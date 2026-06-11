ＪＲＡは１１日、宝塚記念出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。２ケタの増減があったのは、フルゲート１８頭のうち前走で海外出走の１頭を除く、３頭だった。最も変化があったのは３０キロ増の４９８キロを計測したマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）。前走の日経賞は１２キロ減の４６８キロで勝利を飾っているが、２走前の湾岸Ｓ（３勝クラス）は４８０キロで勝ち上がっている