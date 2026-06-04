発売前の新作ゲームデータが海外サイトに流出し、個人情報漏えいの可能性も判明しました。ゲームブランド「Key」などの運営で知られる株式会社ビジュアルアーツは6月4日、第三者による社内システムへの不正アクセスを受け、PC向け恋愛アドベンチャーゲーム「anemoi」のマスターデータが発売前に海外のWebサイトへ無断でアップロードされていたと発表しました。また、調査の結果、保有する個人情報が外部に漏えいした可能性が