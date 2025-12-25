12月17日、茶色のジャケットにロングブーツを合わせた全身ブラウンのコーディネートに身を包んだ愛子さまが現れたのは埼玉県越谷市の埼玉鴨場。16か国の駐日大使を相手に鴨場接待に臨まれた。【写真】動かないカモを心配される愛子さま「鴨場接待とは、皇室の方々が日本伝統の鴨猟を紹介しつつ、賓客をおもてなしする冬の伝統行事です。鴨場の池に飛来する野生のカモを傷つけずに捕獲する鴨猟を行った後、印をつけて放鳥するもの