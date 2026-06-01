「あ、抜かれるな」吉田麻也が初対面で“追い越される”と覚悟した当時19歳の怪物DFを告白 その事実を聞いた本人は…
［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場
日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と対戦。苦戦を強いられながらも87分に小川航基がヘディングシュートを叩き込み、１−０で勝利を飾った。
この試合限定でカタール・ワールドカップ以来の招集となった37歳のDF吉田麻也は、14分間のみプレー。両軍の選手が花道を作るなか、万雷の拍手を浴びてピッチを後にした。
試合後、たくさんの記者に囲まれた吉田の横を、長らくCBでコンビを組み、22番の後継者となった冨安が通ると、「10年ぐらい22番をつける予定だよな」と声を掛け、27歳DFへの思いを口にした。
「僕が（代表を）外れた後、トミが電話で『22番をつける』って言ってくれて、それが一番うれしかった。（今後も）引っ張って行ってくれるでしょう」
「次のワールドカップを目指すのか」との質問には、「それはない」と即答。「22番は今日からトミのもの」「頼もしいですよ。身体を見てください」と19歳で代表入りを果たした怪物DFを称え、こう言葉を続けた。。
「それまで代表で若い選手がどんどん入ってきても、１回も感じたことはなかったですけど、トミが19歳でアジアカップ前に入ってきた時に、初めて『あ、抜かれるな』って最初に思いました。やっぱり抜かれました」
「でも、それが、日本が成長するうえで正しい道のりだと思うし、トミがステップアップして、ビッグクラブでプレーしてくれたことで次の選手たちへの扉が開いたと思う。まだまだ、頑張ってほしいですね」
賛辞を贈られた冨安は、「本当に隣でたくさんのことを学ばせさせてもらいながら、たくさんの試合、練習をこなさせてもらったんで、この場にいられてよかった」と感謝を述べた。
吉田から冨安へ。22番は確かに受け継がれた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と対戦。苦戦を強いられながらも87分に小川航基がヘディングシュートを叩き込み、１−０で勝利を飾った。
この試合限定でカタール・ワールドカップ以来の招集となった37歳のDF吉田麻也は、14分間のみプレー。両軍の選手が花道を作るなか、万雷の拍手を浴びてピッチを後にした。
「僕が（代表を）外れた後、トミが電話で『22番をつける』って言ってくれて、それが一番うれしかった。（今後も）引っ張って行ってくれるでしょう」
「次のワールドカップを目指すのか」との質問には、「それはない」と即答。「22番は今日からトミのもの」「頼もしいですよ。身体を見てください」と19歳で代表入りを果たした怪物DFを称え、こう言葉を続けた。。
「それまで代表で若い選手がどんどん入ってきても、１回も感じたことはなかったですけど、トミが19歳でアジアカップ前に入ってきた時に、初めて『あ、抜かれるな』って最初に思いました。やっぱり抜かれました」
「でも、それが、日本が成長するうえで正しい道のりだと思うし、トミがステップアップして、ビッグクラブでプレーしてくれたことで次の選手たちへの扉が開いたと思う。まだまだ、頑張ってほしいですね」
賛辞を贈られた冨安は、「本当に隣でたくさんのことを学ばせさせてもらいながら、たくさんの試合、練習をこなさせてもらったんで、この場にいられてよかった」と感謝を述べた。
吉田から冨安へ。22番は確かに受け継がれた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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