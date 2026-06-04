旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■未熟です正解：青パパイヤ難易度：★★☆☆☆フルーツではなく野菜パパイヤとはパパイヤ科パパイヤ属に属する常緑の多年生植物です。そして、私たちが普段フルーツとして食べている黄色く熟したパパイヤに対し、熟す前の青い状態で収穫