÎÏÏº¡§¾®»³ÎÏÌé
ÆâÌÚÍýº´¡§¾ÂÁÒ°¦Èþ
Twitter¡§@kakushigoto_pr
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤«¤¯¤·¤´¤È
OP¡§flumpool¡Ö¤Á¤¤¤µ¤ÊÆü¡¹¡×
ED¡§ÂçÂì±Ó°ì¡Ö·¯¤ÏÅ·Á³¿§¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¯¤·¤´¤È¡ÙËÜPV
¿·¥µ¥¯¥éÂçÀï
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/3(¶â) 22:00¡Á
AbemaTV¡§4/3(¶â) 22:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
BS11¡§4/3(¶â) 23:30¡Á
Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¡§5/14(ÌÚ) 25:30¡Á
Amazon Prime Video¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢dTV¡¢FOD¡¢Netflix¡¢TSUTAYA TV¡¢U-NEXT¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢Rakuten TV¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÂÀÀµ»°½½Ç¯(1941Ç¯)¡¢ÄëÅÔ¡¦Åìµþ¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¡¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡½
¡ØÄë¹ñ²Ú·âÃÄ¡¦²ÖÁÈ¡Ù¤ÏÂâÄ¹¿À»³À¿½½Ïº¤¬²¤½£¤ØÉëÇ¤¤·¡¢Å·µÜ¤µ¤¯¤é¤¬ÂâÄ¹ÂåÍý¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÁÈ¤Î¸µ¤Ë¿À»³¤¬°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎËµ¤Ë¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì¾¯½÷¤¬¤¤¤¿¡£¾¯½÷¤ÎÌ¾¤Ï¥¯¥é¡¼¥é¡£Âç¤¤Ê»ö¸Î¤ËÁø¤¤²õÌÇ¤·¤¿Çü»Û²Ê(¥â¥¹¥¯¥ï)²Ú·âÃÄ¤ÎÍ£°ì¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¡£¿À»³¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¡¢²ÖÁÈ¤Ø¤ÈÅ¾Â°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¡¼¥é¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤µ¤¯¤éÃ£¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ØÇü»Û²Ê²Ú·âÃÄ¡Ù¤òÌ¾¾è¤ë°ìÃÄ¤¬ÆÍÇ¡ÄëÅÔ¤Ë¸½¤ì¤ë¡½¡½¡½
Çü»Û²Ê¤«¤éÍè¤¿¥¯¥é¡¼¥é¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢²õÌÇ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÇü»Û²Ê²Ú·âÃÄ¤ÎÍèÆü¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
Äë¹ñ²Ú·âÃÄ¡¦²ÖÁÈ¤Î¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤ÎËë¤¬³«¤¯¡ª
¸¶ºî¤Ï¡Ö¥µ¥¯¥éÂçÀï¡×¥·¥ê¡¼¥º6ºîÌÜ¤È¤·¤Æ2019Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÈÇ¤Î1Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¡£
´ÆÆÄ¡¦¾®Ìî³Ø¡õ¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦±ºÈªÃ£É§¤Ï¡Öºé-Saki-¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥²¡¼¥àÈÇ¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥µ¥ó¥¸¥²¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹°æ²¦»Ò¡¢¥»¥¬¥²¡¼¥à¥¹
´ÆÆÄ¡§¾®Ìî³Ø
Éû´ÆÆÄ¡§º£µÁÏÂ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾®Ìî³Ø¡¢±ºÈªÃ£É§
²»³Ú¡§ÅÄÃæ¸øÊ¿
²»¶Á´ÆÆÄ¡§À¶¿å¾¡Â§
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹©Æ£¾»»Ë¡¢ÃãÇ·¸¶ÂóÌé¡¢Ê¡ÅçÃ£Ìé
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÀµ®Èþ²Ã¡¢ÎëÌÚ´ªÂÀ¡¢ÊÒ³Ê¸ÍÎ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥¸¥²¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©SEGA/SAKURA PROJECT
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Å·µÜ¤µ¤¯¤é¡§º´ÁÒ°½²»
Åì±À½éÊæ¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
Ë¾·î¤¢¤¶¤ß¡§»³Â¼¶Á
¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡§Ê¡¸¶°½¹á
¥¯¥é¥ê¥¹¡§Áá¸«º»¿¥
¿À»³À¿½½Ïº¡§°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¿Àºê¤¹¤ß¤ì¡§ÉÙÂôÈþÃÒ·Ã
¥¯¥é¡¼¥é¡§ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé
¥ì¥¤¥é¡§ÇòÀÐÀ²¹á
¥ô¥¡¥ì¥ê¡¼¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥¡¼¡§ÀÖ±©º¬·ò¼£
Twitter¡§@anime_sst
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¿·¥µ¥¯¥éÂçÀï
OP¡§Äë¹ñ²Î·àÃÄ¡¦²ÖÁÈ¡ÖÜü¡ªÄëÔ¢²Ú·âÃÄ¡ã¿·¾Ï¡ä¡×
ED¡§Äë¹ñ²Î·àÃÄ¡¦²ÖÁÈ¡õ¥¨¥ê¥¹¡¢¥é¥ó¥¹¥í¥Ã¥È¡¢¥æ¥¤¡ÖºùÌ´¸«¤·¡×
¡Ø¿·¥µ¥¯¥éÂçÀï the Animation¡ÙPVÂè2ÃÆ
Ê¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È ¿³È½¤Î»õ¼Ö
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§4/3(¶â) 25:23¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/3(¶â) 26:05¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§4/3(¶â) 26:10¡Á
AT-X¡§4/4(ÅÚ) 23:0¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ë¡¢Google Play¡¢Rakuten TV¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢Amazon Prime Video¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢TSUTAYA TV¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¤¢¤Ë¤Æ¤ì¡¢Paravi¡¢U-NEXT¡¢au¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢Hulu¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ê¸¹ë¤Ë¤è¤êÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿ôÂ¿¤ÎËÜ¡£ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä´¶¾ðÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤¬µ¤µ¤ì¤¿¤½¤ì¤ÏÊ¸³Ø¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤òºÌ¤ê¡¢À¤³¦¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊËÜ¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤ë°Û·Á¤Î¥â¥ÎÃ£¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ê¸³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÉé¤Î´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¿¯¿ª¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ¤ò¿¯¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¿¯¿ª¼Ô¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¡É¤ÎÎÏ¤ÇÅ¾À¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¸¹ëÃ£¤Î¤ß¡£
Ê¸¹ë¤Ï¿¯¿ª¤µ¤ì¤¿ËÜ¤ËÀø¤ê¡¢¿¯¿ª¼Ô¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ÇËÜ¤òµß¤¦¡£
Á´¤Æ¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¸³Ø¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢º²¤ò¹þ¤á¤ÆºîÉÊ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÔÃ£¤¬ÄÖ¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÊ¸¹ëëý--
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§DMM GAMES
À¤³¦´Ñ´Æ½¤¡§¥¤¥·¥¤¥¸¥í¥¦
´ÆÆÄ¡§ÅÏÉô²º´²
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§·§Ã«½ã
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃæÅèÆØ»Ò
²»³Ú¡§ºäËÜ±Ñ¾ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¡¼¡¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥à
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©DMM GAMES/Ê¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
ÂÀºË¼£¡§ÃæÂ¼Íª°ì
Ãæ¸¶ÃæÌé¡§³Á¸¶Å°Ìé
ÅçºêÆ£Â¼¡§Î©²Ö¿µÇ·²ð
¿¥ÅÄºîÇ·½õ¡§¾®Ìîºä¾»Ìé
ÆÁÅÄ½©À¼¡§ÅÏÊÕÂó³¤
ºä¸ý°Â¸ã¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
Çë¸¶ºóÂÀÏº¡§ÌîÅç·ò»ù
Twitter¡§@Anime_BunAl
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Ê¸¥¢¥Ë #Ê¸¥¢¥ë
OP¡§±ºÅçºäÅÄÁ¥¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¡×
ED¡§ÆîÛê°¦Çµ¡Öé®¤ÎÃæ¤Î¥¸¥ó¥Æ¡¼¥¼¡×
¡ÖÊ¸¹ë¤È¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È ¡Á¿³È½¥Î»õ¼Ö¡Á¡×PV
LISTENERS
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS¡§4/3(¶â) 25:55¡Á
TBS¡§4/3(¶â) 25:55¡Á
BS-TBS¡§4/3(¶â) 26:30¡Á
AT-X¡§4/7(²Ð) 22:30¡Á¡¢¤Û¤«
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤¬¤ì¤¤Î»³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ø¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯·ê¤Î¤¢¤¤¤¿¾¯½÷¡½¡½!?
¥¹¥¯¥é¥Ã¥×½¦¤¤¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¨¥³¥ò¤È¡¢¹ø¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¶õ¤¤¤¿µ²±ÁÓ¼º¤Î¾¯½÷¡¦¥ß¥å¥¦¡£
Æó¿Í¤Ï½Ð²ñ¤¤¡¢µ²±¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡½¡½¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶°Æ¡§1st PLACE
¸¶ºî¡§1st PLACE¡¢¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö¡¢Story Riders
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö
´ÆÆÄ¡§°ÂÆ£Íµ¾Ï
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¤¸¤ó¡¢º´Æ£Âç¡¢¶¶ËÜÂÀÃÎ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§º´Æ£Âç
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§pomodorosa
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³ùÅÄ¿¸Ê¿
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¾®Àô½é±É¡¢¹â¸¶½¤»Ê
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»ûÈøÍÎÇ·
¿§ºÌÀß·×¡§Ëö±Ê°¼»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ã«²¬Á±²¦
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌøÅÄµ®»Ö
CGI´Æ½¤¡§Àî¸¶ÃÒ¹°
CGI¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸åÆ£ÂÙÊå
3DCG¡§¤·¤¤¤¿¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë
ÊÔ½¸¡§ÉðµÜ¤à¤Ä¤ß
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð
²»¶Á¸ú²Ì¡§À¾Â¼ËÓ¹°
²»¶ÁÀ©ºî¡§dugout
³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¤¸¤ó
²»³Ú¡§L!th!um
²»³ÚÀ©ºî¡§DMM music¡¢¡¢À¶¿åÀ»ÂÀÏº(EDWORD RECORDS)
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§MAPPA
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©1st PLACE¡¦¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö¡¦Story Riders¡¿LISTENERSÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¨¥³¥ò¡¦¥ì¥Ã¥¯¡§Â¼À¥Êâ
¥ß¥å¥¦¡§¹â¶¶Íû°Í
¥Ë¥ë¡§Å£µÜÍý·Ã
¥í¥º¡§²Öß·¹áºÚ
ÅÂ²¼¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¥ê¥Ã¥Á¡¼¡§¾åÂ¼Í´æÆ
¥é¥¤¥É¡§È¬ÂåÂó
¥¸¥ã¥Ë¥¹¡§¾åÅÄÎïÆà
¥í¥Ð¡¼¥È¡§¶ä²ÏËü¾æ
¥Û¡¼¥ë¡§²¼Ìî¹É
¥¥à¡§ÅÄÃæÆØ»Ò
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡§ËÜÌ¾ÍÛ»Ò
¥ê¥µ¡§¤æ¤«¤Ê
¥ì¥ª¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡§ÀéÍÕÈË
¥¢¥¤¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ð¥¦¥Æ¥ó¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¥·¥å¥Æ¥å¥ë¡¦¥Î¥¤¥Ð¥¦¥Æ¥ó¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¥Ä¥§¥ó¥Ç¡¦¥Î¥¤¥Ð¥¦¥Æ¥ó¡§¹õÂô¤È¤â¤è
¥¹¥¨¥ë¡¦¥ì¥Ã¥¯¡§º´Æ£ÍøÆà
¥Þ¥Ã¥®¥£¡§¥Á¥ç¡¼
¥µ¥ê¡¼¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø
¥È¥ß¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡§ÃæÂ¼Íª°ì
¥¨¡¼¥¹¸µ¿ã¡§ÂçÄÍË§Ãé
¥Ó¥ê¥ó¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡§¿å¼ùÆà¡¹
¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡§»³»û¹¨°ì
¥¸¥ß¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¡§Ê¡»³½á
Twitter¡§@listeners_PR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#listeners_rock
OP¡§ACCAMER¡ÖInto the blue¡Çs¡×
ED¡§¥ß¥å¥¦(CV:¹â¶¶Íû°Í)
¡Ú4/3ÊüÁ÷³«»Ï¡Û¡ØLISTENERS ¥ê¥¹¥Ê¡¼¥º¡ÙËÜPV
ÇÈ¤èÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS¡§4/3(¶â) 26:25¡Á
TBS¡§4/3(¶â) 26:25¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/3(¶â) 26:55¡Á
U-NEXT¡§4/3(¶â) 26:55¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§4/3(¶â) 26:55¡Á
BS-TBS¡§4/3(¶â) 27:00¡Á
HBC¡§4/5(Æü) 25:25¡Á
AT-X¡§4/7(²Ð) 23:00¡Á
Amazon Prime Video¡¢Netflix¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢FOD¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢dTV¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥Ó¥Ç¥ª¡¢DMM.com¡¢GYAO!¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¡¢TVer¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢music.jp¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢Hulu¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤¤¤ä¤¢¡Á¡Á¡Á¡Á¥Ã¡¢25²á¤®¤Æ¤«¤éÃË¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
»¥ËÚºß½»¡¢¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼²°¤ÇÆ¯¤¯¸ÝÅÄ¥ß¥Ê¥ì¤Ï¡¢¼ò¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃÏ¸µFM¶É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ËãÆ£·ó»Ì¤Ë¼ºÎø¥È¡¼¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍâÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ª¤«¤é¸µ¥«¥ì¤òÇÍÅÝ¤¹¤ë¥ß¥Ê¥ì¤ÎÀ¼¤¬¡Ä¡Ä¡ª
ËãÆ£¤Ï¥ß¥Ê¥ì¤Î¶òÃÔ¤òÌ©Ï¿¤·¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
·ã¹·¤·¤Æ¥é¥¸¥ª¶É¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¥ß¥Ê¥ì¡£¤·¤«¤·¡¢ËãÆ£¤Ï°¤Ó¤ì¤â¤»¤º¤Ë¹ð¤²¤ë¡£
¡Ö¤ª°¹¤µ¤ó¡¢»ß¤á¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥¿¤¬´Ö¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤ó¤À¤¼¡©¡×
¥ß¥Ê¥ì¤ÏÁ´ÎÏ¤ÎÊÛ²ò¥È¡¼¥¯¤ò¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ÏÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤ä¤¬¤ÆËãÆ£¤«¤é¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ªÁ°¡¢´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ëµ¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÇÈ¤èÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¿¼Ìë3»þÈ¾¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥Ê¥ì¤Ï³ÐÀÃ¤¹¤ë¥Ã¡ª
¸¶ºî¤Ï¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥óÏ¢ºÜ¤ÎÌ¡²è¤Ç¡¢´û´©7´¬¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇ FAIRY TAIL-Dragon Cry-¡×¤ÎÆîÀîÃ£ÇÏ¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ö¥È¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¤ÎÊÆÂ¼ÀµÆó¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§º»Â¼¹ÌÀ
´ÆÆÄ¡§ÆîÀîÃ£ÇÏ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÊÆÂ¼ÀµÆó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²£ÅÄÂó¸Ê
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â¶¶¹ä
²»³Ú¡§´äùõ¸µÀ§
¿§ºÌÀß·×¡§ÌîÃÏ¹°Ç¼
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ºä¾åÍµ(¤È¤È¤Ë¤ã¤ó)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®ÃÓ¿¿Í³»Ò
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼¾ÍÌÀ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©º»Â¼¹ÌÀ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Áô´ä»³¥é¥¸¥ªÊÔÀ®¶É
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¸ÝÅÄ¥ß¥Ê¥ì¡§¿ù»³Î¤Êæ
ËãÆ£·ó»Ì¡§Æ£¿¿½¨
ÆîÇÈ¿ðÊæ¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
µ×Ï¢ÌÚ¹î»°¡§»³Ï©ÏÂ¹°
³ýÂå¤Þ¤É¤«¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¹ÃËÜÎ¶¾ç¡§ÀÐÀî³¦¿Í
Ãæ¸¶ÃéÌé¡§ÌðÌîÀµÌÀ
¾ë²Ú¥Þ¥¥¨¡§Ç½ÅÐËãÈþ»Ò
ÊõÅÄ²Å¼ù¡§ÅçÅÄÉÒ
¿Ü²ì¸÷Íº¡§Ï²ÀîÂçÊå
²¿Ê¼¡¡§Æâ»³¹·µ±
Twitter¡§@namiyo_official
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÇÈ¤èÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì
OP¡§tacica¡Öaranami¡×
ED¡§ÍÚ³¤¡ÖPride¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÇÈ¤èÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ÙÂè2ÃÆPV¡Á¥ß¥Ê¥ì¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÇ¡Á
Í·¡ùµº¡ù²¦SEVENS
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡§4/4(ÅÚ) 7:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥´¡¼¥ÏÂè7¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦²¦Æ»Í·²æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯ÌÀ¤ò¡Ö¥í¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Æü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¥í¡¼¥É¤ò³«È¯¤¹¤ë¾®³Ø5Ç¯À¸¡£Âç¿Í¤¿¤Á¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥Ç¥å¥¨¥ë¤ò¥¥å¡¼¥¯¥Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Í·²æ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÎÙ¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥ë¡¼¥¯¤¬¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î²¦¡×¤Î±½¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍ·²æ¤È¥ë¡¼¥¯¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ÊÀÐÈê¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Ææ¤Î¿ÍÊª¡Ä¡Ä
¤½¤·¤Æ¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î²¦¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ë¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª
¡ÖËÍ¤Î¹Í¤¨¤¿¥í¡¼¥É¡¢¡È¥é¥Ã¥·¥å¥Ç¥å¥¨¥ë¡É¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡ª¡×
Í·²æ¤È¥ë¡¼¥¯¡Ä¡Ä2¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ç¥¥å¡¼¥¯¥Ä¤ÊÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹â¶¶ÏÂ´õ
´ÆÆÄ¡§¶áÆ£¿®¹¨
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃÝÆâÍø¸÷
¥Ç¥å¥¨¥ë¹½À®¡§É§µ×ÊÝ²íÇî
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂþÌîÏÂ»Ò¡¢¾¾²¼¹ÀÈþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»³ËÜ¹À»Ê
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ö¥ê¥Ã¥¸
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥À¥¤¥¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦KONAMI
¡¦¥¥ã¥¹¥È
²¦Æ»Í·²æ¡§ÀÐ¶¶ÍÛºÌ
¥ë¡¼¥¯¡§È¬ÂåÂó
¥¬¥¯¥È¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¥í¥ß¥ó¡§ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
Twitter¡§@yugioh_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Í·µº²¦ #SEVENS #yugioh #¥é¥Ã¥·¥å¥Ç¥å¥¨¥ë
ED¡§º´Çì¥æ¥¦¥¹¥±¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¥Ê¥Ê¥Ê¥Ê¡×
¡Ú¸ø¼°¡Û¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦£Ó£Å£Ö£Å£Î£Ó¡×£Ð£Ö
¥á¥¸¥ã¡¼¥»¥«¥ó¥É Âè2¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÃæ³ØÀ¸ÊÔ¡×
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
NHK E¥Æ¥ì¡§4/4(ÅÚ) 17:35¡Á
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢dTV¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É ¥á¥¬¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢Hulu¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢Netflix¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢au¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢Rakuten TV¡¢¥¢¥¯¥È¥Ó¥é¡¢TSUTAYA TV¡¢Google Play¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢DMM.com¡¢music.jp¡¢GYAO!¥¹¥È¥¢¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ëPlus¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢Amazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¡¢2¿Í¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤â¤¦¡ª¡×
¸÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÀÀ¤¤¡¢É÷ÎÓ³Ø±àÃæÅùÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿Âç¸ã¡£Âç¸ã¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÌîµåÉô¤Ï¡¢¾åµéÀ¸¤¬È´¤±ËÓ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿½÷»Ò¤Ð¤«¤ê¡£¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¿·ÆþÀ¸¤ò·Þ¤¨¡¢¿·À¸¡¦É÷ÎÓÃæÌîµåÉô»ÏÆ°¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ËþÅÄÂóÌé
´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÊâ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÅÚ²°Íý·É
µÓËÜ¡§¸ÅÅÜÅÄ·ò»Ö¡¢Ëö±Ê¸÷Âå¡¢»³²¼·û°ì¡¢°æ¾å°¡¼ù»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾¸µÈþµ¨
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µµ»³½Ó¼ù
²»³Ú¡§ÃæÀî¹¬ÂÀÏº
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¡¼¡¦¥¨¥ë¡¦¥¨¥à
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ËþÅÄÂóÌé¡¦¾®³Ø´Û¡¿NHK¡¦NEP¡¦ShoPro
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÌÐÌîÂç¸ã¡§Æ£¸¶²Æ³¤
º´ÁÒËÓ»Ò¡§²Öß·¹áºÚ
¿Î²ÊÌÀ¡§»³²¼Âçµ±
Áê³ÚÂÀË±¡§º´ÁÒ°½²»
ÂôÌïÀ¸¡§²ÏÀ¥çý´õ
³ñÅç¥¢¥Ë¡¼¥¿¡§Â¼ÀîÍü°á
Æ£°æÀéÎ¤¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì
´ØÄ»À±Íö¡§¹â³ÀºÌÍÛ
Ã°ÇÈ¹Ì´¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
Twitter¡§@major2nd_tv
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥á¥¸¥ã¡¼¥»¥«¥ó¥É
OP¡§²ÈÆþ¥ì¥ª¡ÖAnswer¡×
ED¡§SHE¡ÇS¡ÖOne¡×
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥»¥«¥ó¥É¡×Âè2¥·¥ê¡¼¥º PVÂè1ÃÆ¡Ú2020Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Û - YouTube
¥¢¥ë¥Æ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/4(ÅÚ) 22:00¡Á
FOD¡§4/4(ÅÚ) 22:00¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
BS¥Õ¥¸¡§4/6(·î) 24:30¡Á
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§4/6(·î) 26:59¡Á
AT-X¡§4/10(¶â) 22:30¡Á¡¢¤Û¤«
J:COM¥Æ¥ì¥Ó¡§4/14(²Ð) 26:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÉñÂæ¤Ï16À¤µª½éÆ¬¤Î¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¡£
³¨²è¤äÄ¦¹ï¤¬À¹¤ó¤ÊÅÔ¤Çµ®Â²¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Æ¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¡£
¤¤¤º¤ì¤Ï²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¥¢¥ë¥Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬¡Ö½÷À¤¬²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¢¥ë¥Æ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¸¶ºî¤Ï·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥óÏ¢ºÜ¤ÎÂçµ×ÊÝ·½¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢´û´©12´¬¡£
´ÆÆÄ¡¦ÉÍÌ¾¹§¹Ô¡õ¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÈÅÄÎè»Ò¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï2020Ç¯1·î¡Á3·îÊüÁ÷¤Î¡ÖËâ½Ñ»Î¥ª¡¼¥Õ¥§¥ó¤Ï¤°¤ìÎ¹¡×¤â¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Âçµ×ÊÝ·½
´ÆÆÄ¡§ÉÍÌ¾¹§¹Ô
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µÈÅÄÎè»Ò
ÀßÄê¹Í¾Ú¡§ÎëÌÚµ®¾¼
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÜÀîÃÒ·Ã»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÜÃÏÁï»Ò
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¬¸ÍÃÒ³®¡¦´äÈª¹ä°ì
Èþ½ÑÀßÄê¡§µÈ¸¶°ìÊå
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§SCOTT MACDONALD
Èþ½Ñ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×
¥ì¥¤¥¢¥¦¥È´Æ½¤¡§±×ÅÄ¸¼£
¿§ºÌÀß·×¡§´Ü ³¨Èþ»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ç½ÂåÂóÌé
ÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§Ê¡ÅÄÄ¾À¬
ÊÔ½¸¡§´Ø°ìÉ§
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÀîÅÄÀ¶µ®
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
²»³Ú¡§°ËÆ£¥´¥í¡¼
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Seven Arcs
¸å±ç¡§¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Âçµ×ÊÝ·½/¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹,¥¢¥ë¥ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ë¥Æ¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
¥ì¥ª¡§¾®À¾¹î¹¬
¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¥À¡¼¥Á¥ã¡§°ÂÌî´õÀ¤Çµ
¥æ¡¼¥ê¡§Ä»³¤¹ÀÊå
¥«¥¿¥ê¡¼¥Ê¡§£Í¡¦£Á¡¦£Ï
¥½¥Õ¥£¥¢¡§ÅÄÃæÍý·Ã
¥À¥Õ¥Í¡§¸Í¾¾ÍÚ
Twitter¡§@arte_animation
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ë¥Æ¡×PVÂè3ÃÆ¡¡2020Ç¯4·î4ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡ª
²µ½÷¥²¡¼¥à¤ÎÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤·¤«¤Ê¤¤°ÌòÎá¾î¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Netflix¡§4/4(ÅÚ) 24:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/4(ÅÚ) 24:00¡Á
TOKYO MX¡§4/4(ÅÚ) 25:30¡Á
BS11¡§4/4(ÅÚ) 25:30¡Á
MBS¡§4/4(ÅÚ) 27:08¡Á
AT-X¡§4/5(Æü) 24:00¡Á¡¢¤Û¤«
J:COM¥Æ¥ì¥Ó¡§4/6(·î) 26:00¡Á
Amazon Prime Video¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢AbemaTV¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢FOD¡¢TVer¡¢MBS Æ°²è¥¤¥º¥à¡¢GYAO!¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢TSUTAYA TV¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢DMM.com¡¢Rakuten TV¡¢Google Play¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó!¥Ó¥Ç¥ª¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢Paravi¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¸ø¼ßÎá¾î¡¢¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥¯¥é¥¨¥¹¤Ï¡¢Æ¬¤òÀÐ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿Çï»Ò¤ËÁ°À¤¤Îµ²±¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¤³¤³¤¬Á°À¤¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²µ½÷¥²¡¼¥à¡ØFORTUNE LOVER¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÎøÏ©¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë°ÌòÎá¾î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡ª
¥²¡¼¥à¤Ç¥«¥¿¥ê¥Ê¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ëËö¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ç¹ñ³°ÄÉÊü¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä
¤½¤ó¤ÊÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â²óÈò¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë!!
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»³¸ý¸ç
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤Ò¤À¤«¤Ê¤ß
´ÆÆÄ¡§°æ¾å·½²ð
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À¶¿å·Ã
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÅçÈþÏÂ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ß·ÆþÍ´¼ù
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹þ»³ÌÀÆü¹á
¿§ºÌÀß·×¡§½ÅÉÚ±ÑÎ¤
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾®³Þ¸¶ÅØ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§±ÒÆ£±Ñµ£
ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ(REAL-T)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µµ»³½Ó¼ù(grooove)
²»³Ú¡§ÅÄÞ¼²Æ³¤¡¢ÃæÂ¼ÇÃÆà½Å¡¢ºØÌÚÃ£É§¡¢Ý¯°æÈþ´õ¡¢·ó¾¾½°
²»³ÚÀ©ºî¡§Æü²»
²»³Ú¶¨ÎÏ¡§¥ß¥ê¥«¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SILVER LINK.
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© »³¸ý¸ç¡¦°ì¿×¼Ò¡¿¤Ï¤á¤Õ¤éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥¯¥é¥¨¥¹¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥¸¥ª¥ë¥É¡¦¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥È¡§Áó°ææÆÂÀ
¥¸¥ª¥ë¥É¡¦¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥È(ÍÄ¾¯´ü)¡§À¥¸ÍËãº»Èþ
¥¡¼¥¹¡¦¥¯¥é¥¨¥¹¡§³Á¸¶Å°Ìé
¥¡¼¥¹¡¦¥¯¥é¥¨¥¹(ÍÄ¾¯´ü)¡§±«µÜÅ·
¥¢¥é¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥È¡§ÎëÌÚÃ£±û
¥¢¥é¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥È(ÍÄ¾¯´ü)¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
¥Ë¥³¥ë¡¦¥¢¥¹¥«¥ë¥È¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Ë¥³¥ë¡¦¥¢¥¹¥«¥ë¥È(ÍÄ¾¯´ü)¡§M¡¦A¡¦O
¥á¥¢¥ê¡¦¥Ï¥ó¥È¡§²¬ºéÈþÊÝ
¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¢¥¹¥«¥ë¥È¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡§Áá¸«º»¿¥
¥·¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¡¼¥¯¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù
¥¢¥ó¡¦¥·¥§¥ê¡¼¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤
Twitter¡§@hamehura
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ï¤á¤Õ¤é #hamehura
OP¡§angela¡Ö²µ½÷¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
ED¡§Áó°ææÆÂÀ¡ÖBAD END¡×
TV ¥¢¥Ë¥á¡Ö²µ½÷¥²¡¼¥à¤ÎÇËÌÇ¥Õ¥é¥°¤·¤«¤Ê¤¤°ÌòÎá¾î¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×Âè 4ÃÆ PV¡¿2020Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¥®¥ã¥ë¤È¶²Îµ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/4(ÅÚ) 25:00¡Á
BS11¡§4/4(ÅÚ) 25:00¡Á
ÇÛ¿®¡§4/4(ÅÚ) 25:00¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡§4/5(Æü) 23:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4/8(¿å) 23:00¡Á
ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 25:20¡Á
AbemaTV¡¢Amazon Prime Video¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢Hulu¡¢U-NEXT¡¢FOD¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢music.jp¡¢DMM.com¡¢GYAO!¥¹¥È¥¢¡¢GYAO!¡¢dTV¡¢Rakuten TV¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥óTV¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¢¤¤¤Á¤Ê¤ëTV¡¢¥Õ¥ë¡ù¥¢¥Ë¥áTV¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆ°²è¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢HAPPY¡ùÆ°²è¥¢¥Ë¥á¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢YouTube¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢TSUTAYA TV¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥àVOD¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥®¥ã¥ë¤È¶²Îµ¤¬»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¡£
¶²Îµ¤È¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ã¤·¤ç¡£
¤È¤ê¤Þ¥¢¥²¤Æ¤³--¡Á¡Á¡ª
¸¶ºî¤Ï½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥óÏ¢ºÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢´û´©3´¬¡£
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦¥·¥ê¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÀÄÌÚ½ã(¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Í¥³¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼)¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¿¹¤â¤ê»Ò¡¦¥È¥ß¥à¥é¥³¥¿
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦¥·¥ê¡¼¥º´ÆÆÄ¡§ÀÄÌÚ½ã(¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Í¥³¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾â¹¾Å°
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
²»³Ú¡§¶ã(BUSTED ROSE)
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾®¹Ó°æÍü¸Ð¡¢ÊÆß·ÌÀ
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿ÜÆ£¹§ÂÀÏº¡¢¸ÅÀî¿µ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Í¥³¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢¿ÀÉ÷Æ°²è
¼Â¼Ì¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿ÜÆ£¹§ÂÀÏº
¼Â¼ÌÀ½ºî¡§HALO
À½ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¦¹ÖÃÌ¼Ò
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©︎¿¹¤â¤ê»Ò¡¦¥È¥ß¥à¥é¥³¥¿¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¡¦¥¢¥Ë¥áÈÇ
Éö¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø
»³ÅÄ¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
Àè¥Ñ¥¤¡§¹©Æ£Í¼´õ
æÆÂÀ¡§»³²¼À¿°ìÏº
¡¦¼Â¼ÌÈÇ
Éö¡§8467(¤ä¤·¤í¤Ê¤Ê)
Twitter¡§@galkyo_info
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥®¥ã¥ë¤È¶²Îµ
OP¡§¶²Îµ¥Õ¥ì¥ó¥º(Éö(CV¡§ÅçÂÞÈþÍ³Íø) »³ÅÄ(CV¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³) Àè¥Ñ¥¤(CV¡§¹©Æ£Í¼´õ) æÆÂÀ(CV¡§»³²¼À¿°ìÏº))¡Ö¶²Îµ¤¢¤²¤ß¤¶¤ï¡ù¡×
¡Ö¥®¥ã¥ë¤È¶²Îµ¡×¥¢¥Ë¥áÈÇPV¡Ú4·î4Æü(ÅÚ)25»þÊüÁ÷³«»Ï¡Û
¡Ö¥®¥ã¥ë¤È¶²Îµ¡×¼Â¼ÌÈÇPV¡Ú4·î4ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Û
¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡§4/4(ÅÚ) 25:30¡Á
AbemaTV¡§4/4(ÅÚ) 25:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/7(²Ð) 12:00¡Á
BSÄ«Æü¡§4/10(¶â) 23:30¡Á
¢¨ÇÛ¿®¸ÂÄê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É(Á´6ÏÃ)¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Äê¿¦¤Ë¤Ï½¢¤«¤º¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥ê¥¯¥ª¡É¡£
ÆÃ¤ËÌÜÉ¸¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÇÁç´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¥ê¥¯¥ª¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥«¥é¥¹¤òÏ¢¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¾¯½÷¡½¡È¥Ï¥ë¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡£
Èà½÷¤ÎÇËÅ·¹Ó¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Ãæ¡¢¥ê¥¯¥ª¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¡È榀»Ò¡É¤¬Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÅßÌÜ·Ê
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Æ£¸¶²Â¹¬
Éû´ÆÆÄ¡§°ËÆ£ÎÉÂÀ
µÓËÜ¡§ÅÄÃæ¿Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ã«¸ý½ß°ìÏº
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÈÀî¿¿ÈÁ
²»³Ú´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±§º´ÈþÅ¯Ìé
¿§ºÌÀß·×¡§ÀÐ¹õ¤±¤¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§úÉÌîµ®Ê¸
ÊÔ½¸¡§Ê¿ÌÚÂçÊå
ÇØ·Ê¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼
À©ºî¡§DMM.futureworks
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÅßÌÜ·Ê¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¤ò¤¦¤¿¤Ã¤ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
µû½»Î¦À¸¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
ÌîÃæÀ²¡§µÜËÜÐÒ²ê
¿¹¥ÎÌÜ榀»Ò¡§²Öß·¹áºÚ
ÁáÀîÏ²¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
Twitter¡§@anime_yesterday
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ
OP¡§¥æ¥¢¥Í¥¹¡ÖäÆ¤ÎÃæ¤ËÄ»¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¤¥¨¥¹¥¿¥Ç¥¤¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡×ËÁÆ¬¥·¡¼¥óÆÃÊÌ¸ø³«¡ª¥í¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥é¡¼ ¡Ã4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å »Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó(ÂèÆóÉô)
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
ABC¡§4/4(ÅÚ) 26:10¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/4(ÅÚ) 26:40¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
AT-X¡§4/7(²Ð) 23:30¡Á¡¢¤Û¤«
TOKYO MX¡§4/8(¿å) 22:00¡Á
WOWOW¡§4/8(¿å) 24:30¡Á
BS¥Õ¥¸¡§4/9(ÌÚ) 24:00¡Á
WOWOW¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢Paravi¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢AbemaTV¡¢Amazon Prime Video¡¢Netflix¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢au¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢FOD¡¢GYAO!¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Hulu¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢DMM.com¡¢TSUTAYA TV¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤êËÜ¤¬¹¥¤¡×¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦ËÜ¿ÜÎïÇµ¤¬Ê¼»Î¤ÎÌ¼¡¦¥Þ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿À¤³¦¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿Ì±¤Ï¼±»úÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢ÍÓÈé»æ¤Çºî¤ëËÜ¤Ï¹â²Á¤Ç¤ªµ®Â²ÍÍ¤Î¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥¤¥ó¤Ï·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡ª¡×
»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢¾¦¿Í¤Î¥Ù¥ó¥Î¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾¦¿Í¸«½¬¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿¢Êª¤Î»æ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¤ÎÂÎ¤Ï¡Ö¿È¿©¤¤¤ÎÇ®¡×¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ®Â²¤¬ËâÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢»þ¤ËËâÎÏ¤ò½É¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊ¿Ì±¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¿È¿©¤¤¡×¡£Áý¤¨Â³¤±¤ëËâÎÏ¤òµÛ¤¤¼è¤ëËâ½Ñ¶ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸¤Ä¹¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÀöÎé¼°¤Ç¿ÀÅÂ¤Î¿Þ½ñ¼¼¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¤Ï¡¢Öà½÷¸«½¬¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¿ÀÅÂÄ¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ë¡£¤¹¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤ÎËö¡¢¥Þ¥¤¥ó¤ÏËâÎÏ¤òÊôÇ¼¤¹¤ëÀÄ¿§Öà½÷¸«½¬¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¡¢µ®Â²¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÀÄ¤Î°á¡×¤òÊ¿Ì±¾å¤¬¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ó¤¬Å»¤¦¤³¤È¤ò²÷¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢¥Þ¥¤¥ó¤Î¹Ô¤¯¼ê¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡£
ÌäÂê»ù¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¦»Å¤¨¡¢¿ÀÅÂ¤Î³¬µé¼Ò²ñ¡Ä¡Ä¡£ÎïÇµ»þÂå¤È¤â²¼Ä®»þÂå¤È¤â°Û¤Ê¤ë¿ÀÅÂ¤Î¾ï¼±¤¬¥Þ¥¤¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¤¬¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÆÉ½ñ¤Ç¤¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡ª¡©¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¤ÏËÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¹á·îÈþÌë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§ÄÇÌ¾Í¥
´ÆÆÄ¡§ËÜ¶¿¤ß¤Ä¤ë
Éû´ÆÆÄ¡§ÀîºêË§¼ù
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÅÄµÁÌÀ¡¢³¤Ã«ÉÒµ×
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÌøÅÄµÁÌÀ¡¢³¤Ã«ÉÒµ×¡¢±óÆ£¹¾Èþ»Ò
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥Ò¥é¥¿¥ê¥ç¥¦
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌÚ²¼Î»¹á
Èþ½ÑÀßÄê¡§Å·ÅÄ½Óµ®
¿§ºÌÀß·×¡§°ìÀ¥ÈþÂå»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÌÂ¼Ä¾¼ù
ÊÔ½¸¡§Ä¹ºäÃÒ¼ù
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ½ß
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»¶ÁÀ©ºî¡§JTB Next Creation
²»³Ú¡§Ì¤ÃÎÎÜ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§°¡ºÙ°¡Æ²
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¸¥§¥ó¥³
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¹á·îÈþÌë¡¦TO¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾åÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Þ¥¤¥ó¡§°æ¸ýÍµ¹á
¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡§Â®¿å¾©
¥È¥¥¡¼¥ê¡§ÃæÅç°¦
¥¨¡¼¥Õ¥¡¡§ÀÞ³ÞÉÙÈþ»Ò
¥®¥å¥ó¥¿¡¼¡§¾®»³¹ä»Ö
¥ë¥Ã¥Ä¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
¥Ù¥ó¥Î¡§»Ò°ÂÉð¿Í
¥ª¥Ã¥È¡¼¡§ÆüÌîÁï
¥Þ¥ë¥¯¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¥Õ¥ê¡¼¥À¡§ÆâÅÄºÌ
¥®¥ë¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
¥Õ¥é¥ó¡§¼íÌîæÆ
¥Ç¥ê¥¢¡§ÅÔ´Ý¤Á¤è
Twitter¡§@anime_booklove
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å
OP¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì¡Ö¤Ä¤à¤¸¤«¤¼¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å »Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÙÂèÆóÉô ËÜPV
¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡§
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡§4/5(Æü) 9:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
À¾Îñ2020Ç¯¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£½ÂÃ«¤Ø½Ð¤«¤±¤¿Êì¤ÈËå¤Î¥Ò¥«¥ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Î½àÈ÷¤Ç²È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÀ°ì¤Ï±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÈÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂÀ°ì¤¿¤Á¡ÖÁª¤Ð¤ì¤·»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥â¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë¡È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ºî¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºî¡£¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢2000Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼02¡×¤ÎÃæ¤Ç3Ç¯¸å¤È¾Íè¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ´°·ë¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼tri.¡×¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ LAST EVOLUTION å«¡×¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤ÏÀßÄê¤¬¸½Âå(À¾Îñ2020Ç¯)¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢´°Á´¤Ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¤Î»°ÄÍ²í¿Í¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥Ð¥È¥ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÀïµ¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¥¥Ã¥º¥¢¥Ë¥á¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ÉÚ²¬½ß¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï1999Ç¯¤ÎºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÃæÄá¾¡¾Í¤¬Ã´Åö¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤ì¤·»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤ÏÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤À¤¬¡¢¥Ç¥¸¥â¥óÌò¤Ï¥Æ¥¤¥ë¥â¥ó¤ò½ü¤Åö»þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥Æ¥¤¥Þ¡¼¥º¡×¤Ç¥®¥ë¥â¥óÌò¤È¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÌîÂô²í»Ò¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶°Æ¡§ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§»°ÄÍ²í¿Í
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÉÚ²¬½ß¹
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÄá¾¡¾Í
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Àõ¾Â¾¼¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌÚ²¼Î»¹á
Èþ½ÑÀßÄê¡§Å·ÅÄ½Óµ®
¿§ºÌÀß·×¡§ÃÝß·Áï
²»³Ú¡§º´¶¶½ÓÉ§
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¹¾²Ö¾¾¼ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¡¢º´ÀîÄ¾»Ò(ÆÉÇä¹¹ð¼Ò)¡¢Ý¯ÅÄÇîÇ·¡¢¹â¸«¶Ç
À©ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¹¹ð¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¥¥ã¥¹¥È
È¬¿ÀÂÀ°ì¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
ÀÐÅÄ¥ä¥Þ¥È¡§Ï²ÀîÂçÊå
ÉðÇ·Æâ¶õ¡§ÇòÀÐÎÃ»Ò
Àô¸÷»ÒÏº¡§¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò
ÂÀÅáÀî¥ß¥ß¡§¹âÌîËãÎ¤²Â
¾ë¸Í¾æ¡§ÁðÈøµ£
¹âÀÐ¥¿¥±¥ë¡§ß¯¤á¤°¤ß
È¬¿À¥Ò¥«¥ê¡§ÏÂÂ¿ÅÄÈþºé
¥¢¥°¥â¥ó¡§ºäËÜÀé²Æ
¥¬¥Ö¥â¥ó¡§»³¸ýâÃµÝ
¥Ô¥è¥â¥ó¡§½Å¾¾²ÖÄ»
¥Æ¥ó¥È¥â¥ó¡§Ý¯°æ¹§¹¨
¥Ñ¥ë¥â¥ó¡§»³ÅÄ¤¤Î¤³
¥´¥Þ¥â¥ó¡§ÃÝÆâ½ç»Ò
¥Ñ¥¿¥â¥ó¡§¾¾ËÜÈþÏÂ
¥Æ¥¤¥ë¥â¥ó¡§±àºêÌ¤·Ã
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÌîÂô²í»Ò
Twitter¡§@digimon_tv
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Ç¥¸¥â¥ó #Digimon
OP¡§Ã«ËÜµ®µÁ¡ÖÌ¤³ÎÇ§Èô¹ÔÁ¥¡×
ED¡§Æ£ÀîÀé°¦¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¼ï¡×
¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡ª¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡§¡×PVÂè£³ÃÆ
¥È¥ß¥«å«¹çÂÎ ¥¢¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥Ê¡¼
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§4/5(Æü) 9:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§4/5(Æü) 9:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/5(Æü) 9:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§4/5(Æü) 9:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§4/5(Æü) 9:30¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§4/5(Æü) 9:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÃÏµå¤Î¼«Å¾¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥¢¡¼¥¹¥¨¥Ê¥¸¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢±§Ãè¤«¤éÆæ¤ÎÅ¨¥À¡¼¥¯¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
Èà¤é¤ÎÌîË¾¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡½¡½¥é¥¤¥¬¤È¥¯¥¦¥¬¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµåËÉ±ÒÂâ¡Ø¥¢¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡½¡½²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤ÏÃÏµå¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
¤æ¤±¡ª¾¯Ç¯¤¿¤Á¤è¡ª ¤æ¤±¡ª ¥¢¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥Ê¡¼¡ª
¥È¥ß¥«50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ËÊ¡¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤ËÍã¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¦¥·¥í¥·¥ó¥¸¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥Í¥ª¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥¯ Abyss¡×¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Á¤Î¥á¥¤¥É¥é¥´¥ó¡×¡Ö»ä¤ËÅ·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡ª¡×¤Î»³ÅÄÍ³¹á¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼
´ÆÆÄ¡§¥¦¥·¥í¥·¥ó¥¸
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»³ÅÄÍ³¹á
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°æ¥Î¾å¥æ¥¦»Ò
²»³Ú¡§Ä«ÁÒµª¹Ô
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤¨¤Ó¤Ê¤ä¤¹¤Î¤ê
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© £Ô£Ï£Í£Ù¡¿¥¢¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¶îÆ°¥é¥¤¥¬¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
¶îÆ°¥¯¥¦¥¬¡§ºù°æ½ÕÌ¾
¥¬¥ª¥°¥é¥ó¥Ê¡¼¥ì¥ª¡§ÛØ»³½¤Ç·
¥¬¥ª¥°¥é¥ó¥Ê¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¡§ÆüÌîÁï
¥Þ¥Ã¥Ï¥´¥¦¡§Ê¡»³½á
Twitter¡§@earthgranner
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥Ê¡¼
OP¡§¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ÖÀ¤³¦¤¬·¯¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À¡×
¥È¥ß¥«¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥ß¥«å«¹çÂÎ¥¢¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥Ê¡¼¡× Âè2ÃÆPV
¥ß¥å¡¼¥¯¥ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡§4/5(Æü) 10:30¡Á
U-NEXT¡§4/5(Æü) 12:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§4/5(Æü) 12:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
¥ß¥ì¡¼¥ë(¸ø¼°ÇÛ¿®)¡§4/10(¶â) 12:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Æü¸þ¤æ¤á¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤ÊÃæ³Ø1Ç¯À¸¡£¤æ¤á¤ÏÆþ³Ø¼°¤ÎÁ°Æü¡¢¤ª¶õ¤Î¾å¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¿Ææ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò½¦¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¼«¤é¤ò¡Ø¤ß¤å¡¼¡Ù¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÆÍÁ³ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤ß¤å¡¼¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¿´¤È¿´¤òÄÌ¤¸¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Ì´¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¥æ¥á¥·¥ó¥¯¥í¡Ù¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌë¡¢¤æ¤á¤¬¸«¤¿Ì´¤Ë¤ª¶õ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¥ß¥é¥¯¥ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼²¦¹ñ¤Î½÷²¦ÍÍ¤¬¸½¤ì¡¢¤æ¤á¤Ë¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¤ß¤å¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò°ì¤Ä¤À¤±³ð¤¨¤Þ¤¹¡¢¤È¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤æ¤á¤Ï¿·¤·¤¤Ãæ³Ø¹»¤ÇÎø¤ËÉô³è¤Ë¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤å¡¼¤È¶¦¤Ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦Ãøºî¡§¥µ¥ó¥ê¥ª
´ÆÆÄ¡§ºù°æ¹°ÌÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶â¿ù¹°»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ÅÌÚÉñ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF
´ë²è¶¨ÎÏ¡§º£Àé½©
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ÁÒÍ§Æó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2017,2020 SANRIO CO.,LTD.¡¡¥ß¥å¡¼¥¯¥ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¤ß¤å¡¼¡§Ëºê°¦À¸
¤Ú¤³¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«
¤¹¤¦¡§¶â¸µ¼÷»Ò
Æü¸þ¤æ¤á¡§Â¼¾åÆàÄÅ¼Â
·îÅç¤Þ¤¤¤é¡§°ËÆ£ºÌº»
º£°æ¤³¤È¤³¡§¹¬Â¼·ÃÍý
ÆîÀîÄ«ÍÛ¡§¾®ÎÓÍµ²ð
¤æ¤Ë¡§Å£µÜÍý·Ã
¤Ä¤®¡§µ×ÌîÈþºé
¤Ï¤®¡§Æ£¸¶²Æ³¤
¤ª¶õ¤Î¾å¤Î½÷²¦¤µ¤Þ¡§°æ¾å´îµ×»Ò
¿ù»³ÎË¿Î¡§¾®±ÛÍ¦µ±
ÂôÂ¼É´¹ç¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
ÎÐÌî¤ï¤«¤Ð¡§¹À¥¤æ¤¦¤
ÀÖÌ¾¤«¤¨¤Ç¡§¿¿Ìî¤¢¤æ¤ß
ÇòÀÐ¤Ï¤Ê¡§´Ó°æÍ®²Â
Twitter¡§@mewkle_a
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#mewkle #¤ß¤å¡¼¤Á¤ã¤ó
OP¡§ß·ÅÄ¿¿Î¤°¦¡Ö¥ß¥é¥¤¤¯¤ë¤¯¤ë¥æ¥á¤¯¤ë¤ë¡ª¡×
ED¡§ß·ÅÄ¿¿Î¤°¦¡Ö¥È¥¥á¥¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ß¥å¡¼¥¯¥ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¡ÙPVÂè£±ÃÆ
¤â¤Ã¤È¡ª¤Þ¤¸¤á¤Ë¤Õ¤Þ¤¸¤á ¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
NHK E¥Æ¥ì¡§4/5(Æü) 19:00¡Á
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢NHK¤³¤É¤â¥Ñ¡¼¥¯(Amazon Prime Video¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë)¡¢FOD¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Hulu¡¢Google play¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¤Î²¦¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¾¥í¥ê¤Ï¡¢Äï»Ò¤Î¥¤¥·¥·¡¢¥Î¥·¥·¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¤º¤é½¤¹Ô¤ÎÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ï¼ºÇÔÂ³¤¤À¤¬¡¢¥¾¥í¥ê¤Ï¤¯¤¸¤±¤º¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ò¤é¤á¤¤ÈÈ¯ÌÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¸¶¤æ¤¿¤«
´ÆÆÄ¡§½ïÊýÎ´½¨
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´Æ½¤¡§Æ£¿¹²íÌé
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÉÚ²¬½ß¹
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Á¥±Û±ÑÇ·
²»³Ú¡§ÅÄÃæ¸øÊ¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BN¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¦°¡ºÙ°¡Æ²
À©ºî¡¦Ãøºî¡§¡Ö¤â¤Ã¤È¡ª¤Þ¤¸¤á¤Ë¤Õ¤Þ¤¸¤á ¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¸¶¤æ¤¿¤«¡¿¥Ý¥×¥é¼Ò¡¦BNP¡¦NEP
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¾¥í¥ê¡§»³»û¹¨°ì
¥¤¥·¥·¡§°¦²ÏÎ¤²Ö»Ò
¥Î¥·¥·¡§¤¯¤Þ¤¤¤â¤È¤³
¥Ó¡¼¥È¡§³áÍµµ®
Twitter¡§@zororizz
OP¡§¥¾¥í¥ê(CV¡§»³»û¹¨°ì)¡Ö¤â¤Ã¤È¡ª¤â¤Ã¤È¡ª¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡×
ED¡§ONEPIXCEL¡Ö¥·¥ã¥é¥é¥é¡×
·Ñ¤Ä¤°¤â¤â
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§4/5(Æü) 21:30¡Á¤Û¤«
TOKYO MX¡§4/5(Æü) 22:00¡Á
BS¥Õ¥¸¡§4/7(²Ð) 24:00¡Á
Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡§4/11(ÅÚ) 25:59¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ê¿ËÞ¤Ê¾¯Ç¯¡¦²Ã²ì¸«¤«¤º¤ä¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÉÕÁÓ¿À¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦¶ÍÍÕ¤¬¸½¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
²ø°Û¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¡Ö´÷¤ß»Ò¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤º¤ä¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î¿À¡¦¤¯¤¯¤ê¤«¤é²ø°Û¤òÅÝ¤¹¡Ö¤¹¤½¤Ï¤é¤¤¡×¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¡¢¶ÍÍÕ¤È¶¦¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤º¤ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢²ø°Û¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¤ªÇº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÎ¢Â¦¤Ç¡¢¤¯¤¯¤ê¤òÁÀ¤¦Âç¤¤Ê·×²è¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¥ÉS¤ÊÈþ¾¯½÷ÉÕÁÓ¿À¤Î¶ÍÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Þ¤é¤º¤â´¬¤µ¯¤³¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¶¦¤Ë¡¢¤«¤º¤ä¤ØÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤â»²Àï¡ª
³Ø±à¤ÇÅÁ´ñ¤ÇÈþ¾¯½÷»³À¹¤ê¤ÊÍßÄ¥¤ê¥³¥á¥Ç¥£¡¢ÂèÆóËë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡ª
¸¶ºî¤Ï¡Ö·î´©¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×Ï¢ºÜÃæ¤ÎÉÍÅÄ¤è¤·¤«¤Å¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢´û´©24´¬¡£¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2017Ç¯4·î¡Á6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ÏÂè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤ÁÒÃ«ÎÃ°ì¤¬Ã´Åö¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÉÍÅÄ¤è¤·¤«¤Å
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÁÒÃ«ÎÃ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ãæ¸¶À¶Î´
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ºù°æÀµÌÀ
¤ª¿§µ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§°ÂÅÄ¹¥¹§
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ºä¾åÍµÊ¸(¤È¤È¤Ë¤ã¤ó)
Èþ½ÑÀßÄê¡§Á°ÅÄ¤ß¤Ä¤(¤È¤È¤Ë¤ã¤ó)
¿§ºÌÀß·×¡§¸ÅÀîÆÆ»Ë
CGI¥Á¡¼¥Õ¡§¿ûÍ§É§(¥¢¥Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ô¢½Å¸µ¹¨
ÊÔ½¸¡§±§ÅÔµÜÀµµ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®
²»³Ú¡§¹âÍü¹¯¼£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¼¥í¥¸¡¼
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÉÍÅÄ¤è¤·¤«¤Å¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¡Ö·Ñ¤Ä¤°¤â¤â¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
²Ã²ì¸«¤«¤º¤ä¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
¶ÍÍÕ¡§Âç¶õÄ¾Èþ
¤¯¤¯¤ê¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«
¹õÍÔ¡§¾¾°æ·ÃÍý»Ò
¶áÀÐ¤Á¤µ¤È¡§¼ÇºêÅµ»Ò
¹Ä¤¹¤Ê¤ª¡§ÂçÃÏÍÕ
¸×Å´¡§Âçµ×ÊÝÎÜÈþ
¶â»³¤¿¤°¤ê¡§M¡¦A¡¦O
°Â¼¡Êö¤¢¤¤È¡§ºäÅÄ¾¸ã
°Â¼¡Êö¤¢¤ë¤ß¡§¿ù»³Î¤Êæ
ÈþÂë¤ß¤Þ¤Í¡§ÆâÅÄ°¦Èþ
È¬ÄÅÀî¤ä¤¹¤¡§µÆÃÓ¹¬Íø
¤¢¤¶¤ß¡§ÂçÌîÍ®ÉÛ»Ò
àÓ³Ú¡§ÅòÀõ¤«¤¨¤Ç
¶Á²Ú¡§ÆÁ°æÀÄ¶õ
Twitter¡§@tsugumomo_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ä¤°¤â¤â
OP¡§A±þP¡ÖÉ÷¿á¤±¤Ð·îÌë¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡×
ED¡§Åì¾ëÍÛÁÕ¡Ö½Õ¡¢ÁÕ¤Ç¡×
·Ñ¤Ä¤°¤â¤âÂè1ÃÆPV¡¡¡ã2020Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡ä
¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó Second BEAT!
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/5(Æü) 22:30¡Á
KBSµþÅÔ¡§4/5(Æü) 22:30¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï23:00¡Á)
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/5(Æü) 25:30¡Á(Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï24:30¡Á)
BS11¡§4/7(²Ð) 24:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/7(²Ð) 26:35¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§4/7(²Ð) 26:35¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§4/8(¿å) 26:35¡Á
¢¨½é²óÊüÁ÷¤Ï°ìµó2ÏÃÊüÁ÷
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
TRIGGER¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿IDOLiSH7¡£Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤â·è¤Þ¤ê¤µ¤é¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ë¤Û¤É¡¢Ã´¤¦ÀÕÇ¤¤ä´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¶¦±é¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Re:vale¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Ñ¡£
Ã¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦ºß¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©Î¦¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼«¤é¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¸¶ºî¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢2018Ç¯Åß¤Ë¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2020Ç¯1·î¤«¤éÂè1ÏÃ¡Ö¿·¤·¤¤Èâ¡×¤¬Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó Second BEAT!¡ÙÂè1ÏÃ ¡Ö¿·¤·¤¤Èâ¡× - YouTube
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÏÂè1´ü¤È¶¦ÄÌ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é¡×¤ÎÊÌ½êÀ¿¿Í¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡ÖËíÃË»Ò¡×¤Î´Øº¬¥¢¥æ¥ß¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿ÅÔ»Ö¸«Ê¸ÂÀ
´ÆÆÄ¡§ÊÌ½êÀ¿¿Í
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§´Øº¬¥¢¥æ¥ß
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¤¢¤ª¤¤¨¤¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¼ïÂ¼ÍºÚ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿¼Àî²Ä½ã
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ãö¸Ô²íÈþ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§³ëÎÖ
¿§ºÌÀß·×¡§¼Ä¸¶¿¿Íý»Ò
2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§üâ¶¶À¶ÂÀ¡ÊFUETE¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÄÅÅÄÎÃ²ð
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¥è¥·¥À.¥ß¥
3D¥ï¡¼¥¯¥¹¡§°æ¸ý¸÷Î´
ÊÔ½¸¡§±¦»³¾ÏÂÀ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ßÀÌî¹âÇ¯
²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§TROYCA¡Ê¥È¥í¥¤¥«¡Ë
À½ºî¡§¥¢¥¤¥Ê¥ÊÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©BNOI/¥¢¥¤¥Ê¥ÊÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¡¦IDOLiSH7
ÏÂÀô°ì¿¥¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù
Æó³¬Æ²ÂçÏÂ¡§Çò°æÍª²ð
ÏÂÀô»°·î¡§Âå±ÊÍã
»ÍÍÕ´Ä¡§KENN
°©ºäÁÔ¸Þ¡§°¤ÉôÆØ
Ï»Ìï¥Ê¥®¡§¹¾¸ýÂóÌé
¼·À¥Î¦¡§¾®Ìî¸¾Ï
¡¦TRIGGER
È¬²µ½÷³Ú¡§±©Â¿Ìî¾Ä
¶å¾òÅ·¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
½½Î¶Ç·²ð¡§º´Æ£ÂóÌé
¡¦Re:vale
É´¡§ÊÝ»ÖÁí°ìÏ¯
Àé¡§Î©²Ö¿µÇ·²ð
¾®Ä»Í·²»À²¡§ÀéÍÕ¿ÊÊâ
Âç¿ÀËüÍý¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
¾®Ä»Í·ËÂ¡§º´Æ£ÁïÈþ
È¬²µ½÷½¡½õ¡§¾®À¾¹î¹¬
»Ðºí¥«¥ª¥ë¡§Àî¸¶·Äµ×
²¬ºêÑÛ¿Í¡§¸ÅÀî¿µ
Twitter¡§@id7_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥Ê¥Ê
4·î5ÆüÊüÁ÷¡ª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥óSecond BEAT!¡×ÈÖÀëCM
¥°¥ì¥¤¥×¥Ë¥ë
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/5(Æü) 23:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/5(Æü) 23:30¡Á
KBSµþÅÔ¡§4/5(Æü) 23:30¡Á
BS11¡§4/5(Æü) 23:30¡Á
AT-X¡§4/7(²Ð) 21:30¡Á¡¢¤Û¤«
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆËÍ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡½¡½?¡×
¡ÈÃå¤°¤ë¤ß¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦À¤¤Ë¤âÌñ²ð¤ÊÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦²Ã²ìÃ«½¤°ì¡£¤½¤ÎÎÏ¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤¿Ææ¤Î¾¯½÷¡¦¥¯¥ì¥¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë°ÛÊÑ¤Ë½¤°ì¤ÎÆü¾ï¤Ï²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ½¤°ì¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡¢½¤°ì¤ÈÆ±¤¸ÊÑ¿ÈÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¡È¥Ð¥±¥â¥Î¡É¡£
µðÂç¤ÊºÒÌñ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö¥³¥¤¥ó¡×¤ò½ä¤ê¡¢¥Ð¥±¥â¥ÎÆ±»Î¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½¤°ì¤È¥¯¥ì¥¢¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡½¡½!!
¸¶ºî¤Ï¥ä¥ó¥Þ¥¬¥µ¡¼¥ÉÏ¢ºÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡¢´û´©7´¬¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶Ç¤Î¥è¥Ê¡×¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡×¡Öµ´Åô¤ÎÎäÅ°(ÂèÆõ´ü)¡×¤ÎÊÆÅÄÏÂ¹°¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡ÖSKET DANCE¡×¡Ö¶Ç¤Î¥è¥Ê¡×¡Ö¥¨¥¬¥ª¥Î¥À¥¤¥«¡×¤ÎÃöÄÞ¿µ°ì¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÉðÅÄ¤¹¤ó
´ÆÆÄ¡§ÊÆÅÄÏÂ¹°
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃöÄÞ¿µ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ßÅÄÎ´¹¨
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§º£²¬Î§Ç·¡¢ËÒ¹§Íº
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦Èþ½ÑÀßÄê¡§²¬ËÜÍ¹á
¿§ºÌÀß·×¡§ºä¾å¹¯¼£
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Àõ²«¹¯Íµ
3DCGI¡§¹¾ÅÄ·Ã°ì
ÊÔ½¸¡§ºäËÜµ×Èþ»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË
²»³Ú¡§º´¹âÎÍÊ¿
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§PINE JAM
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÉðÅÄ¤¹¤ó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥°¥ì¥¤¥×¥Ë¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
²Ã²ìÃ«½¤°ì¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
ÀÄÌÚ¹È°¦¡§Åì»³Æà±û
ÀÄÌÚ¹¾ÎïÆà¡§²Öß·¹áºÚ
±§Ãè¿Í¡§Ý¯°æ¹§¹¨
»°Á¥Æà¡¹¡§°ËÆ£ÈþÍè
°ºÀî¡§Ä¹Ã«ÀîË§ÌÀ
É¹Àî¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
»°ÉôÃéÂ§¡§°Â¸µÍÎµ®
µÈ²¬Àé¿Ò¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
ÃÓÆâ¡§ÀéÍÕæÆÌé
¥¹¥Ð¥ë¡§ÂçÃÏÍÕ
Twitter¡§@gleipnir_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥°¥ì¥¤¥×¥Ë¥ë
OP¡§H-el-ical//¡ÖAltern-ate-¡×
ED¡§Mili¡Ö±«¤ÈÂÎ±Õ¤ÈÆ÷¤¤¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥°¥ì¥¤¥×¥Ë¥ë¡×ÂèÆóÃÆPV
¼ÒÄ¹¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡ª
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§4/5(Æü) 23:30¡Á¡¢¤Û¤«
AbemaTV¡§4/5(Æü) 24:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
TOKYO MX¡§4/5(Æü) 24:30¡Á
KBSµþÅÔ¡§4/5(Æü) 24:45¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/5(Æü) 25:00¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¡§4/6(·î) 24:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/8(¿å) 26:05¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢GYAO!¡¢FOD¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Hulu¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢U-NEXT¡¢Amazon Prime Video¡¢Rakuten TV¡¢DMM.com ¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ëplus¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
À¤³¦¤ÎÃæ¿´¡¢¥²¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ä¡£¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤Ï²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¹ÓÇÑ¤¬Â³¤¯¤Ð¤«¤ê¤ÎËâ¶¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ØÅ·¤«¤é½÷¿À¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¡¢Å·¶õ¤ËµðÂç¤Ê¡ÖÌç¡×¤¬½Ð¸½¡£¿Í¡¹¤Ï¡ÖÌç¡×¤ÎÃæ¤ËÀ¤³¦¤ò°Ý»ý¤¹¤ë´ñÀ×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥¥é¥¯¥ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢¥²¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÏÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¡£¡ÖÌç¡×¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÀìÌçÅª¤Ë¥¥é¥¯¥ê¤òºÎ¼è¤¹¤ë¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£À¤³¦¤ò°Ý»ý¤¹¤ë´ñÀ×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¥¥é¥¯¥ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¼ê¤Ë¤æ¤À¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥ß¥Ê¥È¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¥æ¥È¥ê¥¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ã¸¤¤´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¥ß¥Ê¥È¤Ï¥æ¥È¥ê¥¢¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡¼¡¼¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¡Ä¼ÒÄ¹¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡ª¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÀèÂå¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤®¡¢¥ß¥Ê¥È¤ÎËÁ¸±¼ÒÄ¹¥é¥¤¥Õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÆ±Ì¾¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±°ÛÀ¤³¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óRPG¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¡ÖÇµÌÚºä½Õ¹á¤ÎÈëÌ©¡×¡ÖÇµÌÚºäÌÀÆü²Æ¤ÎÈëÌ©¡×¤Î¸Þ½½ÍòÍººö¤Ë¤è¤ë¾®ÀâÈÇ¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡ª¡Á¥¥Ü¥¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¤È¤¢¤ë1Æü¡Á¡×¤¬ÅÅ·âÊ¸¸ËMAGAZINE¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤¤¤¤Î¤³¤ì¡ª¼ÒÃÜ¤Á¤ã¤ó¡×ºî²èÃ´Åö¡¦·ë¤¦¤¡£¤Ë¤è¤ë¡Ö¥·¥ã¥Á¥Ð¥È¡ª¡Á¼ÒÄ¹¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡Á¡×¤¬¾¯Ç¯¥¨¡¼¥¹plus¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Twitter¤Ç¤Ï¥â¥ë¥À¥¦(¥¹¥á¥¿¥Ê)¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ø¥·¥ã¥Á¥Ð¥È¡Ù1¥Ú¡¼¥¸Ì¡²è¡Á¥¥ã¥é¾Ò²ðÊÔ¡Á¡×¡Ö¤·¤ã¤Á¤Ý¤Ë¡ª¡Á¼ÒÃÜ¤Ç¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê»ä¤ÎÆü¾ï¡Á¡×¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¡û¡ûÀ¸³è¡×½õ´ÆÆÄ¡¦¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ê¥ì¥·¡¼¥Ö¡×ÆÃµ»´ÆÆÄ¤ÎÃÓ²¼Çîµª¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ï¡ÖÍÄ½÷Àïµ¡×¡Ö¿µ½ÅÍ¦¼Ô¡×¤ÎÃö¸¶·òÂÀ¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§KADOKAWA¡¦¤Ç¤é¥²¡¼¡¦PREAPP PARTNERS
´ÆÆÄ¡§ÃÓ²¼Çîµª
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Ãö¸¶·òÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÅÏî´·É²ð
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸åÆ£Ë¾
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ã·Æ£²¹»Ò
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Íß·´²
¥¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¾¾Èø¿®Ç·
ÁíÆ°²è´Æ½¤¡§üâ¶¶ÃÎÌé
¿§ºÌÀß·×¡§¹âÌÚ²í¿Í
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÃÓÅÄÊÙ(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¥ÀîÌÒÉ§(¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×)
ÇØ·Ê¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿åÂ¼ÎÉÃË
3D¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¸þ½ãÊ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®Ìî»ûÀµÌÀ
ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð
²»¶Á´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¹ª(HALF H¡¦P STUDIO)
²»¶Á¸ú²Ì¡§ËÌÊý¾¼Â(¥Õ¥£¥º¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó)
²»¶ÁÀ©ºî¡§ HALF H¡¦P STUDIO
²»³Ú¡§¶¶ËÜÍ³¹áÍø
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§C2C
À½ºî¡§¡Ö¥·¥ã¥Á¥Ð¥È¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©KADOKAWA¡¦¤Ç¤é¥²¡¼¡¦PREAPP PARTNERS¡¿¡Ö¥·¥ã¥Á¥Ð¥È¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥ß¥Ê¥È¡§ËÙ¹¾½Ö
¥æ¥È¥ê¥¢¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¥¢¥«¥ê¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤
¥Þ¥³¥È¡§ÀÄ»³µÈÇ½
¥¬¥¤¥É¡§ËÙ¹¾Í³°á
¥é¥¤¥Ð¡¼¡§È¬ÂåÂó
¥ô¥¡¥ëÈþ¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì
¥¹¥Ð¥ë¡§°«²°Æü³¤²Æ
Twitter¡§@schbt_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥·¥ã¥Á¥Ð¥È
OP¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡ÖHurry Love¡×
ED¡§¥æ¥È¥ê¥¢(CV¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá)¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡ª¡×PVÂè2ÃÆ
¥¥ó¥°¥À¥à Âè3¥·¥ê¡¼¥º
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡§4/5(Æü) 24:15¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¿Á¤Ï·³»öÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë»³ÍÛ¤Î¹¶Î¬¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢ìä¤Î·³»Õ¡¦ÍûËÒ¤ÏÁ¿¤ÎºËÁê¡¦½Õ¿½·¯¤òÁíÂç¾¤È¤·¤¿Ï»¹ñ¤Ë¤è¤ë¹ç½¾·³¤ò¶½¤·¡¢¿Á¤Ø¤Î¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×Ï¢ºÜ¤Ç¡¢Îß·×4700ËüÉôÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¿Íµ¤ºîÉÊ¡£´û´©57´¬¡£
2019Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿®Ìò¡¦»³ºê¸¿Í¡¢嬴À¯Ìò¡¦µÈÂôÎ¼¡¢²ÏÎ»ìºÌò¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢²¦µ³Ìò¡¦ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤é¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢Âè1¥·¥ê¡¼¥º¤¬2012Ç¯6·î¤«¤éÁ´38ÏÃ¡¢Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤¬2013Ç¯6·î¤«¤éÁ´39ÏÃÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN!¡×¡Ö¶Ë¹õ¤Î¥Ö¥ê¥å¥ó¥Ò¥ë¥Ç¡×¡ÖÊü²Ý¸å¤µ¤¤¤³¤í¶æ³ÚÉô¡×¤Îº£Àô¸°ì¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥«¡¼¥Î¡ª¡×¡Ö¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¤Î¹âÌÚÅÐ¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡§¸¶ÂÙµ×
´ÆÆÄ¡§º£Àô¸°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¹âÌÚÅÐ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°¤Éô¹±
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì½á°ì
¿§ºÌÀß·×¡§°¤Éô¤ß¤æ¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ìî¾åÂçÃÏ
ÊÔ½¸¡§Ìø·½²ð
²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·¡¿KOHTA YAMAMOTO
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®Àôµª²ð
²»¶ÁÀ©ºî¡§¿ÀÆî¥¹¥¿¥¸¥ª
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤Ô¤¨¤í¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª ¥µ¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¥ó¥°¥À¥àÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¿®¡§¿¹ÅÄÀ®°ì
嬴À¯¡§Ê¡»³½á
²ÏÎ»ìº¡§Å£µÜÍý·Ã
Ï¤ÉÔðê¡§¸¼ÅÄÅ¯¾Ï
¾»Ê¿·¯¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¾»Ê¸·¯¡§ÃçÌîÍµ
´¼µ³¡§°ËÆ£·òÂÀÏº
ÌØÉð¡§ÆïÂçÅµ
Ä¥Åâ¡§±º»³¿×
Æ¡§²ÃÆ£Î¼É×
麃¸ø¡§ºØÆ£»ÖÏº
²¦æÈ¡§ËÙÆâ¸Íº
ÌØ驁¡§°ËÆ£ÏÂ¹¸
²¦ìÌ¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
ÌØ×÷¡§ÌîÅçÍµ»Ë
ÍûËÒ¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
½Õ¿½·¯¡§ÆâÅÄÍ¼Ìë
´ÀÌÀ¡§ÅÄÃæÈþ±û
¥ª¥ë¥É¡§ÌÚ²¼¹ÀÇ·
¸âË±ÌÀ¡§Ï²ÀîÂçÊå
À®²ú¡§Ä»³¤¹ÀÊå
媧ÎÕ¡§ÅÄÃæÆØ»Ò
¹àÍã¡§ÎëÌÚÃ£±û
ÇòÎï¡§¾åÂ¼Í´æÆ
Twitter¡§@kingdom_animePR
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¥ó¥°¥À¥à
OP¡§BiSH¡ÖTOMORROW¡×
ED¡§waterweed¡ÖDeep inside¡×
»Í·î°ìÆü¤µ¤ó²È¤È
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§4/5(Æü) 25:35¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§4/8(¿å) 25:28¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Åìµþ¹¾Åì¶è¡¦ÌçÁ°ÃçÄ®¡£Ä¹½÷¡¦°ì²Ö¡¢¼¡½÷¡¦ÆóÍÕ¡¢»°½÷¡¦»°¼ù¤Î»Í·î°ìÆü»°»ÐËå¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ËÂ¾³¦¤·¡¢Éã¿Æ¤¬°ìºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÆóÍÕ¤¬·ëº§¤·²È¤ò½Ð¤Æ°ì²Ö¡¦»°¼ù¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Í·î°ìÆü²È¤Ë¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤ÇÆæ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À¸»Ò¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
°ìÊý¡¢½»¤Þ¤¤¤ò°Ü¤·¤¿ÆóÍÕ¤Ï¥«¥é¥ª¥±¥Ð¡¼¡Ö¤Þ¤µ¤³¡×¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥«¥é¥ª¥±¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤³¥Þ¥Þ¤ÎÌ¼¡¦Âç¿¹¿ÀÀ¸¸Ð¤ä¡¢¼ò²°¤Î´ÇÈÄÌ¼¡¦¼ãÌÚ½Õ¡¢¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤Î±é·à¾¯½÷¡¦»³Â¼¤·¤Î¤Ö¡¢»°»ÐËå¤Î¤¤¤È¤³¡¦±«ÌëÎÜÈþ¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤È»Í·î°ìÆü»°»ÐËå¡Üµï¸õ¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡¦¹½À®¡§¼ò°æ·òºî
µÓËÜ¡§´äºê¤¦Âç(¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë)¡¢·§ËÜ¹ÀÉð¡¢ÃÝÂ¼Éð»Ê¡¢ÅÚ²°Î¼°ì(¥·¥Ù¥ê¥¢¾¯½÷Å´Æ»)¡¢Ä»»³¥Õ¥(¥ï¥ï¥Õ¥é¥ß¥ó¥´)¡¢ËÙ²í¿Í¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð(¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷)
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§°Ë²ìÂç²ð
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¸Þ²Õ¸øµ®(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢ÀÖÌÚ±ûºÈ(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢ÀÖÄÅ·Å(¥Ï¥í¡¼)¡¢¸þ°æÃ£Ìð(¥é¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥¯)
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Ï¥í¡¼
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥é¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥¯
À½ºîÃøºî¡§¡Ö»Í·î°ìÆü¤µ¤ó²È¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
»Í·î°ìÆü°ì²Ö¡§¤È¤¤Î¤½¤é
»Í·î°ìÆüÆóÍÕ¡§±î³ÚÄ®ÁÐÍÕ
»Í·î°ìÆü»°¼ù¡§¶ÁÌÚ¥¢¥ª
ÇòÄ»À¸»Ò¡§Êª½ÒÍÀ´
Âç¿¹¤«¤Ê¤³¡§Å·¿À»ÒÅÆ²»
¼ãÌÚ½Õ¡§²Æ¿§¤Þ¤Ä¤ê
»³Â¼¤·¤Î¤Ö¡§Âç¶õ¥¹¥Ð¥ë
±«ÌëÎÜÈþ¡§Ä«¥ÎÎÜÍþ
Twitter¡§@watanukisanchi
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#»Í·î°ìÆü¤µ¤ó²È¤È
OP¡§¥¸¡¦¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¥º
ÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ZERO CHRONICLE
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§4/6(·î) 22:00¡Á
TOKYO MX¡§4/6(·î) 22:30¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/6(·î) 22:30¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
BS11¡§4/6(·î) 23:00¡Á
MBS¡§4/7(²Ð) 26:30¡Á
ÂçÊ¬Ä«ÆüÊüÁ÷¡§4/8(¿å) 25:20¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 23:00¡Á
ÅìÆüËÜÊüÁ÷¡§4/9(ÌÚ) 25:56¡Á
¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡§4/10(¶â) 26:13¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï26:18¡Á)
ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§4/14(²Ð) 25:20¡Á
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡§4/17(¶â) 25:55¡Á
ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡§4/21(²Ð) 26:24¡Á
J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢AbemaTV¡¢U-NEXT¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢Hulu¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢FOD¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¡¢TVer¡¢GYAO!¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤Î»þÂå¡¢Å·¶õ¤Ë¤ÏÇò¤Î²¦¹ñ¤¬¡¢ÃÏ¾å¤Ë¤Ï¹õ¤Î²¦¹ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ò¶Ñ¹Õ¡Ó¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡Ò½Û´Ä¡Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ë»þ¡¢¹õ¤Î²¦¹ñ¤ÇËâ½Ã¤Ë½±¤ï¤ì²õÌÇ¤·¤¿Â¼¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤¬Êè¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾¯Ç¯¤Î¸µ¤Ø¡¢ÀèÂå¤Î°Ç¤Î²¦¸õÊä¼Ô¥¹¥¥¢¡¼¥º¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥¹¥¥¢¡¼¥º¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢°Ç¤Î²¦»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë»ö¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢Çò¤Î²¦¹ñ¤Î¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë¸÷¤Î²¦ ¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ï¡¢¸÷¤È°Ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤é¤ì¤ë»ö¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ø¶Ñ¹Õ¤òÍð¤¹Â¸ºß¥Ð¡¼¥ë½Ð¸½¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤ë¡£¹õ¤Î²¦¹ñ¤Î°Ç¤Î²¦¤Ï¡¢ÌÜ¾ã¤ê¤Ê¥Ð¡¼¥ë¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¤ËÌÁÌó¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¸÷¤Î²¦ ¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ï¡¢¹õ¤Î²¦¹ñ¤«¤é¤Î»È¼Ô°Ç¤Î²¦»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¡ÒÌóÂ«¡Ó¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î¡ÒÌóÂ«¡Ó¤Ï¡¢°Ç¤Î²¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë»ö¤È¤Ê¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¡ÒÌóÂ«¡Ó¤È¡¢À¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿»Ï¤Þ¤ê¤Îºá¡£¡Òº¬¸»¡Ó¡Ê¥¼¥í¡Ë¤Ø¤È»ê¤ëÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡½¡½
¸¶ºî¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¥²¡¼¥àËÜÊÔ¤è¤êÁ°¤Î»þ´Ö¼´¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¼¥í¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë ¡Á¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Îºá¡Á¡×¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡ÖCHAOD;CHILD¡×¡Ö°ÛÀ¤³¦¿©Æ²¡×¡ÖÀîÌø¾¯½÷¡×¤Î¿ÀÊÝ¾»ÅÐ¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥³¥í¥×¥é
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¿ÀÊÝ¾»ÅÐ
´ë²è¡§Àõ°æÂç¼ù
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§³ÑÅÄÎ¼Æó(¥³¥í¥×¥é)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±üÅÄÍÛ²ð
²»³Ú¡§´äºêÂö
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§project No.9
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© COLOPL/Shironeko Animation Project
¡¦¥¥ã¥¹¥È
°Ç¤Î²¦»Ò¡§³áÍµµ®
¸÷¤Î²¦¥¢¥¤¥ê¥¹¡§ËÙ¹¾Í³°á
¥Õ¥¡¥¤¥ª¥¹¡§¥Ð¥È¥ê¾¡¸ç
¥·¡¼¥Þ¡§ÃæÂ¼¤Á¤»
¥Æ¥ª¡§´äÃ¼ÂîÌé
¥¢¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡§¾¾°æ¸¬Åµ
¥ô¥¡¥ë¥¢¥¹¡§»°±º¾¡Ç·
¥°¥í¡¼¥¶¡§½íÅÆÆà
¥¹¥¥¢¡¼¥º¡§µÜºêÆØµÈ
¥¢¥Ç¥ë¡§¹âÍü¸¬¸ã
°Ç¤Î²¦¡§ÀÖ¾ë¿Ê
¥Ð¡¼¥ë¡§ÈÓÄÍ¾¼»°
Twitter¡§@anime_wcatpj
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥áÇòÇ #ÇòÇ #¥¼¥í¥¯¥í
OP¡§À¾Àîµ®¶µ¡ÜASCA
ED¡§°ÂÅÄ¥ì¥¤
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈZERO CHRONICLE¡ÙÂè2ÃÆ¥Æ¥£¥¶¡¼PV
¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Ç(¥À¥Ã¥·¥å)
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Amazon Prime Video¡§4/6(·î) 22:15¤´¤í¡Á¡ÚÆÈÀê¡¦Á´ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡Û
AT-X¡§4/6(·î) 22:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§4/6(·î) 24:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4/6(·î) 24:30¡Á
TOKYO MX¡§4/6(·î) 25:15¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/6(·î) 25:30¡Á
BS¥Õ¥¸¡§4/7(²Ð) 24:30¡Á
ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡§4/7(²Ð) 25:50¡Á
¥Á¥Ð¥Æ¥ì¥Ó¡§4/8(¿å) 25:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¡§4/10(¶â) 25:55¡Á
À¾ÆüËÜÊüÁ÷¡§4/12(Æü) 26:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¡§5·î¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ëâ³¦¤Î°Ëâ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¿Í´Ö³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà½÷¤ò¾¤´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÊÝÄ®¤Î¥Ü¥í¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤¹¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿´¤ò»ý¤Ä½÷»ÒÂçÀ¸¡Ö²Ö±à¤æ¤ê¤Í¡×¡£¡Ö¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¾¤´Ô¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÈà½÷¡©¤òËâ³¦¤Ëµ¢¤¹ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ÅÊý¤Ê¤¯°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¤æ¤ê¤Í¡×¤À¤¬¡¢¡Ö¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¡×Û©¤¯¡¢¡Ö¾¤´¼Ô¤¬»à¤Í¤ÐËâ³¦¤Ëµ¢¤ì¤ë¡×¡£¤½¤³¤Ç¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡Ä¡Ä!?
¸¶ºî¤ÏCOMIC¥á¥Æ¥ªÏ¢ºÜ¤ÎÌ¡²è¤Ç¡¢ºÇ¿·14´¬¤¬2020Ç¯4·î9ÆüÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢15´¬¤¬6·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥¢¥Ë¥áÂè1´üÊüÁ÷¸å¡¢Blu-ray¡¦DVD¤¬2000ËçÇä¤ì¤¿¤é2´üÀ©ºî·èÄê¤ÈÀë¸À¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âè1´ü´ÆÆÄ¤Îº´Æ£¸÷¤¬Áí´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÏÂè3ÏÃ±é½Ð¡¦³¨¥³¥ó¥Æ¤ÎÌðÌî¹§Åµ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ÏÂè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤É®°Â°ì¹¬¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥æ¥¥ò
À½ºîÁí»Ø´ø¡§²ÆÌÜ¸ø°ìÏ¯
Áí´ÆÆÄ¡§º´Æ£¸÷
´ÆÆÄ¡§ÌðÌî¹§Åµ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬
µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬¡¢Â¼¾åÅí»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¸Å²ìÀ¿
¿§ºÌÀß·×¡§Ìî¸ý¹¬·Ã
²»³Ú¡§·ª¸¶Íª´õ¡¢¿ÀÇÏ¾ù
²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥¨¥¹¥¿¡½¥»¥Ö¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Î¡¼¥Þ¥Ã¥É
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥æ¥¥ò¡¦COMIC¥á¥Æ¥ª¡¿¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¡§ÎëÌÚ°¦Æà
²Ö±à¤æ¤ê¤Í¡§Âç¿¹Æü²í
¥á¥Ç¥å¡¼¥µ¡§µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´
¥ß¥Î¥¹¡§¾®¸«ÀîÀéÌÀ
¤Ú¤³¤é¡§¾®ºä°æÍ´è½³¨
¤Ý¤Ý¤í¤ó¡§º´¡¹ÌÚÍû»Ò
¥Ú¥ë¥»¥Ý¥Í2À¤¡§ÈÓÅÄÎ¤Êæ
µÌ²ê°Í¡§¸¶ÆàÄÅ»Ò
Í·º´¡§¹ÓÏ²ÏÂº»
É¹¤Á¤ã¤ó(¹ÀÆó)¡§»ûÅÄ¸æ»Ò
¤Ô¤Î¡§»³ÅÄËãè½Æà
¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¡§»³²¼¼·³¤
¥é¥ó¥é¥ó¡§ÅÄÃæÈþ³¤
¥Ù¡¼¥È¡§M¡¦A¡¦O
°ËâA¡§Í·º´¹ÀÆó
Twitter¡§@jashinchan_PJ
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯ #jcdk
OP¡§halca¡Ö»þ¤È¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡×
ED¡§ZAMB¡ÖLove Satisfaction¡×
¡Ú4·î¿·ÈÖ¡Û¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Ç¡Ê¥À¥Ã¥·¥å¡ËPV
¤Ý¤Ã¤³¤ê¡¼¤º
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
BSÆü¥Æ¥ì¡§4/6(·î) 23:29¡Á
ABC¡§4/7(²Ð) 26:34¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/11(ÅÚ) 27:50¡Á(¡Ö¥¥ã¥é¡÷À¼Éô¡×Æâ)
¢¨1Ç¯´ÖÊüÁ÷
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤Þ¤¢¤ë¤¤ÃÏµå¤Î³¤¤Î¾å¡¢¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ý¤Ã¤³¤êÅç¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅÁÀâ¤Î¤ä¤«¤ó¤ÎÃí¤®¸ý¤«¤é¡¢¤É¤¥¤ë¤ó¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÀ¸¤Êª¤¬Êë¤é¤¹Â¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«¤ò¤æ¤é¤·¤Æ¿©»ö¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÆæ¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤Ý¤Ã¤³¤ê¡¼¤º¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¾¡òª¥¹¥¿¥¸¥ª
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© ¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹/¥Á¡¼¥à¤Ý¤Ã¤³¤ê¡¼¤º
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¤Ñ¤Ä¤Ò¤³¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥Ï¥à¡§ÍÕ»³æÆÂÀ
¥Ñ¥ó¥À¤Á¤ã¤ó¡§¹ßÈ¨°¦
¤ª¤ä¤«¤óÍÍ¡§¾¾ËÜÍü¹á
¥«¥ó¥¬¥ë¡¼»á¡§´äºêÎÊÂÀ
¥·¥í¤Á¤ã¤ó¡§¾®¸¶è½»Ò
¤Ë¤ª¤¤¤µ¤ó¡§°©Íè¤ê¤ó
¥Ë¥ï¥È¥ê¡§¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È
Twitter¡§@Go_Poccolies
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ý¤Ã¤³¤ê¡¼¤º
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ªRe:Dive
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/6(·î) 24:30¡Á
BS11¡§4/6(·î) 24:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/6(·î) 24:30¡Á
KBSµþÅÔ¡§4/6(·î) 24:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§4/6(·î) 25:30¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§4/6(·î) 26:00¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/6(·î) 26:05¡Á
WOWOW¡§4/8(¿å) 24:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤È´¤±¤ëÈþ¤·¤ÂçÃÏ¡¦¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢ÂçÎ¦¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Çµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦¥æ¥¦¥¤ÏÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£
Èà¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê¥¬¥¤¥ÉÌò¡¦¥³¥Ã¥³¥í¡£¤¤¤Ä¤âÊ¢¥Ú¥³¤ÊÈþ¾¯½÷·õ»Î¡¦¥Ú¥³¥ê¡¼¥Ì¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Í¥³¼ªËâË¡¾¯½÷¤Î¥¥ã¥ë¡£
±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢Èà¤é¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥®¥ë¥É¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖÈþ¿©ÅÂ¡×¡£º£¡¢¥æ¥¦¥¤ÈÈà½÷¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤ÎËë¤¬³«¤±¤ë¡¼¡¼
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Cygames
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶âºêµ®¿Ã
½õ´ÆÆÄ¡§½ÕÆ£²ÂÆà
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·ªÅÄÁïÈþ¡¢ÍÌÎõ½Ù¡¢ÌîÅÄ¹¯¹Ô
²»³Ú¡§¥¤¥Þ¥¸¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CygamesPictures
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ªRe:Dive¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¤Ú¥³¥ê¡¼¥Ì¡§M¡¦A¡¦O
¥³¥Ã¥³¥í¡§°ËÆ£ÈþÍè
¥¥ã¥ë¡§Î©²ÖÍý¹á
¥æ¥¦¥¡§°¤ÉôÆØ
Twitter¡§@priconne_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥á¥×¥ê¥³¥Í #¥×¥ê¥³¥ÍR
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ªRe:Dive¡×Âè1ÃÆPV
¤¢¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤±¤°¤ß¤Ã¡ª
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Á¥Ð¥Æ¥ì¥Ó¡§4/6(·î) 25:00¡Á(¡Ö¥È¥Ô¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡×Æâ)
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
À¾ÍÎ¤«¤éÆüËÜ¤ÎÍÅ²ø³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿µÛ·ìµ´¡Ö¥é¥¯¥ë¡×¤È¡Ö¤Þ¤Ê¤³¡×¤ä¡Ö¤Î¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥®¥ã¥°¥¢¥Ë¥á
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Å·Àî°¡ÈþÎÜ
À©ºî¡§¥¹¥Æ¥é¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¡Ø¤ï¤ì¤·¤ç¡ª¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥é¥¯¥ë¡§ºä²¼Í³¿¿
¤Î¤Î¡§°ì¸îÂçÊ¡
¤ì¤¤¤³¡§¤ª¤»¤«¤ª¤ê
¤ª¤È¤Í¡§Å·Ìî¤¤¤Ä¤«
ÀèÀ¸¡§ÅòÀõÎ¤Èþ
ÇËôÌ¼¡§¹âÅÄæÆºùè½
¥ê¡¼¥À¡¼Åâ»±¡§¼ÆÅÄ»°Êæ
¹ÈÏ¡¤ÎÄóÅô¡§¤ª¤»¤«¤ª¤ê
Îä¹ó¤ÎÛ°¼Ö¡§¼·ºê¤Þ¤ÊÈþ
¿©´ï¤Î»ÒÊ¬ ÅòÆÝ¡§Pucka Star
¿©´ï¤Î»ÒÊ¬ µÞ¿Ü¡§ÎëÌÚ¹á¿¥
¿©´ï¤Î»ÒÊ¬ ÃãÏÒ¡§²»ÌµÌ¤ÐÔ
¤Á¤è¤á¡§¿¹ÅÄ·ÃÈþ¹á
¥ß¥º¥¡§ÅçºêËþ·î
¤¹¤Í¤³¡§ÂçÄÅÀ¡Îç
¤Þ¤Ê¤³¡§¤æ¤º¤Á
¥«¥¨¥ë¡§°ì¸îÂçÊ¡
ÀèÀ¸¤ÎÀµÂÎ¤ÎÀ¸ÅÌ¡§ÎëÌÚÍ³Èþ
¹»Ä¹(²Ö»Ò¤µ¤ó)¡§»ûÅÄÍªÇµ
±À³°¶À¡§¾®üâ¿ðÍÕ
Twitter¡§@eifami
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤¢¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤ª¤Ð¤±¤°¤ß
OP¡§ZIPANG¡ÖÇ¦¡×
ED¡§sanaco¡ÖMinerva¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤±¤°¤ß¤Ã!¡Ù¥¥ã¥é¾Ò²ðPV
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§4/6(·î) 25:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/6(·î) 25:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§4/6(·î) 26:05¡Á
¤¢¤Ë¤Æ¤ì¡§4/7(²Ð) 12:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
dTV¡§4/7(²Ð) 12:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/7(²Ð) 12:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
AT-X¡§4/9(ÌÚ) 21:30¡Á¡¢¤Û¤«
TSUTAYA TV¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢GYAO!¥¹¥È¥¢¡¢DMM.com¡¢¥ß¥ì¡¼¥ë¡¢Rakuten TV¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ë¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢Google Play¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥Ó¥Ç¥ª¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢Paravi¡¢Hulu¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤Ò¤«¤êTV
Netflix¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥á¥¬¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢au¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤âÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Æ©¤¬»ç¸â¤Î²È¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ¤«¤é°ìÇ¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í³´õ¤ÈÔó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁðËà²È¤Î³§¤È¤â¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´÷¤Þ¤ï¤·¤¡Ø¼ö¤¤¡Ù¤ÎÀµÂÎ¡£¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿½ÉÌ¿¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤¡½¡½½½Æó»Ù¤Î¡½¡½±ã¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÍ³´õ¤Ï¡¢Ôó¤Ï¡¢¤½¤·¤ÆÆ©¤Ï²¿¤òÁÛ¤¤¡¢²¿¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡¦Áí´Æ½¤¡§¹â²°Æà·î
´ÆÆÄ¡§°æÃ¼µÁ½¨
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§´ßËÜÂî
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ÊÆ£Í¥
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿À»³àö»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§¿û¸¶Èþ²Â
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Àß³Ú´õ
ÊÔ½¸¡§ÈîÅÄÊ¸
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»³Ú¡§²£»³¹î
²»³ÚÀ©ºî¡§¥È¥à¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
À½ºî¡§¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¹â²°Æà·î¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ËÜÅÄÆ©¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
ÁðËàÍ³´õ¡§Åçùõ¿®Ä¹
ÁðËàÔó¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
ÁðËà»ç¸â¡§ÃæÂ¼Íª°ì
ÁðËà³ÚÍå¡§Å£µÜÍý·Ã
ÁðËà¹ÈÍÕ¡§ß¯¤á¤°¤ß
ÁðËà潑½Õ¡§¸ÅÀî¿µ
ÁðËà¤Ï¤È¤ê¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
ÁðËà°½½÷¡§Ý¯°æ¹§¹¨
ÁðËàÛ¹¼Ó¡§¾åÅÄÎïÆà
ÁðËàÅõÏ©¡§ÂçÃÏÍÕ
ÁðËàÍøÄÅ¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
ÁðËà°ÍÎë¡§Ëºê°¦À¸
ÁðËàØÄ¿Í¡§ºäËÜ¿¿°½
ÁðËàé´¿¿¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
µûÃ«¤¢¤ê¤µ¡§¼ïùõÆØÈþ
²ÖÅçºé¡§º´Æ£ÁïÈþ
ËÜÅÄº£Æü»Ò¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤
¿¿ÆéæÆ¡§¹¾¸ýÂóÌé
ÁÒ´ì¿¿ÃÎ¡§²Ã·¨°¡°á
Twitter¡§@fruba_pr/
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
OP¡§AmPm feat. ¤ß¤æ¤Ê¡Ö¥×¥ê¥º¥à¡×
ED¡§THE CHARM PARK¡Öad meliora¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×2nd season / ËÜPV
¥·¥ã¥É¥¦¥Ð¡¼¥¹
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡§4/7(²Ð) 17:55¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡§4/7(²Ð) 17:55¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/7(²Ð) 17:55¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡§4/7(²Ð) 17:55¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡§4/7(²Ð) 17:55¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡§4/7(²Ð) 17:55¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Å·ÀÄ³Ø±à¤ËÄÌ¤¦¾¯Ç¯¡¦Î¶¥öºê¥Ò¥¤¥í¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥Ð¡¼¥¹¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥·¥ã¥É¥Ð¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª
¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢Âç²ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¡£
¥·¥ã¥É¥Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¥Ò¥¤¥í¤ò¡Ø¿Ê²½¡Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
2016Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥ä¥Æ¤Î¤´¤È¤¯¡ª¡×¡ÖSKET DANCE¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·¡¼¥¹¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2 ¥¸ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÃæ´Ö´ÉÍýÏ¿¥È¥Í¥¬¥ï¡×¤ÎÀî¸ý·É°ìÏº¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï°ëºêÎØÂÀÏº¤È¡Ö¹ÓÀî¥¢¥ó¥À¡¼ ¥¶ ¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¡Ö¥Î¥é¥¬¥ß¡×¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¥¢¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¤ÎÀÖÈø¤Ç¤³¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§Àî¸ý·É°ìÏº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°ëºêÎØÂÀÏº¡¢ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤Ý¤ó¤º¡¢µ×ÊýÁî»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸¶ÅÄÂç´ð
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·ÅÄÌ÷À®
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥Õ¡§ËÌÀîÂçÊå
¥Ð¥È¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹²°À¿»ÖÏº
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ä±Ê±Ùµ¹
¿§ºÌÀß·×¡§º´Æ£Ä¾»Ò¡¢ÉÊÃÏÆà¡¹³¨
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§º¬ËÜË®ÌÀ
Èþ½ÑÀßÄê¡§¿Ü¹¾¿®¿Í¡¢Â¿ÅÄ¼þÊ¿
ÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§¥Á¡¼¥à¡¦¥¿¥Ë¥°¥Á
¥â¥Ë¥¿¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§flapper3
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¿ÀÃ«µ®¹À(¥¢¥¤¥é¡¦¥é¥Ü¥é¥È¥ê)¡¢ÂçÅè¿µ²ð(DEEN digital)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±
ÊÔ½¸¡§Ê¿ÌÚÂçÊå
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÓÅÄÎ¤¼ù
²»³Ú¡§ÃÓÍê¹
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥½¥Ë¥ë¡¼¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ZEXCS
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§© ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥Ð¡¼¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Îµ¥±ºê¥Ò¥¤¥í¡§³á¸¶³Ù¿Í
ÌëÆá·î¥ë¥·¥¢¡§±ÝÌÚ½ßÌï
Å·µÜ¥ß¥â¥ê¡§ËÜÅÏÉö
¿ÊÆ£¥«¥º¥¡§ÅÄÃ«È»
°Ë½¸±¡¥«¥¤¡§¼ïùõÆØÈþ
¹õ±©¥¢¥ê¥¹¡§¾®ÁÒÍ£
¥Þ¥¦¥é¡¦¥¢¥Ù¥é¥ë¥É¡§°æ¸ýÍ´°ì
Twitter¡§@shadowverse_anm
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥Ë¥·¥ã¥É #¥·¥ã¥É¥¦¥Ð¡¼¥¹
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥Ð¡¼¥¹¡×Âè2ÃÆPV
Êü²Ý¸å¤Æ¤¤¤Ü¤¦Æü»ï
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§4/7(²Ð) 22:00¡Á¡¢¤Û¤«
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/7(²Ð) 24:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
TOKYO MX¡§4/7(²Ð) 24:30¡Á
MBS¡§4/7(²Ð) 27:00¡Á
BS11¡§4/8(¿å) 24:00¡Á
RKK·§ËÜÊüÁ÷¡§4/10(¶â) 25:55¡Á
AbemaTV¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢GYAO!¡¢FOD¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Hulu¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢U-NEXT¡¢Amazon¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¡¢TVer¡¢Rakuten TV¡¢DMM.com¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ëplus¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÅÔ²ñ¤«¤éÅÄ¼Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿ÄáÌÚÍÛ½í¤Ï¡¢À¸¤Êª¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£
¼ê·ÝÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¹â¹»À¸³è¤ò²á¤´¤¹Í½Äê¤¬¡¢»¶ÊâÃæ¤Ë¹õ´äÍª´õ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆæ¤Î¡Ö¤Æ¤¤¤Ü¤¦Éô¡×¤ËÆþÉô¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Äà¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¸ÄÀÅª¤ÊÉô°÷¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÍÛ½í¤Î¹â¹»À¸³è¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡ª¡©
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¾®ºäÂÙÇ·
´ÆÆÄ¡§Âç·¨¹§À²
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§»ÖÌÐÊ¸É§
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·§Ã«¾¡¹°
Äà¶ñ¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÁÒ´²Ç·
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±ÊÅÄ°É»Ò
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§·§Ã«¾¡¹°¡¢Á½²æÆÆ»Ë¡¢»Ô¸¶·½»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ºä²¼ÍµÂÀ
Èþ½ÑÀßÄê¡§Åì½á°ì
Èþ½Ñ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼
¿§ºÌÀß·×¡§¿¿ÊÉ¸»ÂÀ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§úÉÌîµ®Ê¸
ÊÔ½¸¡§¾®Ìî»û³¨Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¹â»û¤¿¤±¤·
²»³Ú¡§Ý¯°æÈþ´õ
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Æ°²è¹©Ë¼
À½ºî¡§³¤Ìî¹â¹»¤Æ¤¤¤Ü¤¦Éô
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¾®ºäÂÙÇ·¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¡¿³¤Ìî¹â¹»¤Æ¤¤¤Ü¤¦Éô
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÄáÌÚÍÛ½í¡§¹âÈøÁÕ²»
ÈÁ¹â²Æ³¤¡§Àî°æÅÄ²Æ³¤
¹õ´äÍª´õ¡§¼Ä¸¶ÐÒ
ÂçÌî¿¿¡§ÌÀºäÁïÈþ
Twitter¡§@teibo_bu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#teibo
OP¡§³¤Ìî¹â¹»¤Æ¤¤¤Ü¤¦Éô(ÄáÌÚÍÛ½í(CV¹âÈøÁÕ²»)¡¢ÈÁ¹â²Æ³¤(CV:Àî°æÅÄ²Æ³¤)¡¢¹õ´äÍª´õ(CV:¼Ä¸¶ ÐÒ)¡¢ÂçÌî¿¿(CV:ÌÀºäÁïÈþ))¡ÖSEA HORIZON¡×
ED¡§³¤Ìî¹â¹»¤Æ¤¤¤Ü¤¦Éô(ÄáÌÚÍÛ½í(CV¹âÈøÁÕ²»)¡¢ÈÁ¹â²Æ³¤(CV:Àî°æÅÄ²Æ³¤)¡¢¹õ´äÍª´õ(CV:¼Ä¸¶ ÐÒ)¡¢ÂçÌî¿¿(CV:ÌÀºäÁïÈþ))¡ÖÄà¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊü²Ý¸å¤Æ¤¤¤Ü¤¦Æü»ï¡×PVÂè2ÃÆ
¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥À¥¤¥Ð¡¼¥ºRe:RISE 2nd Season
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥¬¥ó¥À¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§4/9(ÌÚ) 21:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
U-NEXT¡§4/9(ÌÚ) 21:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§4/9(ÌÚ) 21:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/9(ÌÚ) 21:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
BS11¡§4/11(ÅÚ) 19:00¡Á
TOKYO MX¡§4/28(²Ð) 22:29¡Á
¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢au¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É ¥á¥¬¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
·ãÀï¤Î²Ì¤Æ¤ËÀÅ»ß±ÒÀ±¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¤Ò¤È¤¹¤¸¤Î¸÷¤Ï¡¢¥Ò¥í¥ÈÃ£¤¬Àï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÏÇÀ±¥¨¥ë¥É¥é¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥²¡¼¥à¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¥Ð¥È¥ë¡¦¥Í¥¯¥µ¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê£Ç£Â£Î¡Ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë°ìÅÙ¤ÏÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ó¥ë¥É¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¡£
¤·¤«¤·¡¢¶¦¤Ë¥Ò¥È¥Ä¥á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£Ã£¥¨¥ë¥É¥é¤ÎÌ±¤È¤Îå«¤¬¡¢¥Ò¥í¥È¡¢¥«¥¶¥ß¡¢¥á¥¤¡¢¥Ñ¥ë¥ô¥£¡¼¥º¤òºÆ¤Ó·ë½¸¤µ¤»¤ë¡£Ì¤¤À¥¨¥ë¥É¥é¤Ë°Õ¼±¤ò¼ü¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¡¢¥·¥É¡¼¡¦¥Þ¥µ¥¤Î¹ÔÊý¡£¤½¤·¤Æ¥Ò¥È¥Ä¥á¤òÎ¨¤¤¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¡¢¥¢¥ë¥¹¤ÎÀµÂÎ¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥£Ã£¤òµß¤¦¤¿¤á¡Ä¡Ä¤½¤¦¡¢¥¨¥ë¥É¥é¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ù¤¡È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬¤Þ¤À»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¥Ó¥ë¥É¤·¤¿ÎÏ¡Ê¥¬¥ó¥×¥é¡Ë¤ò¼ê¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ó¥ë¥É¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î¿¿¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¸¶ºî¡§ÌðÎ©È¥¡¢ÉÙÌîÍ³Íªµ¨
´ÆÆÄ¡§ÌÊÅÄ¿µÌé
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¤à¤È¤¦¤ä¤¹¤æ¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§¥Ï¥é¥«¥º¥Ò¥í
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸Í°æÅÄ¼îÎ¤
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âç²Ï¸¶Ë®ÃË¡¢³¤Ï·Àî·óÉð¡¢°¤µ×ÄÅ½á°ì¡¢ÀÐ³À½ãºÈ¡¢·ÁÉô°ìÊ¿¡¢ÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í¡¢»û²¬¸»Ê¡¢»ûÅç¿µÌé¡¢¿¹ÌÚÌ÷ÂÙ¡¢ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¢ÏÉÈøÄ¾¹
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡§ÂçÄ¥Àµ¸Ê
¥Á¡¼¥Õ¥á¥«¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§µ×ÔèÊÆÌÚ¿®Ìï¡¢±§ÅÄÁáµ±»Ò
Èþ½Ñ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤ä
²»³Ú¡§ÌÚÂ¼½¨ÉË
´ë²è¶¨ÎÏ¡§BANDAI SPIRITS ¥Û¥Ó¡¼»ö¶ÈÉô
À©ºî¶¨ÎÏ¡§ADK¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º
À©ºî¡§SUNRISE BEYOND
À½ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦ÁÏÄÌ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Ò¥í¥È¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥«¥¶¥ß¡§¿åÃæ²í¾Ï
¥á¥¤¡§Þ¼¾åÉñ
¥Ñ¥ë¥ô¥£¡¼¥º¡§Æî¿¿Í³
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§²Ã·¨°¡°á
¥¤¥ô¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¥à¥«¥¤¡¦¥Ò¥Ê¥¿¡§¼ã»³»í²»
Twitter¡§@gundambd
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#g_bd
OP¡§PENGUIN RESEARCH¡ÖHATENA¡×
ED¡§¥¹¥Ô¥é¡¦¥¹¥Ô¥«¡ÖTwinkle¡×
ÉÙ¹ë·º»ö Balance:UNLIMITED
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 24:55¡Á
¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§4/9(ÌÚ) 24:55¡Á
Ê¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 24:55¡Á
¥µ¥¬¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 24:55¡Á
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 25:10¡Á(Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ï24:55¡Á)
¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡§4/9(ÌÚ) 25:15¡Á
½©ÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 25:20¡Á
Ä¹ÌîÊüÁ÷¡§4/9(ÌÚ) 25:30¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡§4/9(ÌÚ) 25:35¡Á
¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 25:45¡Á
¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡§4/9(ÌÚ) 25:45¡Á
ÀçÂæÊüÁ÷¡§4/9(ÌÚ) 25:55¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç¡§4/9(ÌÚ) 25:55¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡§4/9(ÌÚ) 25:55¡Á
¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 26:00¡Á
Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 26:10¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡§4/9(ÌÚ) 26:25¡Á
FOD¡§4/9(ÌÚ) 28:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/9(ÌÚ) 28:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡§4/9(ÌÚ) 28:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¡§4/11(ÅÚ) 16:25¡Á
»³±¢Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡§4/13(·î) 25:25¡Á
¹âÃÎ¤µ¤ó¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/16(ÌÚ) 24:55¡Á
GYAO!¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢DMM.com¡¢music.jp¡¢Netflix¡¢dTV¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢J:COM¥á¥¬¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢Amazon Prime Video¡¢TVer¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥±¥¿³°¤ì¤Î»ñ»º¤ò¤â¤Ä¿À¸Í²È¤Î¸æÁâ»Ê¡¦Âç½õ¤¬ÉëÇ¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÇÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¸½ÂåÈÈºáÂÐºöËÜÉô½àÈ÷¼¼¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¸½ÂÐËÜÉô¡×¡£
¤½¤³¤ÇÂç½õ¤Ï¾ð¤Ë¸ü¤¤ÃË¡¦²ÃÆ£½Õ¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Í¤ÎÌ¿¤¹¤éÃÍÆ§¤ß¤¹¤ëÂç½õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¶â¤¸¤ã¤Í¤§¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë²ÃÆ£¡£
ÂÐÎ©¤¹¤ë2¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ÈÆæ¡£
¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÜºº¤¬º£¡¢»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Åû°æ¹¯Î´
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§TEAM B.U.L
´ÆÆÄ¡§°ËÆ£ÃÒÉ§
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§´ßËÜÂî
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´¡¹ÌÚ·¼¸ç
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÊÕ¸¬»Ê
Èþ½ÑÀßÄê¡§Æ£À¥ÃÒ¹¯¡¢Á¾ÌîÍ³Âç¡¢ËöÉð¹¯¸÷
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§º´Æ£¾¡¡¢ÇðÂ¼ÌÀ¹á
¿§ºÌÀß·×¡§º´¡¹ÌÚ°´
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»ûÈøÍÎÇ·
CG´ÆÆÄ¡§Æá¿Ü¿®»Ê
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÄÅè½ÓÌÀ
ÊÔ½¸¡§À¾»³ÌÐ
²»³Ú¡§¿ûÌîÍ´¸ç
²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥½¥Ë¥ë¡¼¥É
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¹â¶¶µ£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡§¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CloverWorks
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©Åû°æ¹¯Î´¡¦¿·Ä¬¼Ò¡¿°ËÆ£ÃÒÉ§¡¦¿À¸ÍºâÈ¶
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¿À¸ÍÂç½õ¡§Âç´ÓÍ¦Êå
²ÃÆ£½Õ¡§µÜÌî¿¿¼é
À¶¿å¹¬¹¨¡§±ö²°¹À»°
ÃçËÜÄ¹²ð¡§¿ÀÃ«ÌÀ
µµ°æ¿·Ç·½õ¡§·§Ã«·òÂÀÏº
º´Çì¤Þ¤Û¤í¡§¾åÅÄÎïÆà
ÅòËÜÅ´Ê¿¡§¹â¶¶¿Ìé
Éð°æ¹î¹°¡§¾®»³ÎÏÌé
À±ÌîÎÃ¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¡©¡©¡©¡§ºäËÜ¿¿°½
Twitter¡§@fugoukeiji_bul
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÉÙ¹ë·º»öBUL
ED¡§OKAMOTO'S¡ÖWelcome My Friend¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÙ¹ë·º»ö Balance:UNLIMITED¡×ËÜPV
¥Î¡¼¡¦¥¬¥ó¥º¡¦¥é¥¤¥Õ(Âè2´ü)
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS¡§4/9(ÌÚ) 25:28¡Á
FOD¡§4/9(ÌÚ) 25:29¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
AT-X¡§4/10(¶â) 21:00¡Á¡¢¤Û¤«
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/10(¶â) 24:00¡Á
KBSµþÅÔ¡§4/10(¶â) 24:00¡Á
BS11¡§4/12(Æü) 25:00¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¿ÈÂÎ¤òµ¡³£²½¤µ¤ì¤¿¡Ö³ÈÄ¥¼Ô(¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥É)¡×¡£³ÈÄ¥¼Ô¤ÈÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬º®ºß¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ç¡¢¼«¿È¤âÆ¬Éô¤¬½Æ¤Î³ÈÄ¥¼Ô¡¦´¥½½»°¤Ï¡¢³ÈÄ¥¼Ô¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë½èÍý²°¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´¥ÁêÃÌ½ê¤¬È¿³ÈÄ¥¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤ë¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ì°÷¤Ë¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¤¬¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹¡¢·»¤Î¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢½½»°¡¢¥á¥¢¥ê¡¼¡¢¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¤Î°ø±ï¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡¢½½»°¼«¿È¤ÎÈëÌ©¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ê¥å¡¼¥ì¥ó¤Î»×ÏÇ¤äÅ´Ï¯¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥«¥é¥¹¥Þ¥¿¥¹¥¯
´ÆÆÄ¡§°ËÆ£¾°±ý
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿û¸¶Àã³¨
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ä¬²íÎ§
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½Ð±À½Åµ¡
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃÝÆâ°É»Ò
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ä¬²íÎ§¡¢ÅÚ²°·½
¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÀî²ÂÅµ
CGÀ©ºî¡§¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
±ÇÁü±é½Ð¡¦VFX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§²ÃÆ£Æ»ºÈ
CG´ÆÆÄ¡§Àß³ÚÍ§µ×
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Àî²¼Íµ¼ù¡¢°æ´ØÂçÃÒ
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò
²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®
²»¶Á¸ú²Ì¡§»³Ã«¾°¿Í
²»¶ÁÀ©ºî¡§grooove
²»³ÚÀ©ºî¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥à
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§EGG FIRM
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹
À½ºî¡§NGL PROJECT
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥«¥é¥¹¥Þ¥¿¥¹¥¯/½¸±Ñ¼Ò¡¦NGL PROJECT
¡¦¥¥ã¥¹¥È
´¥½½»°¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¹ÓÅÇÅ´Ï¯¡§»³²¼Âçµ±
¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Ù¥ë¥°¡§¾ÂÁÒ°¦Èþ
¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Ù¥ë¥á¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¡§ÆâÅÄÍ¼Ìë
¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Ù¥ë¥°¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
¥¸¥ç¥ó¡¦D¡¦¸ùÌÚ¡§Ý¯°æ¹§¹¨
¥á¥¬¥¢¡¼¥à¥ÉºØ»þÄê¡§ËÙÆâ¸Íº
¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¥»¥Ö¥ó¡§»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
¥Ò¥å¡¼¡¦¥«¥Ë¥ó¥¬¥à¡§¾åÅÄà¢»Ê
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¾¾ºê¡§¹¾¸¶Àµ»Î
¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡§¹âÌîËãÎ¤²Â
Twitter¡§@noguns_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥Î¡¼¥¬¥ó¥º
OP¡§SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny¡ÖChaos Drifters¡×
ED¡§THIS IS JAPAN¡Önew world¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Î¡¼¡¦¥¬¥ó¥º¡¦¥é¥¤¥Õ¡×Âè2´üPV
¤ä¤Ï¤ê²¶¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´°
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS¡§4/9(ÌÚ) 25:58¡Á
MBS¡§4/9(ÌÚ) 26:30¡Á
CBC¡§4/15(¿å) 26:35¡Á
BS-TBS¡§4/18(ÅÚ) 26:00¡Á(½é²ó¤Î¤ß2ÏÃÏ¢Â³ÊüÁ÷)
Amazon Prime Video¡§4/9(ÌÚ) 25:43¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
ÀãÇµ¤«¤éºÇ¸å¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿È¬È¨¤È·ë°á¡£3·î¤ÎÂ´¶È¼°¤ò¹µ¤¨¤¿Ãæ¡¢¤¤¤í¤Ï¤«¤é¥×¥í¥à¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¡Ä¡£
¡½¡½ËÜÊª¤òµá¤á¤¿È¬È¨¤Ï3¿Í¤Î´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¡¢Èà¤Î¹â¹»À¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«!?
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÅÏ¹Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤Ý¤ó¤«¤ó¨
´ÆÆÄ¡§µÚÀî·¼
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÃÎ·Ä°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæÍº°ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÈËÈþ¡¢´Ý»³Í³µª»Ò
Èþ½ÑÇØ·Ê¡§¥¢¥È¥ê¥¨¥à¥µ
¿§ºÌÀß·×¡§´ä°æÅÄÍÎ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼ÍºÂÀ
ÊÔ½¸¡§Ê¿ÌÚÂçÊå
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³Å¯
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥¤¥µ¥¦¥ó¥É
²»³Ú¡§ÀÐßÀæÆ(MONACA)¡¢¹â¶¶Ë®¹¬(MONACA)
²»³ÚÀ©ºî¡§NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¿¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹
À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡§feel.
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÅÏ ¹Ò¡¢¾®³Ø´Û¡¿¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´°
¡¦¥¥ã¥¹¥È
Èæ´ëÃ«È¬È¨¡§¹¾¸ýÂóÌé
Àã¥Î²¼ÀãÇµ¡§Áá¸«º»¿¥
Í³Èæ¥öÉÍ·ë°á¡§Åì»³Æà±û
°ì¿§¤¤¤í¤Ï¡§º´ÁÒ°½²»
Èæ´ëÃ«¾®Ä®¡§ÍªÌÚÊË
¸ÍÄÍºÌ²Ã¡§¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
ÍÕ»³È»¿Í¡§¶áÆ£Î´
ºàÌÚºÂµÁµ±¡§ÛØ»³½¤Ç·
Ê¿ÄÍÀÅ¡§Í®ÌÚÎÃ¹á
Àã¥Î²¼ÍÛÇµ¡§Ãæ¸¶Ëã°á
»°±ºÍ¥Èþ»Ò¡§°æ¾åËãÎ¤Æà
³¤Ï·Ì¾É±ºÚ¡§¤µ¤µ¤¤Î¤¾¤ß
Àîºêº»´õ¡§¾®À¶¿å°¡Èþ
¸ÍÉôæÆ¡§ËÙ°æÃãÅÏ
Twitter¡§@anime_oregairu
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²¶¥¬¥¤¥ë
OP¡§¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¡Ö²ê¤°¤ß¤Î±«¡×
ED¡§Àã¥Î²¼ÀãÇµ(CV.Áá¸«º»¿¥)¡õÍ³Èæ¥öÉÍ·ë°á(CV.Åì»³Æà±û)¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î½ãÅÙ¡×
¡Ö²¶¥¬¥¤¥ë´°¡×PVÂè1ÃÆ
Ëâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë ¼·º²¤ÎÎ¶¿À´Ý
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
YouTube BANDAI SPIRITS¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§4/10(¶â)¡Á
¢¨Á°ÊÔÁ´4ÏÃ¡¿¸åÊÔÁ´5ÏÃ¤Ï2020Ç¯9·îÇÛ¿®Í½Äê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
´öÅÙ¤È¤Ê¤¯µßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÁÏ³¦»³¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿ÀïÉô¥ï¥¿¥ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¥ï¥¿¥ë¤Ë¡¢ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¡ª
¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë±þ¤¨¡¢°ÛÊÑ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÁÏ³¦»³¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥ï¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢éçµ¤Ï°¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤é¤á¤¯µÕ¤µ¤Þ¤ÎÁÏ³¦»³¡£¿§Ç»¤¯Î©¤Á¹þ¤á¤ë¼Ù°¤Êµ¤ÇÛ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÎ¶¿À´Ý¤ÎÎÏ¤âÉõ¤¸¤é¤ì¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Î¶¿À´Ý¤ò¼º¤Ã¤¿¥ï¥¿¥ë¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»îÎý¤Î»þ¡£¥·¥Ð¥é¥¯¡¢¥Ò¥ß¥³¡¢¤½¤·¤Æ¸×²¦¡½¡½¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢µßÀ¤¼ç¥ï¥¿¥ë¤ÎÎ¹¤¬¤¤¤ÞºÆ¤ÓËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§¿À»ÖÆá¹°»Ö(¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥é¥¤¥Ö)
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±Ê°æ¿¿¸ã
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ËÒÆâ¤â¤â¤³(¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥é¥¤¥Ö)
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿·Ã«³Ø(¥¢¥¹¥È¥ì¥¤¥º)
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÈËÈþ¡¢´Ý»³Í³µª»Ò(¥¢¥È¥ê¥¨¥à¥µ)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Æ£ÌîÄçµÁ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ä¹ÅÄÍº°ìÏº(°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)
´ë²è¶¨ÎÏ¡§BANDAI SPIRITS
À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦R
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÀïÉô¥ï¥¿¥ë¡§ÅÄÃæ¿¿µÝ
¸×²¦¡§°ËÁÒ°ì·Ã
Ç¦Éô¥Ò¥ß¥³¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
·õÉô¥·¥Ð¥é¥¯¡§À¾Â¼ÃÎÆ»
Î¶¿À´Ý¡§¸¼ÅÄÅ¯¾Ï
Twitter¡§@watarushichikon
¡ØËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë ¼·º²¤ÎÎ¶¿À´Ý¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥áPV
¡ØËâ¿À±ÑÍºÅÁ¥ï¥¿¥ë ¼·º²¤ÎÎ¶¿À´Ý¡Ù4·î10ÆüÇÛ¿®Ä¾Á°¡ª ¡Ø¼·º²¡Ù¤â¥Ï¥Ã¥¥·¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¼¡ª
Å·À²à¥Ì¡(¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤é¤ó¤Þ¤ó)¡ª
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
AT-X¡§4/10(¶â) 21:30¡Á¤Û¤«
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/10(¶â) 22:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
TOKYO MX¡§4/10(¶â) 22:30¡Á
BS11¡§4/10(¶â) 23:00¡Á
KBSµþÅÔ¡§4/10(¶â) 24:30¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡§4/10(¶â) 24:30¡Á
ËÌÆüËÜÊüÁ÷¡§4/10(¶â) 25:59¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/10(¶â) 27:05¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
19À¤µª¤¬½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¡¢20À¤µª¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡Ä¡Ä
Å·ºÍ¤À¤¬¼Ò¸òÀ0¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ø¶õÇµÅ·À²¡Ù¤È¡¢À¨ÏÓ¤À¤¬²²ÉÂ¤Ê»ø¡Ø°ì¿§¾®±«¡Ù¤Ï¤¢¤ë»ö¸Î¤ÇÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉºÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìµ°ìÊ¸¤ÎÆó¿Í¤¬ÆüËÜ¤Øµ¢¤ë¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤ÀÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦²£ÃÇ¥ì¡¼¥¹¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀ¾³¤´ß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¼«ºî¤Î¾øµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¹ÓÌî¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤äÂç¼«Á³¤«¤é¿È¤ò¼é¤ê¡Ä¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆÆó¿Í¤Ï²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¸Î¶¿¤Øµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
¡Ö²Öºé¤¯¤¤¤í¤Ï¡×¡ÖÆä¤Î¤¢¤¹¤«¤é¡×¡ÖSHIROBAKO¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿P.A.WORKS¤Î¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¤ò¡ÖTARI TARI¡×¡Ö¥½¥¦¥ë¥¤¡¼¥¿¡¼¥Î¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¥Ï¥ë¥Á¥«¡Á¥Ï¥ë¥¿¤È¥Á¥«¤ÏÀÄ½Õ¤¹¤ë¡Á¡×¤Î¶¶ËÜ¾»ÏÂ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§APPERRACING
´ë²è¡§µÆÃÓ¹ä¡¢¹©Æ£Âç¾æ
´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¶¶ËÜ¾»ÏÂ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥¢¥ó¥È¥ó¥·¥¯
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÅìÉ´¹ç·Ã
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃÝÆâ»ÖÊÝ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¿ù±ºÈþÊæ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÊÂÌÚÃÒ
¿§ºÌÀßÄê¡§ÃæÌî¾°Èþ
3D´ÆÆÄ¡§»ÔÀî¸µÀ®
ÊÔ½¸¡§üâ¶¶Êâ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÈÓÅÄÎ¤¼ù
²»³Ú¡§Evan Call
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§P.A.WORKS
À½ºî¡§Å·À²À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2020 KADOKAWA/P.A.WORKS/Å·À²À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¶õÇµÅ·À²¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
°ì¿§¾®±«¡§»³²¼À¿°ìÏº
¥Û¥È¥È¡§ÍªÌÚÊË
¥¸¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥ì¥ó¡§±«µÜÅ·
¥¢¥ë¡¦¥ê¥ª¥ó¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡§ÀÞ³ÞÉÙÈþ»Ò
¥Ç¥£¥é¥ó¡¦G¡¦¥ª¥ë¥Ç¥£¥ó¡§Ý¯°æ¹§¹¨
TJ¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ê¡¼¥¹¥Þ¥ó¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥É¡§°ðÅÄÅ°
¥®¥ë¡¦T¡¦¥·¥¬¡¼¡§¾®ÌîÂçÊå
¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡§¶½ÄÅÏÂ¹¬
Twitter¡§@appareranman
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Å·À²à¥Ì¡ #appareranman #appare
OP¡§Mia REGINA¡ÖI got it!¡×
ED¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº
¡ÖÅ·À²à¥Ì¡¡ª¡×PVÂè£³ÃÆ¡ª
¿©·á¤Î¥½¡¼¥Þ ¹ë¥Î»®
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/10(¶â) 24:30¡Á
BS11¡§4/10(¶â) 24:30¡Á
AbemaTV¡§4/10(¶â) 24:30¡Á
ÇÛ¿®¡§4/15(¿å) 12:00¡Á
AbemaTV¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢dTV¡¢Hulu¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
Ä¶¥¨¥ê¡¼¥ÈÎÁÍý³Ø¹»¡Ö±ó·îÃãÎÀÎÁÍýÕÜ±à¡×¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¹¬Ê¿ÁÏ¿¿¤ÏÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë³Ø±à¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ë±ó·î½½·æÉ¾µÄ²ñÂè°ìÀÊ¤ÎºÂ¤Ø¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼ã¼êÎÁÍý¿Í¤ÎÎÁÍý¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÖTHE BLUE¡×¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£¡ÖTHE BLUE¡×¤ÏÀµÅýÇÉ¤ÎÈþ¿©Âç²ñ¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ñ¸þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤ªÂê¤Ç¡¢¼¡Âå¤ÎÎÁÍý¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò·è¤á¤ë¿©·á¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¸¶ºî¤Ï½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç2012Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¡¢Á´36´¬¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ï2015Ç¯¤«¤é4¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤¬Âè5´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂè4´ü¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤¬¡ÖÍ¦¼Ô²¦¥¬¥ª¥¬¥¤¥¬¡¼¡×¡Ö¥Ù¥¿¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÎÊÆ¤¿¤Ë¥è¥·¥È¥â¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤¬¡ÖÏ»¾ö´Ö¤Î¿¯Î¬¼Ô!?¡×¡Ö¥Æ¥é¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¡Ö¤¢¤«¤Í¤µ¤¹¾¯½÷¡×¤Î¥ä¥¹¥«¥ï¥·¥ç¥¦¥´¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÉíÅÄÍ´ÅÍ¡¦º´Çì½Ó
¸¶ºî¶¨ÎÏ¡§¿¹ºêÍ§µª
´ÆÆÄ¡§ÊÆ¤¿¤Ë¥è¥·¥È¥â
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥ä¥¹¥«¥ï¥·¥ç¥¦¥´
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¼Ã«ÃÒÇ·
½õ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚÍÎÊ¿
¥µ¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®¿¹ÆÆ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§È÷Á°¸÷°ìÏº
¿§ºÌÀß·×¡§°ËÆ£Í³µª»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹õß·Ë
ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÉíÅÄÍ´ÅÍ¡¦º´Çì½Ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦±ó·î³Ø±àÆ°²è¸¦µæ²ñ4
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¹¬Ê¿ÁÏ¿¿¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
ÆåÀÚ¤¨¤ê¤Ê¡§¶â¸µ¼÷»Ò
ÅÄ½ê·Ã¡§¹â¶¶Ì¤ÆàÈþ
¥¿¥¯¥ß¡¦¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
ÍÕ»³¥¢¥¥é¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
ÆåÀÚ¥¢¥ê¥¹¡§ÀÖùõÀé²Æ
¹õÌÚ¾ì¥ê¥ç¥¦¡§²¬ËÜ¿®É§
¿·¸ÍÈìº»»Ò¡§ÂçÀ¾º»¿¥
°ì¿§·Å¡§Ý¯°æ¹§¹¨
Ä«ÍÛ¡§Ê¡»³½á
Twitter¡§@shokugeki_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#shokugeki_anime
OP¡§nano.RIPE¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¡×
ED¡§Þ¼¾åÉñ¡ÖCrossing Road¡×
¡Ø¿©·á¤Î¥½¡¼¥Þ ¹ë¥Î»®¡ÙÈÖÀëCM
¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹ from BanG Dream! ANIMATION
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
MBS¡¢TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¡§4/10(¶â) 25:15¡Á
(MBS¡¢TBS¡¢ËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡¢ÀÄ¿¹¥Æ¥ì¥Ó¡¢IBC´ä¼êÊüÁ÷¡¢ÅìËÌÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼Ê¡Åç¡¢¿·³ãÊüÁ÷¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡¢ËÌÎ¦ÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥Ó»³Íü¡¢¿®±ÛÊüÁ÷¡¢ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡¢ÃæÉôÆüËÜÊüÁ÷¡¢»³±¢ÊüÁ÷¡¢»³ÍÛÊüÁ÷¡¢Ãæ¹ñÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥Ó»³¸ý¡¢¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹âÃÎ¡¢RKBËèÆüÊüÁ÷¡¢Ä¹ºêÊüÁ÷¡¢·§ËÜÊüÁ÷¡¢ÂçÊ¬ÊüÁ÷¡¢µÜºêÊüÁ÷¡¢ÆîÆüËÜÊüÁ÷¡¢Î°µåÊüÁ÷)
TVer¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¡¢GYAO!¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢DMM.com¡¢COCORO VIDEO¡¢Music.jp¡¢GYAO!¥¹¥È¥¢¡¢¤Ò¤«¤êTV¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÂç³ØÀ¸¡¦¼·À±Ï¡¤Ï¡¢ÍÄ¤¤Æü¤Ë¸«¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÇ®¶¸¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿·ë¿Í¤È¹Ò³¤¤¬Ï¡¤Î²ÎÀ¼¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Ï¡¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBanG Dream!¡×¤ÎÃËÀ¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ¼Í¥¤¬¼ÂºÝ¤Ë±éÁÕ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¡ØBanG Dream!¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤È¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤ÆÈÎ©¤·¤¿Â¸ºß¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤º¤Þ¤ó¤¬Âç²¦¡×¡ÖÅ·ÊÝ°ÛÊ¹ ÍÅ´ñ»Î¡×¡Ö¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡×¡ÖÃµÄå²Î·à ¥ß¥ë¥¥£¥Û¡¼¥à¥º TD¡×¤Î¶Ó¿¥Çî¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ö±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌÓÍøÏË¹¨¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥Ö¥·¥í¡¼¥É
´ÆÆÄ¡§¶Ó¿¥Çî
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÌÓÍøÏË¹¨
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§»°¹¥µ±
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§ÃæÂ¼¹Ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥¸¥²¥ó
À½ºî¡§ARGONAVIS project.
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ARGONAVIS project.
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¼·À±Ï¡¡§°ËÆ£¾»¹°
¸ÞÎÇ·ë¿Í¡§Æü¸þÂçÊå
Åª¾ì¹Ò³¤¡§Á°ÅÄÀ¿Æó
µË¹¼ÑÛÀ¸¡§¿¹Åè½¨ÂÀ
ÇòÀÐËü³½¡§¶¶ËÜ¾ÍÊ¿
°°ÆáÍ³Â¿¡§¾®³Þ¸¶¿Î
Î¤ÄÍ¸ÂÁ¡§¶¶ËÜ¿¿°ì
Èþ±àÎé²»¡§¿¿ÌîÂó¼Â
½ìÎÃ¡§½©Ã«·¼ÅÍ
³¦Àî¿¼¹¬¡§µÜÆâ¹ðÅµ
È¬¹ÃÅÄ·ò»°(¥Þ¥¹¥¿¡¼)¡§µÜÆâÆØ»Î
Ëà¼þ¿µÂÀÏº¡§º´Æ£ÂóÌé
Twitter¡§@ARGONAVIS_info
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹
OP¡§Argonavis¡ÖÀ±¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×
GYROAXIA¡ÖSCATTER¡×
¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹ from BanG Dream! ANIMATION¡¡PV
¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡©¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/11(ÅÚ) 23:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§4/11(ÅÚ) 23:30¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4/11(ÅÚ) 23:30¡Á
BS11¡§4/11(ÅÚ) 23:30¡Á
AbemaTV¡§4/11(ÅÚ) 23:30¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡§4/11(ÅÚ) 25:35¡Á
MBS¡§4/11(ÅÚ) 26:38¡Á
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢GYAO!¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Hulu¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É ¥á¥¬¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢Netflix¡¢Amazon Prime Video¡¢dTV¡¢FOD¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢DMM.com¡¢music.jp¡¢TVer¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¥¨¥ê¡¼¥È³Ø¹»¡¦½¨ÃÎ±¡³Ø±à¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Éû²ñÄ¹¡¦»ÍµÜ¤«¤°¤ä¤ÈÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦Çò¶ä¸æ¹Ô¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¹â¤¹¤®¤ë¥×¥é¥¤¥É¤«¤é¡ÖÀè¤Ë¹ðÇò¤·¤¿Êý¤¬Éé¤±¡×¤È¤¤¤¦ç±Ãå¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÀÖºä¥¢¥«
´ÆÆÄ¡§È«»³¼é
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃæÀ¾¤ä¤¹¤Ò¤í
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§È¬¿ÒÍµ»Ò
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ìð¸þ¹¨»Ö¡¢¿Ë¾ìÍµ»Ò¡¢ÅÄÃæµª°á
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌÚÆ£µ®Ç·
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¼ãÎÓÎ¤¼Ó
Èþ½ÑÀßÄê¡§¾¾ËÜ¹À¼ù¡¢¾®Àî¿¿Í³»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§¥Û¥«¥ê¥«¥Ê¥³
CG´ÆÆÄ¡§·ªÎÓÍµµª
»£±Æ´ÆÆÄ¡§²¬ùõÀµ½Õ
ÊÔ½¸¡§¾¾¸¶Íý·Ã
²»³Ú¡§±©²¬²Â
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
À©ºî¡§A-1 Pictures
À½ºî¡§¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©ÀÖºä¥¢¥«¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
»ÍµÜ¤«¤°¤ä¡§¸Å²ì°ª
Çò¶ä¸æ¹Ô¡§¸ÅÀî¿µ
Æ£¸¶Àé²Ö¡§¾®¸¶¹¥Èþ
ÀÐ¾åÍ¥¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
°Ë°æÌî¥ß¥³¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
Ááºä°¦¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
ÇðÌÚ½í¡§ËãÁÒ¤â¤â
ÂçÊ©¤³¤Ð¤Á¡§Æü¹âÎ¤ºÚ
ÇðÌÚ¤ÎÈà»á¡§È¬ÂåÂó
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§ÀÄ»³¾÷
Twitter¡§@anime_kaguya
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤«¤°¤äÍÍ
ED¡§Ê¡¸¶ÍÚ¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡©¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡×ËÜPV / 4·î11Æü(ÅÚ)ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
ULTRAMAN
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/12(Æü) 23:00¡Á
BS11¡§4/14(²Ð) 24:30¡Á
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ò¸÷¤Îµð¿Í¡Ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡Ò¸÷¤Îµð¿Í¡Ó¤Ï¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢±ó¤¤±§Ãè¤Ë¤¢¤ë¼«¤é¤Î¸Î¶¿¤Ø¤Èµ¢´Ô¤·¡¢Æ±²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏµå¿Í¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ²±¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ç¼«¤é¤Îºß¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï²áµî¤Î¥â¥Î¤È¤Ê¤ê¡¢²Ê³ØÆÃÁÜÂâÆüËÜ»ÙÉô¤â¤½¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¸÷¤Îµð¿ÍµÇ°´Û¤Ø¤È¤½¤Î»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁáÅÄ¿Ê¼¡Ïº¤ÏÂ¿´¶¤Ê»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤¹¹â¹»À¸¡£¤À¤¬Èà¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¶Ã°ÛÅª¤ÊÄ·ÌöÎÏ¤ä´è¾æ¤ÊÆùÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿Ê¼¡Ïº¤ÏÉã¡¦ÁáÅÄ¿Ê¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÌµ¤ÃÏµå¤Ë°ÅÌö¤¹¤ë±§Ãè¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤â¡£
¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡¢ÈëÆ¿ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ·òºß¤¹¤ë²Ê³ØÆÃÁÜÂâ¤Î°æ¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Å¬¹ç¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¸À¤ª¤¦¡½¡½¥¥ß¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
2019Ç¯½Õ¤ËNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤¬TVÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¸¶ºî¤Ï¡ÖÅ´¤Î¥é¥¤¥ó¥Ð¥ì¥ë¡×¤ÎÀ¶¿å±É°ì¡ß²¼¸ýÃÒÍµ¤¬2011Ç¯¤«¤é·î´©¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤Î¿ô½½Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿ÁáÅÄ¿Ê(¥Ï¥ä¥¿Ââ°÷)¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÁáÅÄ¿Ê¼¡Ïº¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ STAND ALONE COMPLEX¡×¡Ö¤Ò¤ë¤ÍÉ± ¡ÁÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ï¥¿¥·¤ÎÊª¸ì¡Á¡×¤Î¿À»³·ò¼£¤È¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥È¥¥¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥º ¥ì¥Ã¥É¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯ -SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK-¡×¡ÖAPPLESEED¡×¤Î¹ÓËÒ¿»Ö¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢À¶¿å±É°ì¡ß²¼¸ýÃÒÍµ
´ÆÆÄ¡§¿À»³·ò¼£¡¢¹ÓËÒ¿»Ö
²»³Ú¡§¸ÍÅÄ¿®»Ò¡ß¿ØÆâ°ì¿¿
À©ºî¡§ProductionI.G¡ßSOLA DIGITAL ARTS
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©TSUBURAYA PRODUCTIONS ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMANÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÁáÅÄ¿Ê¼¡Ïº¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§»³ùõ¾¡Ç·)
½ôÀ±ÃÆ¡§¹¾¸ýÂóÌé(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§³Þ¸¶¿Â»Ê)
ËÌÅÍÀ±»Ê¡§ß¯¤á¤°¤ß(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§¼Ç°æÈþ¹á)
ÁáÅÄ¿Ê¡§ÅÄÃæ½¨¹¬(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§¾®Àîµ±¹¸)
º´»³¥ì¥Ê¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§¼Ç°æÈþ¹á)
°æ¼ê¸÷¹°¡§µû·ú(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§Á¾À¤³¤»Ê)
¥¨¥É¡§µí»³ÌÐ(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§¾®Àîµ±¹¸)
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡§ÃÝÆâÎÉÂÀ
±óÆ£ÍÇ²ð¡§²ÖÎØ±Ñ»Ê
ÁÒÅÄ¡§´Ø¸ÍÇî°ì
¥¢¥À¥É¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÇòÀÐ¡§ÇòÀÐÌ
¥Ù¥à¥é¡¼¡§Á¾À¤³¤»Ê(¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§Á¾À¤³¤»Ê)
¥¨¡¼¥¹¥¥é¡¼¡§Ê¿ÅÄ¹ÌÀ
¥Í¥Ú¥ó¥Æ¥¹À±¿Í¡§¿·³ÀÃ®½õ
Twitter¡§@heros_ultraman
OP¡§OLDCODEX¡ÖCore Fade¡×
ED¡§Void_Chords¡Ömy ID¡×
¥¢¥Ë¥á¡ØULTRAMAN¡Ù4·î12Æü¤è¤êÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷³«»Ï! ! ºÇ¿·PV¸ø³« !
ÂïÌÚÄ»ÃµÄåÑÝ
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/13(·î) 23:00¡Á
BS¥Õ¥¸¡§4/13(·î) 24:00¡Á
CS¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·à¾ì¡§4/13(·î) 24:00¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§4/14(²Ð) 12:00¡Á
´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡§4/18(ÅÚ) 17:00¡Á
Ä¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷¡§5/4(·î) 25:54¡Á
Amazon Prime Video¡¢DMM.com¡¢FOD¡¢GYAO!¡¢GYAO!¥¹¥È¥¢¡¢Hulu¡¢music.jp¡¢Paravi¡¢Rakuten TV¡¢U-NEXT¡¢¤¢¤Ë¤Æ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·àCLUB¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥ß¥ì¡¼¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡¢AbemaTV¡¢¥Õ¥¡¥ß·àNeo¡¢¥Õ¥¡¥ß·àNeo¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
»þ¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤ÎËö¡½¡½
¶â·ç¤Ë¶ì¤·¤àÅ·ºÍ²Î¿Í¡¦ÀÐÀîÂïÌÚ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²¼½É¤ÇÃµÄå²Ô¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡ÖÂïÌÚÄ»ÃµÄåÑÝ¡×¡£
¡ÖÀõÁð½½Æó³¬¤ÎÍ©ÎîÁûÆ°¡×¡ÖÀã¹ß¤ëÌë¤Ë³¹¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¿Í¿©¤¤¿Í·Á¡×¡Ä¡Ä´ñ²ø¤Ê»ö·ï¤Ë¼¡¡¹¤È¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤àÂïÌÚ¤Î½õ¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¶¿¤ÎÀèÇÚ¡¢¶âÅÄ°ìµþ½õ¡£
Ê¸»ÎÃç´Ö¤ÎÌîÂ¼¸ÕÆ²¡¢µÈ°æÍ¦¡¢Çë¸¶ºóÂÀÏº¡¢¼ã»³ËÒ¿å¤é¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¿Í¤¿¤é¤·¤ÎÅ·ºÍ²Î¿Í¡¦ÀÐÀîÂïÌÚ¤¬Ê¸ÌÀ³«²½¤ÎÅìµþ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡ª
¸¶ºî¤Ï1999Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿°Ë°æ·½¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¤Ç¡¢Âè3²óÁÏ¸µ¿äÍýÃ»ÊÔ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áí´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥¹¥ê¥ó¥¬¡¼ ¥¹¥È¥é¥È¥¹¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯ THE MOVIE ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ø¡×¡Ö¤Ï¤Í¥Ð¥É¡ª¡×´ÆÆÄ¤Î¹¾ºê¿µÊ¿¡£
´ÆÆÄ¡ÖÅá»È¥ÎÖà½÷¡×¡Ö·²¤ì¤Ê¤»¡ª¥·¡¼¥È¥ó³Ø±à¡×¡Ö¥Í¥³¤Ñ¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ËÒÌîÍ§±Ç¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖËÍ¤À¤±¤¬¤¤¤Ê¤¤³¹¡×¡Ö¤Ï¤Í¥Ð¥É¡ª¡×¤Î´ßËÜÂî¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§°Ë°æ·½
Áí´ÆÆÄ¡§¹¾ºê¿µÊ¿
´ÆÆÄ¡§ËÒÌîÍ§±Ç
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§´ßËÜÂî
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§º´ÌÚ°ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸¶½¤°ì
²»³Ú¡§¹âÅÄÎ¶°ì¡¦¹â¶¶Ë®¹¬(MONACA)
²»¶Á´ÆÆÄ¡§À¶¿åÍÎ»Ë
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
À©ºî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò¡¢¥é¥¤¥Ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à
´ë²è¡§¥¥ß¥³¥¨¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
À½ºî¡§¡ÖÂïÌÚÄ»ÃµÄåÑÝ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2020°Ë°æ·½¡¦ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡¿¡ÖÂïÌÚÄ»ÃµÄåÑÝ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÀÐÀîÂïÌÚ¡§Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº
¶âÅÄ°ìµþ½õ¡§Ý¯°æ¹§¹¨
ÌîÂ¼¸ÕÆ²¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
Ê¿°æÂÀÏº¡§¾®Ìî¸¾Ï
µÈ°æÍ¦¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
Çë¸¶ºóÂÀÏº¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
¼ã»³ËÒ¿å¡§¸ÅÀî¿µ
³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡§ÎÓ¹¬Ìð
Twitter¡§@kitsutsuki_DO
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÂïÌÚÄ»ÃµÄåÑÝ
OP¡§¸ÅÀî¿µ¡ÖËÜÆü¥âÀ¿¥ËÀ²Å·Ìé¡×
ED¡§NOW ON AIR¡Ö¥´¥ó¥É¥é¤Î±´¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÂïÌÚÄ»ÃµÄåÑÝ¡×ËÜPV
ÊÌºý¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡¦¥¥å¥¯¥í¥¹
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4·î20Æü(·î) 21:54¡Á
¢¨Á´24ÏÃ
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÀÄÇ¯¥Ç¥á¥È¥ê¥ª¥¹¤Ï¡¢Ôä³¨»Õ¸«½¬¤¤¤Î¡ÈÁð¿©·Ï¥ª¥¿¥¯¡É¡£ ³¨»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹Àº¿Ê¤¹¤ëÈà¤Ë¤Ï¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Îàµ©¤Ê¤ë±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Â¼¤ÎÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤Ë»×¤¤Çº¤à¥Ç¥á¥È¥ê¥ª¥¹¤ÏÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª ¤½¤·¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥ê¥·¥ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤º¡¢É÷ËÆ¤â°ã¤¦¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤¹ÃÏ¡Ä¡Ä¤½¤¦¡¢1964Ç¯¤ÎÅìµþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥á¥È¥ê¥ª¥¹¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤Î±¿Ì¿¤Ï¡Ä!?
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê
´ÆÆÄ¡§Æ£°æÎ¼
µÓËÜ¡§ÄÚ°æÆÆ»Ö¡¢Æ£°æÎ¼
ÊÔ½¸¡¦CGÀ©ºî¡§¤Î¤Ó¤·¤í¥é¥Ü
OP¥¢¥ì¥ó¥¸¡¦EDºî¶Ê¡§ÎÓ¾´¿Í
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¡¦½¸±Ñ¼Ò¡¿¡ÖÊÌºý¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡¦¥¥å¥¯¥í¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥Ç¥á¥È¥ê¥ª¥¹¡§¾®ÌîÂçÊå
Â¼Ä¹¡§ÊÒ¶Í¿Î
´àÃ«¶µ¼ø¡§º´Æ£µ®»Ë
Twitter¡§@bessatsuolympia
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÌºý¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡¦¥¥å¥¯¥í¥¹¡×4/20¡Ê·î¡ËÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ SAC_2045
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
Netflix¡§4/23(ÌÚ)¡Á¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡Û
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
2045Ç¯¡£Á´¤Æ¤Î¹ñ²È¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë·ÐºÑºÒ³²¡ÖÁ´À¤³¦Æ±»þ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡×¤ÎÈ¯À¸¤È¡¢AI¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Ï·×²èÅª³î¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀïÁè¡È¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¡É¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤À¤¬¿Í¡¹¤¬¡¢AI¤Ë¤è¤ë¿ÍÎàÌÇË´¤Ø¤Î´íµ¡¤òÆü¾ï¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿êÂà¤Î¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¶áÌ¤Íè¡½¡½¡£
ÆâÀï¡¦Ê¶Áè¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÇÑÔÒ¤¬²£¤¿¤ï¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦À¾³¤´ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÃÊ¼ÉôÂâ¤È¤·¤ÆÏÓ¤òÊ³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¿ÈµÁÂÎ¤Î¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¡¦ÁðÆåÁÇ»Ò¤È¥Ð¥È¡¼¤¿¤Á¸µ¡¦¸ø°Â9²Ý¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÅÅÇ¾ÈÈºá¤ä¥Æ¥í¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶À¤ÎÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿ÅÅÇ¾¡¦ÀïÆ®¥¹¥¥ë¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤Î½Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁðÆåÎ¨¤¤¤ëÉôÂâ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶Ã°ÛÅª¤ÊÃÎÇ½¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¡£Èà¤é¤ÏÇ¡²¿¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡£Âç¹ñ´Ö¤ÎËÅÎ¬±²´¬¤¯¤Ê¤«¡¢¤¤¤ÞºÆ¤Ó¡È¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡É¤¬ÁÈ¿¥¤µ¤ì¤ë¡½¡½¡£
»ÎÏºÀµ½¡¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ¿·ºî¡£¡ÖSAC¡×¤Ï2002Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2006Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ STAND ALONE COMPLEX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤³¤È¡£²áµî¤Î3¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2030Ç¯¡¦2032Ç¯¡¦2034Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖSolid State Society¡×¤Î11Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ STAND ALONE COMPLEX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¤Ò¤ë¤ÍÉ± ¡ÁÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ï¥¿¥·¤ÎÊª¸ì¡Á¡×¤Î¿À»³·ò¼£¤È¡¢¡ÖAPPLE SEED¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥È¥¥¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥º ¥¤¥ó¥Ù¥¤¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¹ÓËÒ¿»Ö¡£¿À»³¡¦¹ÓËÒ¤Î¶¦Æ±´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ï¡ÖULTRAMAN¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ2ºîÌÜ¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§»ÎÏºÀµ½¡
´ÆÆÄ¡§¿À»³·ò¼£¡ß¹ÓËÒ¿»Ö
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿À»³·ò¼£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥¤¥ê¥ä¡¦¥¯¥Ö¥·¥Î¥Ö
3D¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¾¾½Å¹¨Èþ
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡§±±°æ¿Æó¡¢»û²¬¸»Ê¡¢¾¾ÅÄÂç²ð
¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄºê¿¿°ô
¥ê¥®¥ó¥°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¶Ó¿¥ÍÎ²ð¡¢°æ¾åÄª»°
¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§À¶ÄÍÂóÌé
¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¹â¶¶¹§Ìï
ÊÔ½¸¡§Äê¾¾¹ä
²»³Ú¡§¸ÍÅÄ¿®»Ò¡ß¿ØÆâ°ì¿¿
¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡§¹âÌÚÁÏ
À©ºî¡§Production I.G¡ßSOLA DIGITAL ARTS
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©»ÎÏºÀµ½¡¡¦Production I.G/¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ2045À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ÁðÆåÁÇ»Ò¡§ÅÄÃæÆØ»Ò
¹Ó´¬ÂçÊå¡§ºåæû
¥Ð¥È¡¼¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
¥È¥°¥µ¡§»³»û¹¨°ì
¥¤¥·¥«¥ï¡§ÃçÌîÍµ
¥µ¥¤¥È¡¼¡§ÂçÀîÆ©
¥Ñ¥º¡§¾®ÌîÄÍµ®»Ö
¥Ü¡¼¥Þ¡§»³¸ýÂÀÏº
¥¿¥Á¥³¥Þ¡§¶ÌÀîº½µ»Ò
¹¾ºê¥×¥ê¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
Twitter¡§@gitssac2045
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ #sac2045
OP¡§millennium parade¡ßghost in the shell: SAC_2045¡ÖFly with me¡×
ED¡§Mili¡Ösustain++;¡×
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ SAC_2045¡ÙºÇ½ªÍ½¹ðÊÔ - Netflix
¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É³°ÅÁ ¥¤¥Õ-if-
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡§4/25(ÅÚ) 8:00¡Á
¡¦¥¥ã¥¹¥È
°Ë¿á¥³¥¦¥¸¡§µÜÌî¿¿¼é
Î©Æä¥¹¥¤¥³¡§°¦Èþ
ÀèÆ³¥¨¥ß¡§±ÝËÜ²¹»Ò
Twitter¡§@cfvanguard_PR
OP¡§Argonavis¡ÖWhat-if Wonderland!!¡×
ED¡§Peaky P-key¡ÖGonna be right¡×
¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó War of Underworld THE LAST SEASON
¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¡§4/25(ÅÚ) 24:00¡Á
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡§4/25(ÅÚ) 24:00¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡§4/25(ÅÚ) 24:00¡Á
BS11¡§4/25(ÅÚ) 24:00¡Á
AbemaTV¡§4/25(ÅÚ) 24:00¡Á¡ÚºÇÂ®ÇÛ¿®¡Û
MBS¡§4/25(ÅÚ) 26:08¡Á
AT-X¡§4/26(Æü) 22:00¡Á¡¢¤Û¤«
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡§4/28(²Ð) 25:35¡Á
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢GYAO!¡¢¤Ò¤«¤êTV¡¢FOD¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢Hulu¡¢J:COM¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥¹¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢U-NEXT¡¢Amazon Prime Video¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦ºîÉÊ¾ðÊó
¡ÔºÇ½ªÉé²Ù¼Â¸³¡Õ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´ÅÚ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ô¿Í³¦¡Õ·³¤È°Ç¤Î·³Àª¤ÎÀïÁè¡£Àï¶É¤Ï¡¢¡Ô¸÷¤ÎÖà½÷¡Õ¥¢¥ê¥¹¤ÎÃ¥¼è¤òÌÜÏÀ¤à¡Ô¥À¡¼¥¯¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡Õ·³¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë°ìÇÉ¤È¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡Ô¿Í³¦¡Õ·³¥¢¥¹¥Ê¤¿¤Á¤È¤ÎÀï¤¤¤Ø¤ÈÍÍÁê¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
Ì¤¤À¥¥ê¥È¤¬Àº¿ÀÀ¤³¦¤Î±ü¿¼¤¯¤ÇÌ²¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¡Ô°Å¹õ¿À¥Ù¥¯¥¿¡Õ¤³¤È¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤«¤é´öËü¤â¤ÎÊÆ¹ñ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤ò¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤»¡¢¡Ô¿Í³¦¡Õ·³¤Î°ìµóÝÓÌÇ¤òÁÀ¤¦¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥ÉÁÏÀ¤¤Î¿À¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¹³Àï¤¹¤ë¡£
¡ÔÁÏÀ¤¿À¥¹¥Æ¥¤¥·¥¢¡Õ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¥¢¥¹¥Ê¤Ï¡¢¡Ô¿Í³¦¡Õ·³¤È¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¡ÔÂÀÍÛ¿À¥½¥ë¥¹¡Õ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¥·¥Î¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹¤òÙÇÃ×¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤òÄÉ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÔÃÏ¿À¥Æ¥é¥ê¥¢¡Õ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¥ê¡¼¥Õ¥¡¤â¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥º¥Ù¥Ã¥È¤Îµ¤Ç÷¤³¤â¤Ã¤¿Üü¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÔALO¡Õ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢ÃÃ¤¨¤¢¤²¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¡Ô¿Í³¦¡Õ·³Â¦¤Ø»²Àï¤¹¤ë¡ª
¤³¤ÎÂçÀï¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÂ¸Â³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µæ¶Ë¤ÎAI¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×·¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡¢ º£¤Ï¿¼¤¯Ì²¤ë°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¡½¡½¡Ô¹õ¤Î·õ»Î¡Õ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¤ÏÀî¸¶ãª¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ç¡¢´û´©23´¬¡£
2012Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡¢2014Ç¯7·î¡Á12·î¤ËÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2018Ç¯10·î¤«¤éÂè3´ü¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥óÊÔ¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¤½¤ÎÂè3Éô¤ËÅö¤¿¤ë¡£
´ÆÆÄ¤ÏÂè3´üÂè1Éô¤«¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Ìî³Ø¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Àî¸¶ãª
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§abec
´ÆÆÄ¡§¾®Ìî³Ø
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂÎ©¿µ¸ã¡¢ÎëÌÚ¹ë¡¢À¾¸ýÃÒÌé¡¢»³ËÜÍ³Èþ»Ò¡¢¸ÍÃ«¸ÅÔ
½õ´ÆÆÄ¡§º´µ×´Öµ®»Ë
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ¹ë¡¢»³ËÜÍ³Èþ»Ò¡¢¸ÍÃ«¸ÅÔ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÁáÀîËãÈþ °ËÆ£¸øµ¬
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²ÏÌîÉÒÌï
¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî²è´ÆÆÄ¡§¿ûÌîË§¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®ÀîÍ§²Â»Ò¡¢ÅÏÊÕ²Â¿Í
Èþ½ÑÀßÄê¡§¿¹²¬¸°ì¡¢Ã«ÆâÍ¥Êæ
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÌî¾°Èþ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÏÆðýÂÀÏ¯¡¢ÎÓ¸ÂÀ
¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§Âç¾ë¾æ½¡
CG´ÆÆÄ¡§±ÀÆ£Î´ÂÀ
ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó
²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥½¥Ë¥ë¡¼¥É
²»³Ú¡§³á±ºÍ³µ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§EGG FIRM¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¨¥Ã¥¸
À©ºî¡§A-1 Pictures
À½ºî¡§SAO-A Project
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§©2017 Àî¸¶ ãª¡¿£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¡¡¥¢¥¹¥¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿SAO-A Project
¡¦¥¥ã¥¹¥È
¥¥ê¥È¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥¢¥¹¥Ê¡§¸Í¾¾ÍÚ
¥¢¥ê¥¹¡§³ýÌî°¦°á
Twitter¡§@sao_anime
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#sao_anime
OP¡§ReoNa¡ÖANIMA¡×
ED¡§Íõ°æ¥¨¥¤¥ë¡ÖI will...¡×
¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó War of Underworld¡×ºÇ½ª¾ÏPV
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷
2020¡§Åß - ½Õ
2019¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2018¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2017¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2016¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2015¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2014¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2013¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2012¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2011¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2010¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2009¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2008¡§Åß - ½Õ - ²Æ - ½©
2007¡§²Æ - ½©