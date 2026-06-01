喉の不調のため活動を休止していたtimeleszの菊池風磨（31）が1日、活動を再開することを発表した。

「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）活動再開に関するご報告」と題してサイトを更新。「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」と書き出し、「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日6月1日(月)より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます」と活動再開を発表した。

「日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係各所の皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。引き続きご支援賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。

菊池は4月22日に喉の不調のため一定期間活動を休止し、治療に専念すると発表。事務所は「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と説明していた。

菊池はDJを務めるTOKYO FM「hoursz」（日曜前11・00）で「ちょっとずつだまし、だましやっていきたいなと思っていたんですけども、ここでしっかりお休みすることで今後の活動をよりよいものにしていくべく決断に至りました」と話していた。

グループは先月全国ツアーが開幕し、愛知・静岡公演への出演を見合わせていた。今月12〜14日には千葉・ららアリーナ東京ベイでの公演が控えている。