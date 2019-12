2020年6月に全米公開を控えるDC映画『ワンダーウーマン 1984/Wonder Woman 1984(原題)』の海外予告編が解禁された。

公開された予告編では、前作『ワンダーウーマン』から数十年が経った世界が舞台であり、物に溢れた80年代が映し出される。ガル・ガドット扮するワンダーウーマンはもちろん、クリス・パイン演じるスティーブ・トレバーも登場し、再び世界を救うために新たな敵と対峙する様子を垣間見ることができる。

