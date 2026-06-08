【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSにて、7月18日14時から8時間にわたって夏の大型音楽特番『音楽の日2026』が生放送される。 このたび、第1弾・豪華出演アーティスト10組が発表された。 ■2026年のテーマは「こえる。きこえる。」 第1弾出演アーティストは、INI、＝LOVE、EBiDAN、&TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）の10組。 202