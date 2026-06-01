【ニューヨーク共同】週明け1日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比18銭円安ドル高の1ドル＝159円41〜51銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1642〜52ドル、185円69〜79銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感から「有事のドル買い」がやや優勢となった。