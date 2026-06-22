ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズで、トム・ハンクスが長年声を務めてきたウッディ。実はこのカウボーイ人形には「ウッディ・プライド（Woody Pride）」というフルネームがあるのだが、ハンクス本人も最近まで知らなかったようだ。 ハンクスは『トイ・ストーリー5』のプロモーションでバズ・ライトイヤー役のティム・アレンと共に英のイン