アメリカのAI企業「アンソロピック」は12日、最先端AIモデルの「クロード・フェイブル5」と「クロード・ミュトス5」の提供をただちに停止すると発表しました。アメリカ政府から国家安全保障を理由に、国内外を問わず、外国人による「クロード・ミュトス5」や「クロード・フェイブル5」へのアクセスを禁じる命令を受けたとしていて、命令を遵守するため、「すべての顧客に対して急遽無効化しなければなりません」としています。「フ