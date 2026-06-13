6月13日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、松山弘平騎乗の2番人気、ロンドンガーズ（牡2・栗東・前川恭子）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のメアグローリア（牝2・栗東・斉藤崇史）、3着にカレンハウ（牡2・栗東・柴田卓）が入った。勝ちタイムは1:08.2（良）。【レース動画】新馬戦でタイレコード…阪神5Rグレーターロンドン産駒松山弘平騎乗の2番人気、ロンドンガーズが鮮やかな逃げ切りでデビューVを