［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と対戦。苦戦を強いられながらも87分に小川航基がヘディングシュートを叩き込み、１−０で勝利を飾った。この試合限定でカタール・ワールドカップ以来の招集となった37歳のDF吉田麻也は、14分間のみプレー。両軍の選手が花道を作るなか、万雷の拍手を浴びてピッチを後にした。試合後、