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【北中米W杯グループリーグ第2節】(トロント)ドイツ 2-1(前半0-1)コートジボワール<得点者>[ド]デニズ・ウンダブ2(68分、90分+4)[コ]フランク・ケシエ(30分)観衆:43,036人└90+4分の劇的逆転弾!!途中出場ウンダブが2ゴール!ドイツがコートジボワールに逆転勝利でGL突破!